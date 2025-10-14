В Госдуме призвали Макрона прекратить угрожать России

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить угрозы в адрес России. Поводом для заявления стали слова французского лидера о том, что РФ «заплатит», если не проявит готовности к переговорам по Украине. Ивлев объяснил свою позицию снижением популярности Макрона во Франции и внутренними политическими трудностями страны.

«Осенние дожди, нехватка солнечного света, интенсивное снижение президентского рейтинга в условиях перманентной смены правительства Франции видимо привели Макрона в катастрофическое психическое состояние. И вместо прогулок в Булонском лесу для укрепления так необходимых ему гормонов, Макрон стал угрожать России. А лучше бы занялся Францией, у которой нет ни бюджета, ни авторитета власти», — заявил депутат в разговоре с  РИА Новости.

По мнению Ивлева, после провала Минских соглашений и обмана со стороны Парижа, французским властям неуместно предъявлять претензии России. Генерал добавил, что Москва остается участником переговорных процессов по мирному урегулированию — от Стамбула до Аляски — и намерена добиваться своих целей дипломатическими методами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в случае отказа России проявить готовность к переговорам, ей придется понести соответствующие последствия. Макрон подчеркнул, что Париж оказывает всестороннюю поддержку Украине и взаимодействует с партнерами в рамках так называемой «коалиции желающих». В ответ на эти заявления депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с резкой критикой в адрес французского лидера. По мнению парламентария, слова Макрона являются «тщедушием и словоблудием».

