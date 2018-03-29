Мэры Урала знают, где в их городах будут пожары страшнее кемеровского

14:36 29 марта 2018 0

Кемеровская трагедия может повториться в любом российском городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Недавние трагические события в Кемерово вскрыли серьезную проблему в устройстве российской власти и распределении полномочий между ее представителями. Наиболее пристально следящие за работой торговых центров и магазинов мэры ежедневно получают сигналы о нарушениях их владельцами противопожарного законодательства. Но, как только главы начинают действовать, их останавливает прокуратура.

Проблема актуальна не только для больших, но и для малых городов. Глава Нижней Салды Елена Матвеева сообщила «URA.RU», что в ее муниципалитете был прецедент со сдачей в аренду недостроенного по документам торгового центра. «Мы вызываем представителей торговой сети, они показывают договор аренды. И говорят, что нигде нет условия, что арендуемое помещение должно быть сдано в эксплуатацию», — поясняет мэр. Здание было введено в эксплуатацию лишь через некоторое время и только потому, что это позволило собственнику снизить процент по взятому на его строительство кредиту.

Свердловчане давно свыклись с алкогольными магазинами на первых этажах жилых домов. А зря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ряде городов встречается ситуация, когда бизнесмены строят по документам жилой дом, а на самом деле возводят торговый центр. И впоследствии меняют статус здания по судебному решению. Схожая проблема возникает, когда бизнесмены переводят помещения на первых этажах жилых домов в нежилые. «Нам говорят, что в этих помещениях будет банк. Мы сомневаться в этих утверждениях и документах не можем. Выжимаем из коммерсантов все, что можем — чтобы они обеспечили доступную среду для инвалидов, парковки. Они все делают и тут же сдают помещения под алкогольный магазин…»

Глава Нижней Салды подчеркивает, что алкомаркеты и любые другие магазины на первых этажах — «мина замедленного действия»: «Это скопление горючих материалов — упаковки и пластика. Если, не дай бог, это загорится, все пойдет в общую для жилого дома вентиляцию».

Наиболее тревожной стала ситуация вокруг помещений на первом этаже одного из нижнесалдинских общежитий. Городские власти хотели сделать в нем холл для жителей и детских колясок, но в итоге были вынуждены отдать площади предпринимателю: «Сейчас там стройматериалы, шмотки. Если первый этаж загорится, то жители верхних этажей окажутся в очень неприятной ситуации».

Елена Матвеева не оставляет попыток повлиять на ситуацию в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Матвеева подчеркивает, что попытки мэров повлиять на ситуацию жестко пресекаются прокуратурой, считающей, что главы превышают свои полномочия. Ждать помощи от федеральных надзорных органов им не приходится — они вынуждены соблюдать законодательство, запрещающее проведение проверок предприятий в течение трех лет со дня их открытия. «Торговые сети попадают под законодательство о защите малого бизнеса. При этом, если посчитать их обороты, то они сродни оборотам металлургических комбинатов», —подчеркивает глава Нижней Салды.

Мэр Березовского Евгений Писцов подтверждает, что чаще всего приходится сталкиваться с недобросовестными предпринимателями именно муниципальным властям, которые лишены практически всех необходимых для решения возникающих проблем полномочий:

«Все говорят, что надо перестать кошмарить бизнес. Но часто бывает, что, защищая одного предпринимателя, мы ставим под угрозу безопасность десятка тысяч других людей.

Мы не можем отреагировать, когда некоторые бизнесмены в погоне за наживой пренебрегают всеми мыслимыми и немыслимыми нормами и правилами. Даже когда жители присылают жалобы, указывая на конкретные нарушения. Многочисленные контролирующие структуры зачастую отказывают в проверке, отвечая, что на текущий момент отсутствует угроза жизни и здоровью… В голову приходит известная приписываемая силовикам фраза: «Да, бьет, но не убил ведь. Как убьет — тогда звоните». В нашем случае она могла бы звучать так: «Как люди сгорят, тогда звоните»».

Евгения Писцова не устраивает позиция «Когда люди сгорят — звоните» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Писцов напоминает, что крупные пожары происходят на местах систематически. Один из них возник в Березовском в 2017 году: «Горел склад. Огонь невозможно было остановить, пока все на нем не выгорело. А все из-за того, что склад был забит до отказа. Пожарные после сдачи объекта не могут заходить на него три года и не знают, что в нем появится внутри. А на складе была оборудована куча деревянных стеллажей до потолка».

Евгений Писцов подтверждает слова коллеги из Нижней Салды, что наиболее пожароопасными являются магазины на первых этажах жилых домов: «По нормам пожарной безопасности в жилых зданиях категорически запрещено размещение магазинов розничной торговли с лакокрасочными материалами, ковровыми изделиями и другими горючими материалами. Но такое происходит сплошь и рядом. Жильцы верхних этажей живут на мине замедленного действия. Пожар может застать их во время сна. Об этом все знают, но ничего не делается».

Мэр Березовского пояснил, что главы муниципалитетов регулярно направляют в федеральные органы власти свои предложения по разрешению ситуации, но их инициативы остаются на бумаге: «Никому не охота этим заниматься, все всё знают, но никто ничего не делает».

Евгений Артюх считает полную отмену проверок бизнеса экстремистским шагом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опасения мэров разделяют и защитники прав предпринимателей. Председатель попечительского совета Свердловского регионального отделения «ОПОРЫ России» Евгений Артюх заявил «URA.RU», что решение органов госвласти о введении тотальных каникул на проведение проверок коммерческих структур было во многом ошибочным.

«Опасна любая доведенная до абсурда идея. Как мысль о том, что государство должно контролировать каждое движение предпринимателя, так и решение о снятии всех проверок являются своего рода экстремистскими. Нужна оптимальная модель взаимоотношений государства с малым бизнесом, которая до сих пор не выработана», — пояснил Артюх.

Он уверен, что главам муниципалитетов необходимо предоставить часть контрольных полномочий в сфере регулирования местной экономики. Это будет полезно для всех сторон — у мэров появится заинтересованность в развитии бизнеса, населению будет обеспечена безопасность, а бизнес получит понятые и прозрачные правила работы на местном уровне.