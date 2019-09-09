Как челябинскому губернатору Текслеру не повторить ошибки Дубровского?

Алексей Текслер получил высокий кредит доверия. Его важно сохранить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Штаб врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера празднует безоговорочную победу. Пять лет назад в сентябре 2014 года такое же праздничное настроение царило в штабе его предшественника Бориса Дубровского, Для Дубровского его пятилетка, начавшая так триумфально, закончилась отставкой. Что нужно сделать Текслеру, чтобы не повторить судьбу предшественника?

Врио главы региона демонстирует убедительный результат. Это следует и из данных экзитполов, и из первых официальных данных ГАС «Выборы». Ожидается, что Текслер наберет более 71%. Но результат бывшего директора Магнитогорского металлургического комбината Бориса Дубровского, в сентябре 2014 года был один из лучших в России. За него проголосовали 86,37%. За Константина Нациевского, выдвинувшегоcz тогда? как и теперь от КПРФ, проголосовали 5,25%, за Виталия Пашина (ЛДПР) — 4,1%, за Владимира Брижанина, который баллотировался от партии «Города России» — 2% избирателей, принявших участие в выборах. При этом явка составила 42, 48%.

Алексей Текслер должен учиться на ошибках предшественника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По прогнозам, на этих выборах явка будет выше, хотя в 2014 году избирательные участки работали до 22 часов, а не до 20 часов, как теперь. Политологи уже отметили, что нынешняя явка вызвана повышением интересов со стороны избирателей.

«Столь высокая по сравнению с предыдущими компаниями явка — бесспорно личная заслуга Текслера, — считает политолог Андрей Лавров. — Точнее его бешеной работоспособности (взгляните хоть на ежедневный без выходных график поездок). Суть курса нового губернатора — это ориентация на прямые коммуникации с населением, непримиримая борьба со сложившейся практикой распиливания бюджетов между олигархическими группами, назначение непопулярных руководителей».

«Не снижать темпов, не дай Бог тормознуть» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коллега Лаврова Александр Мельников, также отметил «активную, эмоционально вовлекающую предвыборную кампанию Текслера и предложившего жителям области обнадеживающую повестку перемен». Но и пять лет назад, кампанию Дубровского оценивали столь же высоко. А к январю 2019 года Челябинская область уже была в группе риска, действующий губернатор утратил все позиции.

«Кредит доверия от избирателей Текслер получил. Теперь важно его не растерять. Насколько легко это порой происходит — легко вспомнить на примере Дубровского, пришедшего на пост с впечатляющим результатом на выборах, а в итоге досрочно ушедшего в отставку на фоне низкого рейтинга, — отметил Мельников.

— Пока же своим электоральным ресурсом Текслеру предстоит распорядиться уже в следующем году, когда в регионе пройдут важные выборы в Законодательное собрание».

«Текслер должен не снижать темпов, — считает Лавров. — Он задал очень высокую планку, сейчас люди им очарованы. Но чем сильнее очарование, тем быстрее может наступить отторжение. И прежде всего это вопрос командообразования. У общества на всех уровнях запрос на новых людей способных работать в „стиле Текслера“, а их очень немного. Потому что это не просто новый уровень ответственности и открытости, но, прежде всего, новый уровень мышления. Надо обязательно продолжить курс на оживление политической жизни и постепенное развитие внутренней демократии снизу».

Алексей Текслер поднял высокую планку, ее надо удержать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Лаврова, в данном случае очень удачно было принято решение об отказе «сшивки» кампаний по выборам губернатора и депутатов райсоветов. «У нас впервые с девяностых годов состоялись конкурентные муниципальные выборы в Челябинске», — отметил политолог.

«Текслер в своих поездах по муниципалитету во время общения с жителями очень удачно начал практику малых дел, — отмечает политолог Марат Баширов. — Анализировал полученную информацию, просчитывал и сразу же включал ее в свою программу. Теперь важно эту практику продолжить, уже на уровне нацпроектов. Тем более, что Текслер имеет опыт работы на федеральном уровне, так как был первым заместителем министра энергетики РФ».

Окончательные итоги выборов губернатора будут озвучены 9 сентября.