Мишустин ответил на недовольства россиян медициной

Изменить подходы к лечению людей заставила спецоперация на Украине

30 мая 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил отремонтировать и оборудовать поликлиники Фото: Анастасия Богданова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти исправят ошибки в оптимизации системы здравоохранения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами 30 мая заявил, что поликлиники и больницы в отдаленных населенных пунктах будут отремонтированы и оснащены новым оборудованием. Эксперты объяснили URA.RU, что на фоне консолидированной общественной поддержки спецоперации на Украине недовольство людей состоянием медучреждений проявляется достаточно сильно. И эту ситуацию чиновники пытаются исправить. Больницы и поликлиники необходимо привести в достойное состояние, подчеркнул Мишустин. «Так должно быть по всей стране — в каждом городе и населенном пункте, даже если речь идет о совсем небольших поселках. На эти цели выделим свыше 1 млрд рублей 23 российским субъектам, что позволит закупить более 2 тысяч единиц медоборудования, в том числе рентгеновские аппараты, УЗИ, электрокардиографы, другую технику — в зависимости от потребностей региона. Будут приобретены автомобили для медорганизаций, чтобы в удаленных территориях врачи и фельдшеры могли выезжать на вызовы», — уточнил премьер-министр РФ. Главное — повысить качество услуг и доступность медпомощи, считает Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам главы правительства, планируется построить более 20 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать две поликлиники — в Рязанской и Тамбовской областях, а в Иркутской — построить детскую поликлинику. «Все это востребовано гражданами. И мы вместе с российскими субъектами продолжим работать над решением задач, которые стоят перед нашим здравоохранением, чтобы повысить качество и доступность медпомощи по всей стране», — сказал Мишустин. Оптимизация системы здравоохранения создала множество проблем, и российские власти хотят это исправить, полагают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Проблемы в медицине вызывают негатив по отношению к власти, поясняет социальный технолог Роман Алехин. Например, в трех районах Курской области всю весну шли протесты жителей из-за закрытия отделений в медучреждениях. Чтобы изменить отношение людей к власти, нужно менять условия и качество предоставления медицинских услуг, считает Алехин. «По первоначальной задумке [реформы системы], в результате оптимизации должны были повыситься качество и доступность медицины, но россияне почувствовали только сокращение услуг и кадров. В регионах, с одной стороны, люди поддерживают спецоперацию, но выливают негатив через проблемы в медицине. Аналогичная реакция населения наблюдается на сферу образования. Но тут власти сгладили ситуацию, заявив об уходе от Болонской системы», — уточнил эксперт. Возвращаясь к вопросам о ремонте и оснащении оборудованием поликлиник, правительство демонстрирует, что оно помнит об обещаниях, которые были даны жителям, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «В последние месяцы все силы правительства Мишустина уходили на решение макроэкономических проблем, стабилизацию финансового состояния. Пришло время направить энергию на решение проблем, близких россиянам. Деньги на это в бюджете есть», — пояснил собеседник. Статья по теме Власти вывели пенсионеров, семьи с детьми, медиков из-под санкций Совершенствование системы здравоохранения — это серьезный вопрос для федеральных и региональных властей, уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Медицина приобрела особое звучание в период пандемии. И остается важной на протяжении последних лет. Сегодня решение о ремонте и оборудовании поликлиник — это не попытка отвлечь внимание от чего-то, а демонстрация системной работы», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские власти исправят ошибки в оптимизации системы здравоохранения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами 30 мая заявил, что поликлиники и больницы в отдаленных населенных пунктах будут отремонтированы и оснащены новым оборудованием. Эксперты объяснили URA.RU, что на фоне консолидированной общественной поддержки спецоперации на Украине недовольство людей состоянием медучреждений проявляется достаточно сильно. И эту ситуацию чиновники пытаются исправить. Больницы и поликлиники необходимо привести в достойное состояние, подчеркнул Мишустин. «Так должно быть по всей стране — в каждом городе и населенном пункте, даже если речь идет о совсем небольших поселках. На эти цели выделим свыше 1 млрд рублей 23 российским субъектам, что позволит закупить более 2 тысяч единиц медоборудования, в том числе рентгеновские аппараты, УЗИ, электрокардиографы, другую технику — в зависимости от потребностей региона. Будут приобретены автомобили для медорганизаций, чтобы в удаленных территориях врачи и фельдшеры могли выезжать на вызовы», — уточнил премьер-министр РФ. По словам главы правительства, планируется построить более 20 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать две поликлиники — в Рязанской и Тамбовской областях, а в Иркутской — построить детскую поликлинику. «Все это востребовано гражданами. И мы вместе с российскими субъектами продолжим работать над решением задач, которые стоят перед нашим здравоохранением, чтобы повысить качество и доступность медпомощи по всей стране», — сказал Мишустин. Проблемы в медицине вызывают негатив по отношению к власти, поясняет социальный технолог Роман Алехин. Например, в трех районах Курской области всю весну шли протесты жителей из-за закрытия отделений в медучреждениях. Чтобы изменить отношение людей к власти, нужно менять условия и качество предоставления медицинских услуг, считает Алехин. «По первоначальной задумке [реформы системы], в результате оптимизации должны были повыситься качество и доступность медицины, но россияне почувствовали только сокращение услуг и кадров. В регионах, с одной стороны, люди поддерживают спецоперацию, но выливают негатив через проблемы в медицине. Аналогичная реакция населения наблюдается на сферу образования. Но тут власти сгладили ситуацию, заявив об уходе от Болонской системы», — уточнил эксперт. Возвращаясь к вопросам о ремонте и оснащении оборудованием поликлиник, правительство демонстрирует, что оно помнит об обещаниях, которые были даны жителям, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «В последние месяцы все силы правительства Мишустина уходили на решение макроэкономических проблем, стабилизацию финансового состояния. Пришло время направить энергию на решение проблем, близких россиянам. Деньги на это в бюджете есть», — пояснил собеседник. Совершенствование системы здравоохранения — это серьезный вопрос для федеральных и региональных властей, уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Медицина приобрела особое звучание в период пандемии. И остается важной на протяжении последних лет. Сегодня решение о ремонте и оборудовании поликлиник — это не попытка отвлечь внимание от чего-то, а демонстрация системной работы», — резюмировал эксперт.