Города Арктики преобразят для строителей Севморпути

Власти создают новые точки притяжения на севере России

07 октября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Власти России нашли способ привлечь специалистов в Арктические города Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Власти намерены преобразить города Арктики, чтобы сделать их привлекательными для строителей крупнейшего в стране инфраструктурного проекта — Северного морского пути (СМП). Для этого правительство начнет выделять субсидии на строительство социальных объектов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Эксперты объяснили URA.RU, что строительство и ремонт больниц и школ позволяет удержать специалистов и привлекать новых. Кабинет министров РФ профинансирует развитие социальной инфраструктуры в Арктической зоне. Города Крайнего Севера будут включены в программу «Единая субсидия». Ранее госпрограмма использовалась для поддержки городов Дальнего Востока. Теперь ею смогут воспользоваться муниципалитеты Арктики. Деньги они смогут потратить на строительство медучреждений, школ, детских садов, спорткомплексов и культурные сооружений. Арктические города являются своеобразными якорями и решают важные задачи для региона в целом, уточняют эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Развитие Арктики неразрывно связано с реализацией транспортного проекта «Северный морской путь» — самый короткий маршрут доставки товаров из Европы на Восток, и нефти и газа в Азию. Однако для его форсированной реализации и обслуживания требуются специалисты, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера, поэтому подход властей к организации комфортной жизни в этих регионах меняется, пояснили эксперты. Государство пытается стабилизировать население Арктической зоны в целом, потому что города являются якорями и решаются задачи всего региона, предполагает директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор МГУ им. Ломоносова Александр Пилясов. «Города в Арктике — это опорные пункты сохранения населения. Доля урбанизации в Арктической зоне России выше, чем в других странах.Люди, если переезжаю из поселков, то в города или навсегда в Москву. Власти хотят задержать население в Арктике, а для этого надо комфортизировать города, чтобы уровень жизни был сопоставим со среднероссийским», — уточнил эксперт. Крайний Север по определению дотационный регион, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инвестиции в социальную инфраструктуру Арктики необходимы для привлечения молодых специалистов, поддерживает точку зрения директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. «Сейчас арктические города и крупные поселения живут за счет советского наследия. Крайний Север по определению дотационный. Власти понимают, что по-другому не обеспечить развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, переезд специалистов. Сегодня требуют вложений Нарьян-Мар, Воркута, Амдерма, заполярные поселения Якутии и Красноярского края», — сказал собеседник. Статья по теме Арктику и Дальний Восток сделают привлекательными для россиян Как показывает жизнь, высоких зарплат недостаточно для того, чтобы удержать и привлечь в Арктику молодых специалистов, отметил профессор, проректор по международному сотрудничеству и информационной политике САФУ им. М.В. Ломоносова Константин Зайков. «В 90-е годы из-за того, что власть ушла с северов, социальная инфраструктура морально устарела и износилась. Она не соответствует запросам современной молодежи, которая приезжает развивать Арктику. Специалисты уезжают, потому что нет привычных городских сервисов, комфортной городской среды. Накладываются проблемы с климатом. Меры правительства РФ помогут решить вопрос притока населения в Арктическую зону», — уверен эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти намерены преобразить города Арктики, чтобы сделать их привлекательными для строителей крупнейшего в стране инфраструктурного проекта — Северного морского пути (СМП). Для этого правительство начнет выделять субсидии на строительство социальных объектов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Эксперты объяснили URA.RU, что строительство и ремонт больниц и школ позволяет удержать специалистов и привлекать новых. Кабинет министров РФ профинансирует развитие социальной инфраструктуры в Арктической зоне. Города Крайнего Севера будут включены в программу «Единая субсидия». Ранее госпрограмма использовалась для поддержки городов Дальнего Востока. Теперь ею смогут воспользоваться муниципалитеты Арктики. Деньги они смогут потратить на строительство медучреждений, школ, детских садов, спорткомплексов и культурные сооружений. Развитие Арктики неразрывно связано с реализацией транспортного проекта «Северный морской путь» — самый короткий маршрут доставки товаров из Европы на Восток, и нефти и газа в Азию. Однако для его форсированной реализации и обслуживания требуются специалисты, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера, поэтому подход властей к организации комфортной жизни в этих регионах меняется, пояснили эксперты. Государство пытается стабилизировать население Арктической зоны в целом, потому что города являются якорями и решаются задачи всего региона, предполагает директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор МГУ им. Ломоносова Александр Пилясов. «Города в Арктике — это опорные пункты сохранения населения. Доля урбанизации в Арктической зоне России выше, чем в других странах.Люди, если переезжаю из поселков, то в города или навсегда в Москву. Инвестиции в социальную инфраструктуру Арктики необходимы для привлечения молодых специалистов, поддерживает точку зрения директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. «Сейчас арктические города и крупные поселения живут за счет советского наследия. Крайний Север по определению дотационный. Власти понимают, что по-другому не обеспечить развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, переезд специалистов. Сегодня требуют вложений Нарьян-Мар, Воркута, Амдерма, заполярные поселения Якутии и Красноярского края», — сказал собеседник. Как показывает жизнь, высоких зарплат недостаточно для того, чтобы удержать и привлечь в Арктику молодых специалистов, отметил профессор, проректор по международному сотрудничеству и информационной политике САФУ им. М.В. Ломоносова Константин Зайков. «В 90-е годы из-за того, что власть ушла с северов, социальная инфраструктура морально устарела и износилась. Она не соответствует запросам современной молодежи, которая приезжает развивать Арктику. Специалисты уезжают, потому что нет привычных городских сервисов, комфортной городской среды. Накладываются проблемы с климатом. Меры правительства РФ помогут решить вопрос притока населения в Арктическую зону», — уверен эксперт.