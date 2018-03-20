{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:04  20 марта 2018 0

Из-за сноса телебашни в Екатеринбурге закроют метро. Информация «URA.RU» подтверждается. ФОТО

Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, общественный транспорт, пассажир
Подземка будет недоступна утром 24 мартаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
все новости сюжета

Екатеринбургский метрополитен косвенно подтвердил информацию о том, что телебашню в Екатеринбурге взорвут 24 марта. Соцсети опубликовали фото объявления подземки, в котором говорится о закрытии станций.

В ближайшую субботу движение от «Площади 1905 года» до «Ботанической» будет закрыто. Ограничения наложат с девяти утра до 11:30, говорится в объявлениях, которые разместили в метрополитене. Фотографии уже публикуют в соцсетях.

Ранее в распоряжение «URA.RU» попал документ, в котором говорилось, что представители компании «Работы взрывные специальные» (которая будет взрывать башню) запросили министерство безопасности Свердловской области предоставить экипажи областной Службы спасения для дежурства в оцеплении вокруг объекта 24 марта с семи до одиннадцати часов утра.

С 8 по 11 марта метро закрывали на четыре дня из-за строительства нового входа на станцию «Геологическую» из ТРЦ «Гринвич». Дополнительный вход будет построен прямо из здания торгового центра.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров