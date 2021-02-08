Кто усилился, а кто потерял влияние за год работы Махонина

Дмитрий Махонин возглавил Пермский край в феврале 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя год после назначения Дмитрия Махонина губернатором Пермского края в правительстве региона ждут новых отставок. А после выборов в сентябре (в Прикамье выбирают депутатов Госдумы, заксобрания и думы Перми) не исключена дальнейшая ротация чиновников. О том, как за год изменился Махонин и его политика, URA.RU рассказали сразу несколько источников, близких к главе региона.

«Кадровые перестановки будут в любом случае»

Источник URA.RU, близкий к правительству, говорит, что сначала Махонин делал ставку на тех, кого давно и хорошо знает — по вполне понятным причинам личного доверия. По словам собеседника агентства в администрации губернатора, дружеские отношения Махонина с кем-либо не оказывают влияния на принятие им кадровых решений. «Предпочтение отдается профессионалам в той или иной сфере», — уточнил собеседник агентства.

Практически сразу после назначения Махонина главой Прикамья его советником по вопросам взаимодействия со СМИ стал его давний личный пиарщик Станислав Шубин, занимавший до этого должность главы пресс-службы гордумы Перми. Также в свою администрацию Махонин пригласил экс-секретаря крайизбиркома Александра Смертина, с которым тоже давно знаком.

По словам одного из собеседников, «ближний круг губернатора останется таким же как минимум до выборов». «Кадровые перестановки будут в любом случае, и будут касаться некоторых министров», — отметил собеседник знакомый с ситуацией, но не стал уточнять, о каких именно министрах идет речь. Ранее источники называли как минимум две фамилии: министр образования Раиса Кассина и министр сельского хозяйства Оксана Бреднева. Причем обе, по данным источников, изъявляли желание покинуть министерские кресла по собственному желанию.

Дружбы с Дёмкиным нет

При Махонине перемены произошли и в сфере бизнеса, причем наиболее яркие — в строительной отрасли.

«Та политика по бездумному нагибанию застройщиков, которую проводил [бывший губернатор Пермского края Максим] Решетников, неприемлема. Она вела к тому, что стройка бы просто встала, строить было бы экономически не интересно», — рассказал источник в строительной отрасли края.

Алексей Дёмкин до назначения и.о.главы Перми руководил одной из крупнейших компаний-застройщиков города Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В частности, улучшились дела у застройщика в Перми — АО «ПЗСП». На заре карьеры Решетникова, который в январе 2020 года стал министром экономразвития РФ, в паблик регулярно просачивались слухи о шатком положении «ПЗСП». Сейчас застройщик планирует возвести новые дома на площадках в Мотовилихинском и Дзержинском районах.

Кроме того, теперь уже бывший руководитель компании Алексей Дёмкин на данный момент исполняет обязанности главы города. Как говорят источники URA.RU, это только начало усилений позиции семьи Дёмкиных и, соответственно, их компании. Источник агентства, близкий к главе города рассказал, что Махонин действительно предложил Дёмкину возглавить мэрию. «Но это предложение носило исключительно профессиональный характер. Нет никаких личных взаимоотношений. Махонин опирался на то, какими качествами обладает Дёмкин», — уточнил инсайдер.

И если Дёмкины и «ПЗСП» привыкли действовать публично и быть на авангарде, то есть и те, кто «получил помощь» незаметно для общественности. «Михаил Бесфамильный (застройщик и депутат думы Перми, — прим.ред.) и его строительная компания „ОРСО групп“ тоже как будто расцвели. Тоже осваивают новые площадки, но делают это не так громко, как „ПЗСП“», — уточнил инсайдер. Источник URA.RU говорит, что Бесфамильный вообще решил уйти из политики и не собирается участвовать в выборах 2021 года. На момент публикации материала получить комментарий Бесфамильного не удалось.

Александр Репин был отодвинут на задворки пермской политики Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Постепенно в течение года на задворки пермской политики был отодвинут экс-кандидат в губернаторы — владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. «К Репину одна претензия — пусть передаст муниципалитету школу, как это предусмотрено соглашением 2017 года. Никакой политики тут нет. Если он исполнит свои обязательства, то сможет нормально работать дальше в регионе», — уточнил источник близкий к политической тусовки Перми. Другой источник уверен, что «это все месть за то, что тот полез на выборы [губернатора]».

Впрочем, инсайдер из окружения губернатора утверждает, что о мести речи нет. «Ее со стороны Махонина в отношении Репина никогда не было и нет. И сегодня требование к нему одно: пусть исполнит соглашение по школе», — говорит собеседник. Директор по маркетингу и развитию компании «Сатурн-Р» Сергей Репин (сын Александра Репина) от комментирования данной информации воздержался.

Окунев обиделся

Источники URA.RU обращают внимание на отношения Махонина с представителями так называемой несистемной оппозиции в Перми — Константином Окуневым и депутаткой гордумы от «Яблока» Надеждой Агишевой. Они познакомились, когда Махонин работал в УФАС. «Депутаты заксобрания Окунев и Агишев вместе с женой Агишева Надеждой были ключевыми оппонентами [экс-губернатора края Олега] Чиркунова, с которым у Махонина отношения не складывались», — рассказывает давний знакомый Махонина, пожелавший остаться неназванным.

Но в минувшем году тусовка в Перми не могла не обратить внимания на то, что губернатор отдалился от Окунева. Источник, близкий к главе региона, вспоминает, что отношения между Махониным и Окуневым окончательно испортились через несколько месяцев после назначения Махонина и. о. губернатора.

«Окунев сразу изъявил желание стать либо мэром Перми, либо председателем правительства, либо главой администрации губернатора.

Отношение к нему у основных представителей политической и экономической элиты отрицательное. Насколько я знаю, губернатор ему об этом прямо сказал, а тот обиделся», — рассказывает собеседник. Он отметил, что последняя личная встреча с Окуневым у Махонина была в апреле прошлого года. «С тех пор они не общаются», — вспоминает инсайдер.

Константин Окунев хотел занять высокий пост в Пермском крае, но его сгубила несистемность Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Это подтверждает и другой источник URA.RU, который отмечает, что Окунев целился на место депутата заксобрания края в 2021 году. «Окунев вообще абсолютно недоговороспособен. Он выбрал для себя путь лидера несистемной оппозиции, не готов ни к какому конструктивному диалогу», — отмечает инсайдер. Окунев на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

В отличие от Окунева, с Агишевой Махонин продолжает общаться. «Но это общение не политическое. Это обсуждение вопросов, связанных с экологией, культурно-историческим наследием и созданием комфортной городской среды. Агишева в отличие от Окунева не требует для себя каких-либо значимых должностей», — уточняет собеседник из пермской политической тусовки. Впрочем другой источник знакомый с ситуацией утверждает, что рано или поздно Махонин отдалит от себя и Агишеву. «Махонина для сохранения системности рано или поздно попросят разорвать отношения и с ней. А, может, уже попросили», — полагает источник. Агишева в разговоре с URA.RU пояснила, что ощущает свою «политическую автономию».

URA.RU также попросило пресс-службу администрации губернатора прокомментировать каждую из обозначенных тем. По всем вопросам там воздержались от комментариев. В пресс-службу минэкономразвития направлен запрос.