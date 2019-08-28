Депутат Госдумы: хирурги с зарплатой 20 тысяч могут уехать на Запад

Львиная доля российских врачей работает в режиме постоянных перегрузок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Большинство российских врачей сегодня трудятся в режиме перманентных перегрузок. Об этом «URA.RU» заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, хирург Алексей Куринный. По его словам, доктора, как правило, получают копейки, при этом вынуждены фактически две трети жизни проводить на работе. История с нижнетагильскими хирургами, которые массово написали заявления об увольнении, является красноречивой иллюстрацией происходящего, считает Куринный.

Первыми в Нижнем Тагиле уволились хирурги и специалисты других профилей из Демидовской больницы. После этого все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделением хирургии Юрием Изотеевым написали заявления об уходе. Причиной такого решения доктора называли большую нагрузку.

О том, почему люди уходят из медицины, сколько зарабатывают врачи в провинции и почему доктора мечтают об отъезде на Запад — Куринный рассказал в интервью «URA.RU».

— Алексей Владимирович, некоторые, в том числе ваши коллеги, уже раскритиковали поведение уральских врачей — дескать, они не должны были уходить, даже несмотря на низкие зарплаты…

Член думского комитета по охране здоровья, хирург Алексей Куринный понимает коллег в Нижнем Тагиле, которые массово решили уволиться персональная страница А.Куринного в Facebook

— Думаю, это такой шаг отчаяния и свидетельство профессионального выгорания, что связано со сверхнагрузкой. Я лично встречал хирургов, которые в районных больницах работали без отпусков по шесть-семь лет. Они физически не могли покинуть свое место. Усталость накапливается, в итоге все это приводит к таким эмоциональным реакциям. В таком режиме невозможно профессионально выполнять свои функции. Насколько я знаю, хирурги, написавшие заявления об увольнении, находились как раз в подобных условиях. У них была чудовищная нагрузка, количество бригад никто не увеличил. Из-за дефицита кадров они были вынуждены брать по 16-18 суточных дежурств в месяц!

— Это какая-то чудовищная цифра!

— Убийственная, я бы сказал. То есть у людей были и ночные дежурства, и работа в дневное время. Они ни жен, ни детей не видели, просто превращались в роботов. Фактически эти доктора жили в больнице, ни на что другое времени у них уже не оставалось.

Работа врачей редко оплачивается в России достойно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— На какую зарплату сегодня может рассчитывать врач-хирург?

— В среднем хирург, работающий только на ставку, в среднестатистическом российском регионе может зарабатывать 12-15 тысяч рублей. Чтобы заработать больше, он должен брать суточные дежурства. С ночными дежурствами, надбавками за вредность у молодого доктора может получиться 25-27 тысяч. У специалиста со стажем оплата повыше, но в любом случае эти деньги не компенсируют эмоциональных и физических перегрузок.

— Получается, что в такой ситуации гораздо выгоднее работать продавцом-консультантом?

— Безусловно, с точки зрения доходов и уровня ответственности лучше работать в магазине. Ведь хирург, даже уходя домой, всегда думает о работе — в частности, о том, кого прооперировал. Зачастую приезжать на работу приходится и в выходные дни.

— Алексей Владимирович, многие говорят, что работа врача в последнее время стала крайне опасной — слишком с большим количеством рисков она сопряжена. Мы знаем, что доктора часто становятся фигурантами уголовных дел. Это так?

Чтобы заработать, доктора вынуждены брать по 16-18 суточных дежурств Фото: Pixabay

— Рисков действительно становится все больше и больше. Это связано как с активизацией деятельности Следственного комитета, так и с ужесточением законодательства в части психотропных препаратов. В разы возросло количество уголовных дел, возбуждаемых в отношении медицинских работников. Растет и количество нападений на докторов со стороны пациентов, в первую очередь это касается врачей «скорой помощи» и приемных отделений. Не могу сказать, что престиж профессии упал окончательно и восстановлению не подлежит. Но государству надо перестраивать политику в этом вопросе: врач — такое же центральное звено, как и учитель.

— Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали врачами?

— Скорее да, чем нет. Я все-таки верю в то, что изменения случатся.

— Нижнетагильские врачи требуют обеспечить их юридической защитой от пациентов и их родственников. Расшифруйте, пожалуйста, что они имеют в виду?

— Сейчас работа врачей сопряжена с огромным количеством разного рода жалоб, на которые надо отвечать, реагировать. При больницах должны быть созданы профессиональные юридические службы, чтобы врач не оказывался один на один со своими проблемами. А сегодня подчас именно так и происходит — врачи, не обладая специальными юридическими знаниями, вынуждены ходить по судам, отбиваться. Часто юристов [в больницах] нет, либо у них недостаточная квалификация. Системы правовой защиты и страхования врачей, как на Западе, у нас до сих пор не существует.

— Но создание системы защиты не породит другую проблему — врачи перестанут бояться разбирательств, исков?

Многие врачи мечтают об отъезде за рубеж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Конечно нет! Ведь вопрос не в том, чтобы скрывать такие случаи. Наоборот, надо их выявлять и на уровне врачебного сообщества избавляться от непрофессионалов. Их надо выдавливать, и общество должно это видеть. Однако привлекать [врачей] к уголовной ответственности за допущенную ошибку — неправильно. Например, на Западе этот риск покрывает страховка, которая есть у каждого доктора.

— Насколько вероятен массовый отток наших докторов в погоне за лучшей жизнью на тот же Запад?

— Там действует довольно жесткая система отбора. Да, уехать бы туда хотели многие, но та система далеко не многих примет. У них очень жесткие требования к квалификации, пока это ограничивает отток кадров из России. Но если эти рамки будут сняты, поток уезжающих врачей увеличится в разы.