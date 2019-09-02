Амбициям Козицына угрожает челябинский губернатор

Козицын как президент спортивных клубов известен крайней амбициозностью, но «Автомобилист» идет к Кубку Гагарина своей скоростью. Что будет в новом сезоне? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» владельца холдинга УГМК Андрея Козицына откроет сезон в Континентальной хоккейной лиге серией домашних матчей. Первым соперником «шоферов» станет «Северсталь». Болельщики «Автомобилиста» с нетерпением ждут новый сезон, ведь предыдущий оставил только положительные эмоции. Впрочем, даже повторить прошлый успех «Автомобилисту» будет непросто.

В прошлом году руководство клуба ставило задачу «Автомобилисту» — выйти в финал Восточной конференции. Не вышли, но показали лучший результат в новейшей истории Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Автомобилист» в минувшем сезоне показал свой лучший результат в новейшей истории — первое место на Востоке в регулярном чемпионате и второй раунд плей-офф. В первой половине сезона екатеринбуржцы порадовали болельщиков 18-тиматчевой беспроигрышной серией. Команде не удалось выполнить главную задачу, которую публично поставил Андрей Козицын — выйти в финал Восточной конференции. Однако это никак не испортило общего впечатления от «Автомобилиста», который украсил своей игрой КХЛ, сделав восточную часть более непредсказуемой.

Официально задача «Автомобилиста» на предстоящий сезон пока не озвучена. Это сделает президент клуба на традиционной встрече с журналистами, которая еще не анонсирована и пройдет уже после открытия сезона. Как минимум, команда должна попытаться покорить прошлогоднюю вершину, выйдя в финал Восточной конференции.

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын известен своей амбициозностью. Много лет его баскетбольный клуб «УГМК» лидирует не только в России, но и в Европе. Перед баскетбольным клубом всегда стоит задача быть первыми на всех заявленных турнирах.

Очевидцы рассказывают: когда «УГМК» проиграл Евролигу в 2017 году, Козицын перестал ходить на домашние матчи команды.

До Кубка Гагарина еще далеко: скорее всего, задача «Автомобилисту» будет поставлена та же, что и в прошлом году Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Официально на пресс-конференциях он ссылался на свою занятость, но заядлые болельщики отмечают: президент клуба до сих пор редко появляется на матчах «УГМК».

Однако при всех амбициях Козицына «Автомобилист» — не тот клуб, который разбрасывается деньгами ради сиюминутного результата. Напомним, в прошлом сезоне бюджет «Автомобилиста» составил 1,8 млрд рублей, с учетом молодежной команды и фарм-клуба (резервного). Тогда многие специалисты оценили, как грамотно екатеринбуржцы распределили свой бюджет, существенно улучшив при этом состав игроков. В новом сезоне у «Автомобилиста» бюджет будет примерно на том же уровне, говорит инсайдер. «Естественно, каждый клуб в КХЛ мечтает о главной награде — Кубке Гагарина, — сообщает источник. — Но „Автомобилист“ на данном этапе склонен решать реальные задачи и двигаться к цели поэтапно».

В межсезонье «Автомобилист» наделал много шума, подписав контракт с легендарным Павлом Дацюком по прозвищу «Волшебник». Олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли (главный трофей НХЛ), обладатель Кубка Гагарина вернулся на малую родину. Решение подписать контракт с 41-летним форвардом с точки зрения хоккейной составляющей оценивают неоднозначно. Это единственное приобретение клуба, которое эксперты посчитали неоправданно дорогим — в спортивных СМИ были представлены цифры в 100-150 млн рублей в год. Но с точки зрения имиджа — это однозначно красивая история, которая окупится сполна, ведь многие болельщики пойдут на хоккей только ради «Волшебника». Правда, в первых матчах фанаты точно не увидят на льду знаменитого земляка, так как он продолжает восстанавливаться после травмы. По той же причине начало сезона пропустит нападающий и один из лидеров «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Анатолий Голышев, один из лидеров «Автомобилиста», не появится на первых играх из-за травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Автомобилист» сохранил основную мощь прошлого сезона — форвардов Найджела Доуса и Дэна Сэкстона, надежный тыл — чешского вратаря Якуба Коваржа, и получил усиление атаки в лице Джеффа Плэтта и хоккеистов из Американской хоккейной лиги Брукса Маека и Питера Холланда. Эксперты портала «Чемпионат» составили рейтинг нападающих в КХЛ, и «Автомобилист» занял в нем третье место после магнитогорского «Металлурга» и питерского СКА.

»«Автомобилист» как минимум не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, но проблемы команды, которые не позволили пройти дальше второго раунда плей-офф, остались. Есть сильнейшая, одна из лучших легионерских бригад в КХЛ, но российских хоккеистов уровня топ-клуба по-прежнему маловато.

Тем более что Павел Дацюк, в большей степени, имиджевое подписание: проблемы со здоровьем вряд ли позволят ему сыграть большую часть сезона на высоком уровне», — считает обозреватель «Спорт-Экспресс» Павел Климовицкий.

Текслер задает новый уровень социальной ответственности власти Фото: Илья Московец © URA.RU

У «Автомобилиста» есть еще один один козырь — главный тренер Андрей Мартемьянов, который удачно провел первый год у руля команды. Но многие эксперты поговаривают про «эффект второго сезона», когда снижается воля к победе. Кроме того, соперники изначально будут воспринимать «Автомобилист» как одного из лидеров Восточной конференции, лучше готовясь к встрече с екатеринбуржцами.

Перезагрузку сделал ближайший сосед «Автомобилиста» — «Трактор», где вслед за сменой губернатора Челябинской области поменялось руководство. Президентом клуба стал врио главы региона Алексей Текслер, а гендиректором — челябинский бизнесмен, неравнодушный к хоккею, руководитель группы компаний «Бовид» Борис Видгоф. Пост главного тренера занял латышский специалист Петерис Скудра, почти полностью обновился состав команды. Под руководством нового тренера «Трактор» во время предсезонки провел девять матчей и только один раз проиграл, выиграл два летних турнира — Кубок губернатора Челябинской области и Мемориал имени Ромазана.

В рейтинге нападающих КХЛ «Чемпионата» челябинский «Трактор» — на 11 месте, «Автомобилист» — на третьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоит отметить, что Алексей Текслер сразу продемонстрировал новый уровень участия власти в жизни хоккейного клуба. Он лично приветствовал болельщиков «Трактора» перед началом сезона на празднике TraktorOpen и сделал громкое заявление: «Я рад быть сегодня здесь, с вами, быть частью команды, которую люблю с детства. Хоккей — символ Южного Урала. „Трактор“ — мощный бренд Челябинска, поэтому и болельщики, клуб достойны большего. Новое руководство команды ставит самые высокие цели на сезон. Наша цель — это кубок и мы сделаем все, для того, что бы этой цели добиться!»

Для «Автомобилиста», который в прошлом сезоне обыграл челябинскую команду в первом раунде плей-офф, настрой «Трактора» — лишь повод готовиться к дерби еще серьезнее. Но основными противниками на Востоке у екатеринбуржцев будут другие клубы. «Главные конкуренты — «Авангард» и усилившийся «Металлург». «Ак Барс» явно ослабел, «Салават Юлаев» в прошлом сезоне прыгнул выше головы [ему проиграл «Автомобилист»], а летом на рынке сработал довольно средне.

У «Автомобилиста» есть шансы на финал Кубка Гагарина, но большими их назвать нельзя», — пояснил Климовицкий.

Билеты на домашние матчи «Автомобилиста» расходятся на ура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще из новшеств сезона: «Автомобилист» постарался сделать более удобную систему продажи билетов, поскольку в прошлом сезоне, особенно во время плей-офф, многие болельщики были недовольны. Появились абонементы выходного дня, а для борьбы с перекупщиками система бронирования будет выдавать электронные билеты, которые можно купить с момента старта продаж только за сутки до матча. Также благодаря тому, что в соответствии с требованиями КХЛ площадка в КРК «Уралец» стала меньше, появились дополнительные места.

Спрос на билеты на первые матчи показывает, что по ходу сезона эти места пригодятся.На матч «Автомобилиста» против череповецкой «Северстали», который пройдет 2 сентября в 19:00 на льду КРК «Уралец», осталось 400 билетов. Учитывая, что «Северсталь» не является топ-клубом, это отличный показатель. А на матче против питерского СКА, который пройдет в Екатеринбурге 6 сентября, осталось только 30 билетов. Успевайте!