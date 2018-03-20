Екатеринбургский метрополитен косвенно подтвердил информацию о том, что телебашню в Екатеринбурге взорвут 24 марта. Соцсети опубликовали фото объявления подземки, в котором говорится о закрытии станций.
В ближайшую субботу движение от «Площади 1905 года» до «Ботанической» будет закрыто. Ограничения наложат с девяти утра до 11:30, говорится в объявлениях, которые разместили в метрополитене. Фотографии уже публикуют в соцсетях.
Ранее в распоряжение «URA.RU» попал документ, в котором говорилось, что представители компании «Работы взрывные специальные» (которая будет взрывать башню) запросили министерство безопасности Свердловской области предоставить экипажи областной Службы спасения для дежурства в оцеплении вокруг объекта 24 марта с семи до одиннадцати часов утра.
С 8 по 11 марта метро закрывали на четыре дня из-за строительства нового входа на станцию «Геологическую» из ТРЦ «Гринвич». Дополнительный вход будет построен прямо из здания торгового центра.