Челябинские инсайды: Тефтелев женится в колонии

О провале поручения Текслера, смене кандидата на довыборах, адвокатах VIP. Выпуск 964

01 апреля 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

На этой неделе в России собирались запустить отечественный аналог соцсети для обмена фотографиями, и многие сразу стали шутить по этому поводу Коллаж URA.RU Главы городов и районов Челябинской области гадают, чем обернется для их коллег провал поручения губернатора Алексея Текслера. В правительстве региона из-за жесткой экономии бумаги в ход пошли черновики. Элиты обсуждают, кто оплачивает услуги адвокатов заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову и бывшему вице-мэру Миасса Василию Сороке. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Мэры провалили поручение Текслера Алексей Текслер требовал заключить контракты до 1 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что сразу несколько городов и районов области провалили поручение губернатора Алексея Текслера до 1 апреля провести аукционы на строительство объектов, работы по которым должны начаться в этом году. «Провалили поручение Текслера мэр Миасса Григорий Тонких, мэр Златоуста Максим Пекарский, мэр Усть-Катава Сергей Семков и ряд глав районов юга области. На ближайшем совещании их ждет большая взбучка. Возможно, что где-то встанет вопрос об отставке. Особенно, если и других вопросов к главе накопилось предостаточно», — шепчутся в кулуарах. В челябинском правительстве в ход пошли черновики Инсайдеры рассказывают, что в резиденции челябинского губернатора Алексея Текслера, как и в региональном правительстве, перешли к жесткой экономии офисной бумаги. «Большая часть документов, конечно же, проходит в электронном виде. Но есть и рабочие варианты, которые требуют исправлений и прочего. Вот их теперь все печатают на оборотной стороне старых документов. Иначе бумаги на все не напасешься», — утверждает источник. ЕР меняет кандидата на довыборах в ЗСО У Марины Поддубной нет денег на выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Источники сообщают, что в «Единой России» решили отказать от выдвижения в челябинское заксобрание по Троицкому округу руководителя региональной приемной ЕР Марины Поддубной. Округ стал вакантным после того, как действующий депутат Владимир Павлов избрался в Госдуму — и в сентябре должны пройти довыборы. «На Поддубную делали серьезную ставку, она уже начала проводить встречи в округе. Но теперь появились проблемы. У нее самой денег на выборы нет, а возможные спонсоры не готовы тратиться. Поэтому ищут нового кандидата, с деньгами», — говорят в кулуарах. В ГУ лесами региона ждут окончания проверки Валерий Нигматуллин (слева) не хочет быть начальником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры сообщают, что назначение нового начальника Главного управления лесами Челябинской области отложили до окончания проверки, которую ведет Контрольно-счетная палата региона. «Есть много вопросов. Причем неизвестно, чем все это может закончиться для должностных лиц. Материалы КСП всегда отправляются в прокуратуру. Так что пока врио начальника управления Валерий Нигматуллин остается во временном статусе. Кстати, стать постоянным руководителем он не жаждет», — говорят в кулуарах. «Безопасный город» закончится уголовками Инсайдеры сообщают на коллегии Контрольно-счетной палаты региона досталось областным чиновникам, отвечающим за систему «Безопасный город». Особенно жестко говорили с представителями областного казенного учреждения «ЦОВ 112 — Безопасный город». Проверяли госконтракты на поставку камер видеонаблюдения для фиксации правонарушений. При этом КСП выявила столько огрехов, что все может закончиться уголовными делами. «Речь идет не о простой халатности, а о более серьезных нарушениях, связанных с откровенной коррупцией. Самими материалами заинтересовались абсолютно все силовые структуры, сотрудники которых мечтают получить по еще одной звезде на погоны за раскрытие резонансных дел», — сообщают инсайдеры. Колесников пиарится на чужих проектах Олег Колесников хвастается чужими достижениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские элиты посмеиваются над тем, что депутат Госдумы Олег Колесников пиарится на проектах, к которым не имеет никакого отношения. «Он приходит на строящиеся объекты в своем Златоустовском округе и делает селфи, чтобы люди думали, что все это делается благодаря ему. В социальных сетях публикует целый список объектов, к которым ни разу не прикладывал руку, с чем не работал. Так, в своей последней публикации рассказал про строительство путепровода в Бакале, а это проект областных властей. Лучше бы аквапарк в Челябинске достроил, который обещал городу! Пока там работы идут не шатко, не валко», — говорят в кулуарах. Вайнштейны помогают замминистра Евгений и Сергей Вайнштейны оплачивают адвокатов замминистра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что находящийся в СИЗО заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, хранит молчание. Он не желает давать никаких показаний по своему уголовному делу о завышенной стоимости закупленных для больниц компьютерных томографов. Тем более, Кузнецова защищают одни из самых дорогих в Челябинске адвокатов: Михаил Кириенко и Наталья Полякова. «Говорят, что адвокатов оплачивает бизнес-семья Вайнштейнов, во главе которой стоят Евгений и Сергей, отец и сын, с которыми Кузнецов давно приятельствует», — рассказывают источники. А вообще, толкуют в кулуарах, если Кузнецов заговорит, сна лишатся многие бизнесмены из тех, что специализируются на поставках медоборудования. Силовики выходят на медицинский бизнес Между тем силовики, которые ведут уголовное дело заместителя министра здравоохранения области Александра Кузнецова, очень плотно занялись ЗАО «Медсервис-Регион». Это та самая фирма, которая поставляла больницам компьютерные томографы. Возглавляющая ее Елена Селищева уже была судима за дачу взятки. «Говорят, что в компьютере у Селищевой нашли план закупок областного минздрава чуть не на три года вперед. А отвечал за закупки именно Кузнецов. Вот теперь силовики, и в первую очередь ФСБ, интересуются, за какие душевные качества Селищева получила эти данные», — шепчутся в кабинетах. Экс-мэра Челябинска без проблем отпустят из СИЗО Евгений Тефтелев уедет из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам инсайдеров, силовики не будут возражать, чтобы экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву решением суда заменили колонию строгого режима на колонию-поселение. «Все обязательства перед следствием Тефтелев выполнил. Нужные силовикам показания дал. Поэтому, если вид наказания ему заменят на более мягкий, то прямо из СИЗО он своим ходом отправится в колонию-поселение. Конвоирование при этом не требуется: считай, что почти на свободе», — говорят в кулуарах. Тефтелев будет жить в Миассе Колония-поселение, куда вместо колонии строгого режима может отправиться из СИЗО экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, находится в поселке Атлян в Миассе. Говорят, силовики настолько довольны сотрудничеству с Тефтелевым, что не будут возражать относительно крайне мягкого режима его содержания. «Особо примерные осужденные могут даже жить вне колонии, в городе, с семьей. Но Тефтелеву придется будет жениться. Тем более, дама сердца у него есть», — рассуждают инсайдеры. В администрации Калининского района готовится отставка Место замглавы Калининского района может стать вакантным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Александр Абдулин, покинувший Тракторозаводский совет депутатов Челябинска ради поста замглавы Калининского района, рискует, оставшись без мандата, потерять и должность. «Вот выяснится, что по каким-либо причинам при его назначении за кадром осталось прошлогоднее личное банкротство — и Абдулина уволят. Если, конечно, он сам не успеет подать в отставку. Но сданный мандат при этом ему уже никто не вернет», — рассуждают в коридорах власти. Впрочем, депутат гордумы Илья Исайчук пообещал Абдулину уладить его проблемы. Кондратьев нацелился на гордуму Говорят, что вице-спикер Калининского райсовета Челябинска Андрей Кондратьев подумывает о мандате городской думы. «Для этого надо, чтобы кто-то из депутатов гордумы, представляющих Калининский район, согласился уступить Кондратьеву свое место и удовольствоваться ролью районного депутата. Пока непонятно, кого принесут в жертву. Сам Кондратьев говорит об этом, как о деле решенном», — утверждают в кулуарах. Челябинский депутат может остаться без мандата Владимир Корнев утомил коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По сообщения от инсайдеров, депутат Металлургического райсовета Владимир Корнев исчерпал терпение коллег и те вынашивают планы избавиться от него. «Корнев — постоянный генератор скандалов и раздражения. А затеянная им потасовка с депутатом Рашидом Гариповым — прекрасный повод избавиться от этой „головной боли“. Как минимум в гордуме, а как максимум — и в райсовете», — мечтают в истеблишменте. Проблема в том, что сам Корнев явно будет стоять до последнего. Но вот исключение его из фракции «Справедливой России», а то и из партии — дело почти решенное. В конце концов, он набросился с кулаками на своего партийного лидера — Гарипов возглавляет районное отделение эсеров. Хромова подвела декларация… В Металлургическом райсовете и гордуме Челябинска гадают, по какой причине решил сдать мандат депутат Антон Хромов. Хромов считается человеком экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. В прошлом году весь пул Барышева в Металлургическом райсовете демонстративно покинул ряды «Единой России». Теперь в городе гадают, не связан ли уход Хромова из депутатского корпуса с еще одним демаршем, который замышляет Барышев. «Вообще говорят, что у Хромова какие-то проблемы с декларацией о доходах. Возможно, он не хотел что-то раскрывать», — толкуют в кулуарах. …ему уже нашли замену Юрий Панов может попасть в гордуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ни для кого не секрет, что Металлургический райсовет, от которого Антон Хромов был делегирован в гордуму Челябинска, поделен между несколькими политическими группировками. Самая крупная представляет «ЕР», и основной костяк ее составляют выходцы из «Молодой гвардии „Единой России“» (МГЕР). Другая представлена движением «Соцгород» экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Именно в этой группе состоит Хромов, который решил сдать мандат. «МГЕР хочет, чтобы освободившийся мандат в гордуме достался Юрию Панову. Проблема в том, что у Панова не самая лучшая биография. В молодости состоял в банде. Именно это помешало в 2019 году попасть из райсовета в гордуму. Может помешать и на этот раз», — толкуют депутаты. В Копейске появилась «пятая колона» Информационные атаки на Андрея Фалейчика усилились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске появился анонимный telegram-канал, в котором активно поливают грязью действующего мэра Андрея Фалейчика. Как сообщил источник, за атакой на местные власти и лично главу может стоять выходец из «Молодой гвардии „Единой России“» (МГЕР) и самопровозглашенный коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин. «В этом канале активно дискредитируют Фалейчика, распространяя про него всевозможные слухи и домыслы. По одной из версий, за каналом может стоять Вершинин. Он обижен на мэра за то, что тот сломал ему партийную карьеру. При Фалейчике Вершинин потерял пост местного секретаря „Единой России“, но дело не только в мести. Сейчас в Копейске формируются новые политические кланы. И Вершинин, якобы, мечтает вернуться в политику», — сообщил источник. Говорят, что этим telegram-каналом уже заинтересовались силовики. Дело бывшего вице-мэра Миасса скоро уйдет в суд Как сообщают инсайдеры, СК завершает расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки, который также был директором горнолыжного курорта «Солнечная долина». Материалы скоро уйдут в прокуратуру, а оттуда в суд. «Торгово-промышленная палата региона закончила проведение оценочной экспертизы по рыночной стоимости двух земельных участков, которые фигурируют в деле Сороки как незаконно проданные горнолыжному курорту по заниженной цене. Говорят, что рыночная цена составила 21 млн рублей, тогда как продали их за 2,5 млн рублей», — сообщают источники. Сиротину предложили возместить ущерб Олег Сиротин не готов платить всю сумму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокатов бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки, обвиняемого в превышении полномочий, оплачивает его экс-работодатель, владелец горнолыжного центра «Солнечной долины» Олег Сиротин. Сначала он платить не хотел, но потом передумал, так как понял, что Сорока (а в уголовном деле фигурирует земля «Солнечной долины») может наговорить лишнего. «Говорят, что Сиротину предложили погасить ущерб в 18 млн рублей, который понесла мэрия Миасса от продажи участков. Сиротин заявил, что готов дать только половину суммы. На большее не соглашается», — говорят в Миассе. Генералу пожаловались на следователей Петр Решетников проявил нейтральность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участки горнолыжного центра «Солнечная долина», из-за которых находится в СИЗО бывший вице-мэр Миасса Василий Сорока, сейчас наложен арест. На одном из них владелец ГЛЦ Олег Сиротин построил банный комплекс, и теперь его не могут официально запустить в эксплуатацию. «Говорят, что Сиротин даже ходил на прием к начальнику следственного управления СКР по региону Петру Решетникову. Жаловался на то, что его „бизнес кошмарят“. Генерал ему сообщил, что ничью сторону принимать не будет», — рассказал источник. Силовики вернутся в мэрию Златоуста В мэрии Златоуста после обысков и задержаний обнаружилось еще одно потенциально слабое звено. «Говорят, что от задержанного ФСБ и арестованного замначальника управления ЖКХ Владимира Горбунова потянулась ниточка в Контрольно-ревизионное управление мэрии. Якобы взятки и злоупотребления полномочиями, в которых обвиняют Горбунова, были бы невозможны без прикрытия. А это прикрытие вроде как обеспечивала чиновнику коллега из КРУ — Мария Филимонова», — шепчутся в администрации городского округа. Сейчас, якобы, силовики выясняют, какие отношения связывали Филимонову и Горбунова. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Главы городов и районов Челябинской области гадают, чем обернется для их коллег провал поручения губернатора Алексея Текслера. В правительстве региона из-за жесткой экономии бумаги в ход пошли черновики. Элиты обсуждают, кто оплачивает услуги адвокатов заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову и бывшему вице-мэру Миасса Василию Сороке. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Мэры провалили поручение Текслера Говорят, что сразу несколько городов и районов области провалили поручение губернатора Алексея Текслера до 1 апреля провести аукционы на строительство объектов, работы по которым должны начаться в этом году. «Провалили поручение Текслера мэр Миасса Григорий Тонких, мэр Златоуста Максим Пекарский, мэр Усть-Катава Сергей Семков и ряд глав районов юга области. На ближайшем совещании их ждет большая взбучка. Возможно, что где-то встанет вопрос об отставке. Особенно, если и других вопросов к главе накопилось предостаточно», — шепчутся в кулуарах. В челябинском правительстве в ход пошли черновики Инсайдеры рассказывают, что в резиденции челябинского губернатора Алексея Текслера, как и в региональном правительстве, перешли к жесткой экономии офисной бумаги. «Большая часть документов, конечно же, проходит в электронном виде. Но есть и рабочие варианты, которые требуют исправлений и прочего. Вот их теперь все печатают на оборотной стороне старых документов. Иначе бумаги на все не напасешься», — утверждает источник. ЕР меняет кандидата на довыборах в ЗСО Источники сообщают, что в «Единой России» решили отказать от выдвижения в челябинское заксобрание по Троицкому округу руководителя региональной приемной ЕР Марины Поддубной. Округ стал вакантным после того, как действующий депутат Владимир Павлов избрался в Госдуму — и в сентябре должны пройти довыборы. «На Поддубную делали серьезную ставку, она уже начала проводить встречи в округе. Но теперь появились проблемы. У нее самой денег на выборы нет, а возможные спонсоры не готовы тратиться. Поэтому ищут нового кандидата, с деньгами», — говорят в кулуарах. В ГУ лесами региона ждут окончания проверки Инсайдеры сообщают, что назначение нового начальника Главного управления лесами Челябинской области отложили до окончания проверки, которую ведет Контрольно-счетная палата региона. «Есть много вопросов. Причем неизвестно, чем все это может закончиться для должностных лиц. Материалы КСП всегда отправляются в прокуратуру. Так что пока врио начальника управления Валерий Нигматуллин остается во временном статусе. Кстати, стать постоянным руководителем он не жаждет», — говорят в кулуарах. «Безопасный город» закончится уголовками Инсайдеры сообщают на коллегии Контрольно-счетной палаты региона досталось областным чиновникам, отвечающим за систему «Безопасный город». Особенно жестко говорили с представителями областного казенного учреждения «ЦОВ 112 — Безопасный город». Проверяли госконтракты на поставку камер видеонаблюдения для фиксации правонарушений. При этом КСП выявила столько огрехов, что все может закончиться уголовными делами. «Речь идет не о простой халатности, а о более серьезных нарушениях, связанных с откровенной коррупцией. Самими материалами заинтересовались абсолютно все силовые структуры, сотрудники которых мечтают получить по еще одной звезде на погоны за раскрытие резонансных дел», — сообщают инсайдеры. Колесников пиарится на чужих проектах Челябинские элиты посмеиваются над тем, что депутат Госдумы Олег Колесников пиарится на проектах, к которым не имеет никакого отношения. «Он приходит на строящиеся объекты в своем Златоустовском округе и делает селфи, чтобы люди думали, что все это делается благодаря ему. В социальных сетях публикует целый список объектов, к которым ни разу не прикладывал руку, с чем не работал. Так, в своей последней публикации рассказал про строительство путепровода в Бакале, а это проект областных властей. Лучше бы аквапарк в Челябинске достроил, который обещал городу! Пока там работы идут не шатко, не валко», — говорят в кулуарах. Вайнштейны помогают замминистра Говорят, что находящийся в СИЗО заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, хранит молчание. Он не желает давать никаких показаний по своему уголовному делу о завышенной стоимости закупленных для больниц компьютерных томографов. Тем более, Кузнецова защищают одни из самых дорогих в Челябинске адвокатов: Михаил Кириенко и Наталья Полякова. «Говорят, что адвокатов оплачивает бизнес-семья Вайнштейнов, во главе которой стоят Евгений и Сергей, отец и сын, с которыми Кузнецов давно приятельствует», — рассказывают источники. А вообще, толкуют в кулуарах, если Кузнецов заговорит, сна лишатся многие бизнесмены из тех, что специализируются на поставках медоборудования. Силовики выходят на медицинский бизнес Между тем силовики, которые ведут уголовное дело заместителя министра здравоохранения области Александра Кузнецова, очень плотно занялись ЗАО «Медсервис-Регион». Это та самая фирма, которая поставляла больницам компьютерные томографы. Возглавляющая ее Елена Селищева уже была судима за дачу взятки. «Говорят, что в компьютере у Селищевой нашли план закупок областного минздрава чуть не на три года вперед. А отвечал за закупки именно Кузнецов. Вот теперь силовики, и в первую очередь ФСБ, интересуются, за какие душевные качества Селищева получила эти данные», — шепчутся в кабинетах. Экс-мэра Челябинска без проблем отпустят из СИЗО По словам инсайдеров, силовики не будут возражать, чтобы экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву решением суда заменили колонию строгого режима на колонию-поселение. «Все обязательства перед следствием Тефтелев выполнил. Нужные силовикам показания дал. Поэтому, если вид наказания ему заменят на более мягкий, то прямо из СИЗО он своим ходом отправится в колонию-поселение. Конвоирование при этом не требуется: считай, что почти на свободе», — говорят в кулуарах. Тефтелев будет жить в Миассе Колония-поселение, куда вместо колонии строгого режима может отправиться из СИЗО экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, находится в поселке Атлян в Миассе. Говорят, силовики настолько довольны сотрудничеству с Тефтелевым, что не будут возражать относительно крайне мягкого режима его содержания. «Особо примерные осужденные могут даже жить вне колонии, в городе, с семьей. Но Тефтелеву придется будет жениться. Тем более, дама сердца у него есть», — рассуждают инсайдеры. В администрации Калининского района готовится отставка Александр Абдулин, покинувший Тракторозаводский совет депутатов Челябинска ради поста замглавы Калининского района, рискует, оставшись без мандата, потерять и должность. «Вот выяснится, что по каким-либо причинам при его назначении за кадром осталось прошлогоднее личное банкротство — и Абдулина уволят. Если, конечно, он сам не успеет подать в отставку. Но сданный мандат при этом ему уже никто не вернет», — рассуждают в коридорах власти. Впрочем, депутат гордумы Илья Исайчук пообещал Абдулину уладить его проблемы. Кондратьев нацелился на гордуму Говорят, что вице-спикер Калининского райсовета Челябинска Андрей Кондратьев подумывает о мандате городской думы. «Для этого надо, чтобы кто-то из депутатов гордумы, представляющих Калининский район, согласился уступить Кондратьеву свое место и удовольствоваться ролью районного депутата. Пока непонятно, кого принесут в жертву. Сам Кондратьев говорит об этом, как о деле решенном», — утверждают в кулуарах. Челябинский депутат может остаться без мандата По сообщения от инсайдеров, депутат Металлургического райсовета Владимир Корнев исчерпал терпение коллег и те вынашивают планы избавиться от него. «Корнев — постоянный генератор скандалов и раздражения. А затеянная им потасовка с депутатом Рашидом Гариповым — прекрасный повод избавиться от этой „головной боли“. Как минимум в гордуме, а как максимум — и в райсовете», — мечтают в истеблишменте. Проблема в том, что сам Корнев явно будет стоять до последнего. Но вот исключение его из фракции «Справедливой России», а то и из партии — дело почти решенное. В конце концов, он набросился с кулаками на своего партийного лидера — Гарипов возглавляет районное отделение эсеров. Хромова подвела декларация… В Металлургическом райсовете и гордуме Челябинска гадают, по какой причине решил сдать мандат депутат Антон Хромов. Хромов считается человеком экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. В прошлом году весь пул Барышева в Металлургическом райсовете демонстративно покинул ряды «Единой России». Теперь в городе гадают, не связан ли уход Хромова из депутатского корпуса с еще одним демаршем, который замышляет Барышев. «Вообще говорят, что у Хромова какие-то проблемы с декларацией о доходах. Возможно, он не хотел что-то раскрывать», — толкуют в кулуарах. …ему уже нашли замену Ни для кого не секрет, что Металлургический райсовет, от которого Антон Хромов был делегирован в гордуму Челябинска, поделен между несколькими политическими группировками. Самая крупная представляет «ЕР», и основной костяк ее составляют выходцы из «Молодой гвардии „Единой России“» (МГЕР). Другая представлена движением «Соцгород» экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Именно в этой группе состоит Хромов, который решил сдать мандат. «МГЕР хочет, чтобы освободившийся мандат в гордуме достался Юрию Панову. Проблема в том, что у Панова не самая лучшая биография. В молодости состоял в банде. Именно это помешало в 2019 году попасть из райсовета в гордуму. Может помешать и на этот раз», — толкуют депутаты. В Копейске появилась «пятая колона» В Копейске появился анонимный telegram-канал, в котором активно поливают грязью действующего мэра Андрея Фалейчика. Как сообщил источник, за атакой на местные власти и лично главу может стоять выходец из «Молодой гвардии „Единой России“» (МГЕР) и самопровозглашенный коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин. «В этом канале активно дискредитируют Фалейчика, распространяя про него всевозможные слухи и домыслы. По одной из версий, за каналом может стоять Вершинин. Он обижен на мэра за то, что тот сломал ему партийную карьеру. При Фалейчике Вершинин потерял пост местного секретаря „Единой России“, но дело не только в мести. Сейчас в Копейске формируются новые политические кланы. И Вершинин, якобы, мечтает вернуться в политику», — сообщил источник. Говорят, что этим telegram-каналом уже заинтересовались силовики. Дело бывшего вице-мэра Миасса скоро уйдет в суд Как сообщают инсайдеры, СК завершает расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки, который также был директором горнолыжного курорта «Солнечная долина». Материалы скоро уйдут в прокуратуру, а оттуда в суд. «Торгово-промышленная палата региона закончила проведение оценочной экспертизы по рыночной стоимости двух земельных участков, которые фигурируют в деле Сороки как незаконно проданные горнолыжному курорту по заниженной цене. Говорят, что рыночная цена составила 21 млн рублей, тогда как продали их за 2,5 млн рублей», — сообщают источники. Сиротину предложили возместить ущерб Адвокатов бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки, обвиняемого в превышении полномочий, оплачивает его экс-работодатель, владелец горнолыжного центра «Солнечной долины» Олег Сиротин. Сначала он платить не хотел, но потом передумал, так как понял, что Сорока (а в уголовном деле фигурирует земля «Солнечной долины») может наговорить лишнего. «Говорят, что Сиротину предложили погасить ущерб в 18 млн рублей, который понесла мэрия Миасса от продажи участков. Сиротин заявил, что готов дать только половину суммы. На большее не соглашается», — говорят в Миассе. Генералу пожаловались на следователей На участки горнолыжного центра «Солнечная долина», из-за которых находится в СИЗО бывший вице-мэр Миасса Василий Сорока, сейчас наложен арест. На одном из них владелец ГЛЦ Олег Сиротин построил банный комплекс, и теперь его не могут официально запустить в эксплуатацию. «Говорят, что Сиротин даже ходил на прием к начальнику следственного управления СКР по региону Петру Решетникову. Жаловался на то, что его „бизнес кошмарят“. Генерал ему сообщил, что ничью сторону принимать не будет», — рассказал источник. Силовики вернутся в мэрию Златоуста В мэрии Златоуста после обысков и задержаний обнаружилось еще одно потенциально слабое звено. «Говорят, что от задержанного ФСБ и арестованного замначальника управления ЖКХ Владимира Горбунова потянулась ниточка в Контрольно-ревизионное управление мэрии. Якобы взятки и злоупотребления полномочиями, в которых обвиняют Горбунова, были бы невозможны без прикрытия. А это прикрытие вроде как обеспечивала чиновнику коллега из КРУ — Мария Филимонова», — шепчутся в администрации городского округа. Сейчас, якобы, силовики выясняют, какие отношения связывали Филимонову и Горбунова. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. .