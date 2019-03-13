Два митрополита конфликтуют на глазах свердловской элиты

Еще недавно митрополиты вместе проводили службы, а сегодня — в ссоре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между екатеринбургскими иерархами Русской православной церкви — действующим и бывшим — глубокий конфликт. Интересная деталь с юбилея Свердловской области (85-летие отпраздновали 25 февраля в ККТ «Космос») стала достоянием региональной элиты. Выяснилось, что митрополит Екатеринбургский Кирилл отсутствовал на мероприятии только потому, что не захотел видеть предшественника Викентия, ныне — митрополита Ташкентского и Узбекистанского.

«С удивлением узнал, что владыка в тот день назначил себе командировку и предупредил: если Викентий будет на праздновании, то он сам не появится. Чувствовалось неудобство: владыки Кирилла нет, а чужой митрополит присутствует», — поделился удивлением осведомленный участник тех событий.

Митрополит Викентий сел недалеко от губернатора. Его коллеги из других конфессий считают, что его настойчиво приглашали свердловские власти Фото: Марина Молдавская © URA.RU

На юбилее региона в ККТ «Космос» митрополит Викентий занял место рядом со священнослужителями различных конфессий (в том числе и православной). «Ему, как человеку, который сделал очень много для Екатеринбургской епархии (ее он возглавлял с 1999 по 2011 годы), прислали приглашение и попросили быть почетным гостем», — предложил свою версию появления на празднике среднеазиатского владыки представитель одной из традиционных конфессий. О конфликте двух владык собеседник «URA.RU» не слышал: «еще недавно проводили совместные службы» (осенью 2018 года владыка Кирилл навещал узбекистанского коллегу, которому исполнилось 65 лет).

В Екатеринбург митрополит Викентий приезжал не только на юбилей области. До самого торжества 25 февраля он успел открыть новый храм в Березовском, 27 февраля совершил Божественную литургию в храме Кирилла и Мефодия в Екатеринбурге, а 28 февраля провел службу в Среднеуральском женском монастыре. Все три службы прошли в отсутствие действующего главы Екатеринбургской митрополии.

Источник «URA.RU», регулярно общающийся с митрополитом Кириллом, признался, что «в обычных беседах тема конфликта с Викентием никак не поднимается вообще».

Другой собеседник митрополита Кирилла, бизнесмен, уверяет в обратном: «Владыку [Кирилла] последние два года упорно сватают в Москву. Есть предположение, что Викентию в его нынешней епархии не очень хорошо живется, почему он очень хочет вернуться и разведывал почву».

При этом оба собеседника опровергли прагматичную версию визита митрополита Викентия в Екатеринбург, согласно которой тот приезжал попросить помощи у местных бизнесменов. «У Викентия прекрасный отношения с „Таганским рядом“. Если ему нужно будет помочь — они откликнутся, так что в деньгах у него особой нужды нет», — уверен представитель бизнеса.

В администрации свердловского губернатора хоть и курируют взаимодействие с конфессиями, но о конфликте двух митрополитов не слышали. Подготовка к юбилею области имела сразу три сценария: один представил политический вице-губернатор Сергей Бидонько, другой — социальный замгубернатора Павел Креков, а третий — глава аппарата Валерий Чайников. В такой ситуации нельзя было исключить и ошибок со списком приглашенных.

Узнать версию Екатеринбургской митрополии не удалось — ее пресс-секретарь пока недоступен для связи.