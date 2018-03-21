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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:42  21 марта 2018 2

Артисты цирка отказались от эвакуации при взрыве башни в Екатеринбурге

Артисты поверили Марчевскому и отказались от эвакуацииФото: circus-ekaterinburg.ru
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Артисты шоу-программы «Цирк на воде» решили не эвакуироваться из гостиницы «Дом артистов цирка» во время взрыва недостроенной телебашни в Екатеринбурге в субботу, 24 марта. Гостиница находится в нескольких десятках метров от башни. Директор цирка Анатолий Марчевский заверил артистов, что им ничего не угрожает, эвакуация не требуется, поэтому люди останутся в своих номерах. В то же время люди из всех соседних зданий в субботнее утро будут эвакуированы.

«Я знаю Анатолия Павловича давно, знаю его как человека мудрого, что его слову можно доверять. Если он сказал, что угрозы нет и можно не эвакуироваться, значит, мы будем в гостинице», — сказал «URA.RU» художественный руководитель «Цирка на воде» Сергей Волошин.

По словам Волошина, перед гастролями обсуждался вопрос, ехать в Екатеринбург или нет из-за предстоящего взрыва башни. В конце концов руководство сказало, что надо ехать. Поручителем того, что все пройдет благополучно, выступил Анатолий Марчевский. Точно так же решился вопрос и с эвакуацией. Поначалу обсуждали, куда уйти подальше от цирка во время взрыва, но решили остаться сами и не вывозить животных из программы.

«Я человек с техническим образованием, и понимаю, что угрозы нет. Это же современные технологии: шум будет менее 90 децибел, направленная внутрь взрывная волна», — добавил Сергей Волошин.

Редакция «URA.RU» хотела так же поговорить с директором программы Оксаной Куцой, но она от разговора отказалась, сославшись на Марчевского. Между тем артисты из предыдущей труппы, выступавшей в Екатеринбурге с программой «Жираф шоу — гиганты Африки», думали иначе. Узнав о предстоящем взрыве, они срочно свернули гастроли и уехали из Екатеринбурга.

Александр Лукманов
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