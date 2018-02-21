Почему россияне все чаще не платят «за квартиру»

19:33 21 февраля 2018 0

Россиянам не хватает денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стремительный рост должников за коммунальные услуги рискует привести к тому, что многие россияне останутся без водоснабжения и электроэнергии. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, заставить людей платить по счетам крайне тяжело. Поэтому управляющие компании и ТСЖ могут начать массовое отключение потребителей.

Накануне Верховный суд РФ опубликовал статистику, согласно которой россияне стали значительно хуже вносить плату за потребленные жилищно-коммунальные услуги. В суде проанализировали количество вынесенных решений по взысканию задолженности. Оказалось, что в 2017 году таких исков рассмотрели 5,4 млн, в то время как годом ранее — 4,2 млн. При этом сумма взыскиваемой судами квартплаты с 2014 года выросла в нашей стране вдвое и достигла в 2017 году 120 млрд рублей. Очевидно, что россиян, которые «забывают» оплачивать коммунальные услуги, становится все больше и больше.

У многих россиян нет денег на оплату коммунальных услуг Фото: Илья Московец © URA.RU

Для потребителя долги по оплате коммунальных услуг более 60 суток подряд могут привести к их отключению, подтвердил в разговоре с «URA.RU» заместитель председателя Общественного совета при министерстве ЖКХ Московской области Олег Иванов. «В подавляющем большинстве случаев отключение происходит при задолженности по нескольким видам коммунальных услуг, тогда расчет периода производится по каждой из них в отдельности. Потребитель должен быть предупрежден об отключении не позднее чем за 20 суток», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в рамках кампании по снижению общей задолженности в сфере ЖКХ принят федеральный закон, предусматривающий право жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате жилищно-коммунальных услуг напрямую с ресурсоснабжающими организациями: «Посредством вывода управляющих кампаний из цепочки расчетов по предоставлению коммунальных услуг законодатель надеется существенно снизить задолженность населения в сфере ЖКХ».

По словам Иванова, обнародованная статистика по искам скорее свидетельствует о том, что управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы стали гораздо активнее работать с должниками.

«Они все чаще обращаются в суд с исками об истребовании долга по оплате коммунальных услуг. То есть увеличение количества исков связано не с ростом числа неплательщиков, а с повышением эффективности работы управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ», — пояснил он.

Руководитель одной из управляющих компаний, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал «URA.RU», что отключение потребителей от услуг — самый действенный способ:

«Практика показывает, что людям можно годами рассылать предупреждения, но они никак не реагируют. Все услуги отключить невозможно — отрубить от водоснабжения конкретную квартиру в многоэтажном доме технически нельзя. А вот оставить без света вполне реально».

По словам собеседника агентства, когда люди не оплачивают услуги домофонной службы, мастера отключают устройство: «Тогда неплательщики обычно находятся очень быстро. Бывает так, что за те или иные услуги не платят целыми домами».

По мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, в том, что число граждан, уклоняющихся от оплаты коммунальных услуг, увеличивается с каждым годом, нет ничего удивительного.

Зачастую люди становятся неплательщиками не от хорошей жизни Фото: Илья Московец © URA.RU

«Судя по отчетности Росстата, реальные доходы населения неуклонно снижаются уже четыре года подряд. С этой точки зрения, россияне стали жить беднее, чем в 2014 году, на 7,4%. Между тем доля расходов на ЖКХ в составе расходов семей с 10,3% в 2014 году выросла до 11,3%. Получаются своеобразные „ножницы“: доходы падают, расходы растут», — пояснил эксперт. По его мнению, вполне логично, что в определенный момент это должно было привести к просрочке платежей, поскольку возможности экономии на товарах длительного пользования и даже продуктах питания у значительной доли домохозяйств давно исчерпаны.

Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов в разговоре с «URA.RU» напомнил, что обычно россияне достаточно дисциплинированно относятся к квартплате: «Данные о росте долгов по ЖКХ говорят о том, что материальное положение граждан с низкими доходами заметно ухудшилось за последний год. Пока для экономики в целом это не является катастрофой, однако предвещает рост социальной напряженности в будущем».

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК, доктора экономических наук Игоря Николаева, возрастающая буквально на глазах армия неплательщиков за коммунальные услуги грозит в ближайшее время обернуться для государства очень серьезной проблемой.

«На самом деле, существует два пути для преодоления коммунального кризиса. Согласно первому, всех неплательщиков можно просто простить. Хотя их долги в условиях экономического кризиса являются слишком тяжелой ношей для государства. Согласно второму варианту, можно попытаться вытрясти накопленные долги из людей. Однако это чревато самым настоящим социальным взрывом. Собственно, именно поэтому должников пока особо и не трогают», — заявил «URA.RU» Николаев. Он также отметил, что речь идет о «мине замедленного действия». «Серьезные долги накоплены у миллионов россиян, и самое страшное — они продолжают бесконтрольно расти», — заключил эксперт.