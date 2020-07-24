Свердловские инсайды: депутата наказали за адюльтер

Отдых свердловчанина-2020 Коллаж: URA.RU

Элиты осторожно возвращаются к привычной жизни: мэр Екатеринбурга начал карательные рейды по городу, чиновники устраивают массовые собрания с байками и шутками, а политики усиливают борьбу за мандаты. У массовых встреч закономернцй финал — вспышки коронавируса, которые происходят даже в резиденции губернатора.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Мятежный монастырь хотели захватить ночью…

Ходят слухи, что в епархии рассматривалась идея захватить монастырь «Спорительница хлебов», где обитает мятежный схимонах Сергий. Сделать это хотели 17 июля, когда Екатеринбурге проходили крестные ходы в память о Святых Царственных Страстотерпцах. Ожидалось, что Сергий покинет стены монастыря, и туда смогут войт представители официального РПЦ. Однако этот план так и не был реализован.

…, но отказались по воле полпреда

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Захвата не было, потому что против было полпредство, уверяют сплетники. На захвате, якобы, настаивали на федеральном уровне, но полпред Николай Цуканов настоял, чтобы никаких действий предпринято не было. По информации инсайдеров, он объяснил это тем, что интерес к Сергию после антипутинского выступления будет падать, в то время как силовая акция только увеличит внимание к персоне схиимонаха. «Полпред оказался прав — новости про схиигумена никто не читает, фильм Собчак никто не смотрит, Сергий изживает сам себя», — констатируют слухмейкеры.

Губернатору Куйвашеву удалось успокоить министра Мурашко

Сплетники рассказывают, что визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко сопровождался не только масштабным разносом регионального министра Андрея Цветкова. Якобы губернатору удалось напоследок заинтересовать министра и закончить диалог в позитивном ключе. Куйвашев якобы представил министру проект строительства медицинского кластера, который федеральному чиновнику очень понравился — и он даже пообещал поддержать его на федеральном уровне.

Ковтун неудачно пошутила при министре

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курьезная ситуация возникла в ходе визита министра здравоохранения Михаила Мурашко в Екатеринбург. Сплетники рассказывают, что на одно из совещаний была приглашена нынешний ректор университета Ольга Ковтун, которая когда-то была преподавателем главы ведомства. Войдя в зал для совещаний, она игриво поприветствовала присутствующего министра и его окружение: «Здравствуйте, мальчики!» Но натолкнулась на очень холодный прием. Ее шутку явно не оценили.

В резиденции губернатора — вспышка коронавируса

Говорят, что коронавирус проник в самое сердце свердловской власти — резиденцию губернатора. По данным источника URA.RU, заразилось несколько сотрудников, работающих на разных этажах здания. В связи с этим на дезинфекцию якобы был закрыт пищеблок — зараженные сотрудники питались там вместе с другими госслужащими. По данным источника, среди работников резиденции царит паника — они опасаются, что уже подхватили коронавирус. Впрочем, официально эти данные не подтверждаются.

Тунгусов вносит раздрай во власть Екатеринбурга

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов пытается поссорить спикера гордумы Игоря Володина с его оппонентами, пока депутаты находятся в отпуске. Дело в том, что перемирие между мэрией и гордумой, а также внутри самой думы, достигнутое в конце мая, никак не закреплено. И стороны, готовясь к новому политическому сезону, находятся в постоянном напряжении, ждут атаки друг от друга. Как раз в это время, поговаривают в коридорах власти, на малоизвестных ресурсах появились публикации о скорой отставке Володина. «Его это очень бесит, и подозрения, естественно, падают на мэрию и его врагов в думе», — рассказывают в окружении Володина.

Однако инсайдеры увидели в этом провокацию бывшего «серого кардинала»: одна из критических заметок вышла на ресурсе The Moscow Post, где в свое время любил размещаться Тунгусов. «Будучи третьей стороной в конфликте, наблюдающей со стороны, ему выгодно перманентное противостояние. Володин и его оппоненты друг друга сами перегрызут, и весь профит в виде перераспределения мест во власти достанется Тунгусову», — описывают логику наблюдатели.

Шеф-редактора Znak.com отправили в отставку ради спасения агентства

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В медиасфере обсуждают истинные причины отставки шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева. Сплетники считают, что решение о его отставке было принято учредителем Аксаной Пановой под давлением губернатора Евгения Куйвашева. Последнего критиковали за то, что издание Пановой отличается резко критической позицией по отношению к российской власти, хотя она сама ведет Instagram Куйвашева и в целом занимается политическим консалтингом главы региона. После давления Панова решила публично объявить о замене редактора. «Какое-то время информполитику „Знака“ можно будет списывать на неопытность нового редактора. По опыту, у СМИ есть фора в полтора-два года», — говорят слухачи.

Свердловский бизнес поддержит оппозиционных кандидатов

Сплетники намекают, что крупнейшие ФПГ региона разочарованы тем, как идет подготовка к выборам в Госдуму и законодательное собрание области. Как следствие, они планируют поменять тактику выстраивания отношений с властью. Вместо безоговорочной поддержки ими будет использована «букетная» технология — в каждом списке партий окажется по два-три верных ФПГ человеку. Слухмейкеры считают, что одна из причин такого решения — неготовность доверять средства на продвижение кандидатов постоянным оппонентам — директору департамента внутренней политики региона Антону Третьякову и вице-мэру Екатеринбурга Екатерине Куземке.

Депутат Чепиков теряет спонсоров

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финансовые проблемы владельцев ТЦ «Алатырь» могут серьезно изменить расклады на выборах в Госдуму. Сплетники утверждают, что они были одним из главных спонсоров известного биатлониста, депутата Сергея Чепикова. Если им не удастся справиться с проблемами (что достаточно сложно для девелоперов в условиях пандемии), то Чепиков лишится денег и может и вообще отказаться от планов баллотироваться в Госдуму, предупреждают слухачи.

Директор ЕВРАЗ-НТМК собирается в Госдуму

Инсайдеры в свердловском парламенте намекают, что управляющий директор ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев засобирался в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу. В настоящее время депутат от территории — Алексей Балыбердин, который не слишком активно трудится в округе. При этом на этот же пост якобы претендует начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров. Он близок к пенсии и имеет опыт политической борьбы — на предыдущих праймериз ЕР в Госдуму он занимал первое место. Известно о хороших отношениях Кушнарева и Абдулкадырова, поэтому вполне возможно, что Кушнарев предложит полицейскому кресло в региональном заксобрании, а сам пойдет в Госдуму.

Россель болеет не за того губернатора

Злые языки поговаривают, что экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель в частных разговорах сожалеет, что его бывшего зама Дениса Паслера отправили в Оренбург. «А такой был бы губернатор свердловский замечательный», — якобы вздыхает сенатор. Россель, по словам слухмейкеров, также утверждает, что и сам, вернувшись в кресло главы региона, за два-три года навел порядок в области.

К Бабушкиной внедрили шпиона

Странный выбор спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной — она утвердила советником бывшего пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина — создал версию о том, что это удачная операция по внедрению, которую провел спикер гордумы Игорь Володин. Шепчутся, что, отдав своего пресс-секретаря коллеге, он обеспечил себя постоянным потоком информации из недр парламента.

Вице-мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По слухам, в резиденции губернатора всерьез рассматривается возможность предложить мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому объявить конкурс на должность вице-мэра по социальным вопросам. Сомнений в том, что в скором времени она станет вакантной, все меньше, а процедура публичного отбора будет соответствовать традициям губернатора Евгения Куйвашева, который называл открытые конкурсы одним из главных способов формирования управленческих команд. Правда, в мэрии эту идею якобы не слишком оценили.

Спикер думы Екатеринбурга прервал отпуск для спасения товарища…

Участники объезда Орджоникидзевского района мэром Александром Высокинским удивились, заметив среди участников спикера гордумы Игоря Володина. По словам инсайдеров, депутат специально прервал трехнедельный отпуск, чтобы заступиться за своего протеже Романа Кравченко, главу района. «Вероятно, он ожидал какого-то жесткого разноса. Но этого не произошло», — делится городской чиновник.

…а его затворничество породило страхи

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что последние две недели Володин, находясь в отпуске, не выходил на связь. Из-за этого его недоброжелатели подумали, что спикер заболел коронавирусом и начали распространять соответствующие слухи. А соратники, тесно с ним общающиеся, начали вспоминать, когда контактировали с ним в последний раз, обзванивая всех подряд.

Юному единороссу подбили глаз

Собеседники URA.RU рассказывают, что депутат областного заксобрания, председатель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков удивил подчиненных, появившись на работе с синяком под глазом. Парламентарий объяснил экзотическое «украшение» бытовой травмой, но злые языки шепчут, что причиной синяка стал неудачный адюльтер — дескать, Жуков встретил ревнивого мужа дамы сердца. Впрочем, партийцы утверждают, что Жуков — примерный семьянин.

Кызласова изолировали от общества силовики

В деле директора «Титановой долины» Артемия Кызласова не все так однозначно и безоблачно, отмечают наблюдатели. Они уверены, что суд изменил свое решение о залоге на домашний арест по просьбе силовиков. Одна из причин — необходимость резко сократить количество его контактов, особенно с высокопоставленными чиновниками.

Горбольница делает сверхдоходы на коронавирусе

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Злые языки поговаривают, что в ГКБ 40 экономят на лекарствах против коронавируса. Знающие люди рассказывают, что больница зарабатывает на марже между тарифом на лечение, который составляет около ста тысяч рублей на одного пациента, и стоимостью лекарств. Как следствие, при выборе более дешевых препаратов выгода уходит в бюджет организации. Сплетники предупреждают, что это обстоятельство проверить невозможно, потому что руководство больницы является приближенным к администрации города. Так или иначе, в одной из главных больниц, перепрофилированных под коронавирус, умирают пациенты — в том числе министр АПК региона Дмитрий Дегтярев.

Бывший «серый кардинал» пережидает карантин под Екатеринбургом

Бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова заметили неподалеку от его загородного дома под Екатеринбургом, хотя наблюдатели были уверены, что рассвет пандемии экс-чиновник встретил в Италии. В этой связи слухмейкеры уже начали строить версии о возвращении Тунгусова в политику. Однако в его окружении заверяют, что кроме воспитания внуков и спорта сейчас его ничего не интересует.

«Атомстройкомплекс» оставит студентов без аудиторий

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Атомстройкомплекс» пытается провалить проект возведения комплекса зданий Уральского государственного аграрного университета на юго-западе уральской столицы, утверждают слухмейкеры. «Взяв землю в аренду и пообещав содействие уральским аграриям в реализации амбициозного проекта, директор строительной компании Виктор Ананьев на самом деле стал предпринимать огромные усилия, чтобы перевести эту землю в категорию жилищного строительства. Администрация Екатеринбурга не ведется на хитрость, но новых учебных корпусов будущим агрономам и зоотехникам не дождаться», — объясняют сплетники.

Екатеринбургский медиаменеджер атаковал чиновников и бизнес

В коридорах власти Екатеринбурга сообщают о странной бизнес-модели владельца местного издания «Ведомости-Урал» Леонида Андреева. По словам собеседников агентства, на страницах его издания сначала появляются материалы негативного характера о чиновниках или бизнесменах. «Затем он приходит к ним и просит деньги за блок на негатив. Средний чек — 50 тысяч в месяц. Это методы из 90-х», — возмущаются жертвы менеджера. Участники рынка объясняют атаки тем, что у владельцев заканчиваются средства на содержание редакции.

У свердловских единороссов — кадровые перестановки

Единоросс Виталий Крупин, курирующий партпроект «Безопасные дороги» в Свердловской области, в скором времени может возглавить Кировское отделение партии в Екатеринбурге. Рассказывают, что за функционером, в свободное время занимающимся мелким бизнесом в сфере дорожного обслуживания, стоит лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, желающий сместить главу единороссов Кировского района Александра Худякова. «Но его ожидает неприятный сюрприз — Худяков является человеком авторитетного бизнеса, что вызовет конфликт интересов», — предвкушают в кулуарах. По словам инсайдеров, интрига намечена на следующую неделю.

Мэра Екатеринбурга силой затащили на стройку

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники объезда главой города Орджоникидзевского района рассказывают о забавном споре вокруг его маршрута. Часть пассажиров автобуса, в котором ехал мэр, убеждала его посетить стройку ЖКС «Новатор», другая часть (менее заинтересованная в презентации мэру объекта) выступала против этого. «В итоге те, кому было нужно прорекламировать проект, добились своего. Но просчитались: ничего кроме критики они не услышали», — злорадствуют в кулуарах.

Застройщик Екатеринбурга использовал рейд мэра и дал пример остальным

Строительная компания «Брусника», строящая на Уралмаше несколько многоэтажек, воспользовалась объездом мэра Александра Высокинского для решения насущного бизнес-вопроса. Рассказывают, что во время общения с главой города директор компании Сергей Антонов пожаловался на потребительский экстремизм: владельцы соседнего со строящимися домами автосервиса и хостела заломили неподъемные для бизнеса цены за освобождение участков. Мэр якобы обещал решить проблему. «Теперь застройщики будут активнее участвовать в таких объездах: „Брусника“ показала, что, если есть какие-то проблемы, лучше включиться в рейд мэра, чем околачивать пороги кабинетов», — завистливо рассуждают строители.

Кураторы культуры Екатеринбурга запутались в своих учреждениях

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудников управления культуры Екатеринбурга уличили в слабой информированности о состоянии городских музеев. На странице подразделения в Facebook у чиновников спросили, какие музеи открыты в городе. «Белинка работает, библиотека Крапивина — тоже. Наверняка еще какие-то открыты», — ответили в администрации, удивив наблюдателей. «То есть городские чиновники не знают, какие музеи в Екатеринбурге открыты, а какие-нет? Это очень странно», — удивляются в кулуарах.

Мятежный редактор поддержал протесты

Злые языки обсуждают, что безнаказанность главного редактора областной газеты Дмитрия Полянина порождает у него странную активность. В частности, он ставит на страницы официального издания отчеты о протестах в Хабаровске, а на своих страницах в соцсетях активно поддерживает бывшего губернатора Сергея Фургала. «Дело так дальше пойдет, Полянин собственную партию организует, бюджета хватит», иронизируют в сплетники.

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