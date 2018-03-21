В Екатеринбурге сначала официально объявили о перекрытии улиц из-за сноса башни, а потом передумали

12:13 21 марта 2018 0

Мэрия Екатеринбурга держит в тайне дату сноса телебашни. Хотя все уже ясно Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Власти Екатеринбурга до последнего стараются удержать в тайне информацию об официальной дате сноса недостроенной телебашни. Закрытость чиновников сегодня, 21 марта, привела к путанице. Издание мэрии «Вечерний Екатеринбург» с утра выпустило новость о том, что глава администрации города Александр Якоб подписал постановление о перекрытии улиц в субботу, 24 марта, когда предположительно должны взорвать долгострой. Однако позже издание опубликовало опровержение.

Согласно документу, опубликованному «ВЕ» изначально, 24 марта, с 08:00 до 10:00, для транспорта закроют улицы Степана Разина (от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (от Розы Люксембург до Степана Разина). «В связи с проведением работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции, расположенной по адресу Степана Разина, 15», — говорилось в постановлении.

Однако позже информация с сайта издания была удалена. Вместо этого появилось опровержение: «По уточненным данным, глава администрации Екатеринбурга не подписывал постановление о перекрытии улиц 24 марта в районе телебашни. Редакция „Вечернего Екатеринбурга“ приносит свои извинения читателям».

Опровержение появилось спустя некоторое время Фото: скриншот

Представитель мэрии Анатолий Карманов в беседе с «URA.RU» не смог четко объяснить, откуда у «Вечернего Екатеринбурга» это постановление. «Вышла путаница. Никакого постановления на публикацию им не поступало», — пояснил пресс-секретарь мэрии.

Ранее в распоряжение «URA.RU» попал документ, в котором говорилось, что представители компании «Работы взрывные специальные» (которая будет взрывать башню) попросили у Министерства безопасности Свердловской области предоставить экипажи областной службы спасения для дежурства в оцеплении вокруг объекта 24 марта, с семи до одиннадцати часов утра.