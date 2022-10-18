Минэк сблизился с ЦБ во взглядах на курс доллара

Что означает новый прогноз властей по валюте

18 октября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Минэк пересмотрел свой майский прогноз по курсу доллара Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России В правительстве перестали настаивать на резком ослаблении рубля ради пополнения госбюджета. Пересмотреть взгляды финансово-экономический блок побудили падение цен на нефть, постепенное восстановление импорта и смягчение валютных ограничений, рассказали URA.RU эксперты. В результате позиции Минэкономразвития и Центробанка сблизились, и теперь власти исходят из того, что рубль будет слабеть медленнее, чем планировалось. О том, что власти скорректировали свою позицию, стало понятно из выступления главы Минэка Максима Решетникова перед Комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Согласно обновленной версии макропрогноза ведомства, ослабление рубля к доллару до 68 рублей ожидается только в 2023 году, а в IV квартале текущего года средний курс составит лишь 64,4 рубля. Значений выше 70 рублей Минэк теперь ждет не раньше следующей зимы. Майский прогноз ведомства предполагал, что курс составит 76,4 рубля за доллар уже в декабре 2022 года, причем как сам Решетников, так и министр финансов Антон Силуанов высказывались за то, чтобы рубль подешевел еще быстрее. Теперь глава Минэка говорит о плавном ослаблении. «По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году», — сказал министр, представляя макропрогноз депутатам 17 октября. Главы ЦБ, Минфина и Минэка потратили немало времени на обсуждение курса валют Фото: Владимир Андреев © URA.RU С июня участники рынка безуспешно ожидали резкого ослабления рубля из-за слов Решетникова о том, что «укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики» и обещаний Силуанова «пожертвовать» часть сырьевых сверхдоходов на интервенции в рамках обновленного бюджетного правила. Глава Минфина аргументировал это тем, что слишком крепкая нацвалюта лишает казну сотен миллиардов рублей доходов от экспорта. Однако в проекте бюджета на предстоящую трехлетку перезапуск бюджетного правила по настоянию Минэка отложили. В итоге позиция Решетникова стала ближе к точке зрения Центробанка, рассказал URA.RU замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Минэкономразвития прогнозирует, но не устанавливает курс рубля относительно других валют. Валютой у нас занимается Центробанк, однако руководство ЦБ специально ослаблять курс рубля не желает. Поэтому Решетников работает с теми исходными данными, что есть на текущий момент. Лично я считаю, что в данной ситуации позиция Центробанка правильная, потому что отечественную промышленность надо поддерживать не ослаблением рубля, то есть не путем снижения доходов людей, а введением таможенных пошлин, хотя большинство во власти эту точку зрения на пошлины сейчас не разделяет. В целом, прогноз более сильного, чем ожидалось ранее, рубля на предстоящие годы — это позитивный прогноз», — заявил Делягин URA.RU 18 октября. Глава Минэка Максим Решетников дает прогнозы по курсу доллара, но не управляет им, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Центробанке выступают за плавающий курс и против попыток управлять им административными методами, говорила глава ЦБ Эльвина Набиуллина, отвечая на вопрос URA.RU на пресс-конференции 16 сентября. «Интересам российской экономики, на мой взгляд, отвечает плавающий курс, который учитывает все тенденции и в экспорте, и в импорте», — сказала она. «От крепкого курса, безусловно, выигрывает население, которое получает более доступные импортные товары, и также выигрывают предприятия, которым надо закупать импортное оборудование и компенсировать рост импортных цен, связанный с подорожавшей логистикой. Именно поэтому мы и апеллируем к плавающему курсу как к инструменту, который обеспечивает баланс интересов всех экономических агентов», — дополнил ответ Набиуллиной URA.RU зампред ЦБ Алексей Заботкин. Несмотря на пользу от крепкого рубля, в Минэке уверены, что он будет ослабляться сам собой из-за постепенного сокращения притока иностранной валюты по счету текущих операций, поскольку нефть будут дешеветь, сообщил Решетников депутатам. «Что касается цен на российские энергоресурсы — в прогноз заложено их постепенное сокращение. При этом они останутся на приемлемом уровне. В пользу этого говорит и решение ОПЕК+. Сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика сможем даже при введении новых санкций. На Россию приходится 14% мировой добычи нефти — при необходимости переориентируем свой экспорт на восточные рынки», — пообещал он. Глава ЦБ Эльвина Набиуллина выступает за плавающий курс и против попыток управлять им административными методами Фото: Владимир Андреев © URA.RU По нефти российской марки Urals Минэк прогнозирует снижение котировок с 80 долларов за баррель в 2022 году до 70 долларов в 2023 году — это чуть более консервативный прогноз по динамике цен в сравнении с майской версией прогноза ведомства, что связано с коррекцией сырьевых цен на мировом рынке в последние месяцы, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина. Цены на нефть находятся в нисходящем тренде с середины июня. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник пошла вниз к отметке 90 долларов за баррель, а по итогам прошлой недели Brent подешевела более, чем на 6%. «Большинство международных институтов ожидают дальнейшее снижение котировок нефти, в частности, по прогнозу Всемирного банка, средние цены на нефть марки Brent снизятся на 8% в 2023 году и еще на 13% в 2024 году», — рассказала URA.RU эксперт. При построении прогнозов по курсу рубля (умеренное ослабление курса до 72,2 руб. за доллар к 2025 году) финансово-экономический блок правительства также учитывает темпы восстановления импорта и адаптации российской экономики к санкциям, плюс частичное снятие ограничений по движению капитала, добавила Сафина. «По мере отладки альтернативных каналов импорта в страну и послаблений в валютном регулировании давление со стороны излишне укрепившегося курса рубля на российскую экономику будет ослабевать», — заключила она. Статья по теме Путин положил конец дискуссии об ослаблении рубля ЦБ уже получил от президента Владимира Путина полномочия выдавать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США. Соответствующий указ № 737, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из России наличной иностранной валюты, Путин подписал 15 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве перестали настаивать на резком ослаблении рубля ради пополнения госбюджета. Пересмотреть взгляды финансово-экономический блок побудили падение цен на нефть, постепенное восстановление импорта и смягчение валютных ограничений, рассказали URA.RU эксперты. В результате позиции Минэкономразвития и Центробанка сблизились, и теперь власти исходят из того, что рубль будет слабеть медленнее, чем планировалось. О том, что власти скорректировали свою позицию, стало понятно из выступления главы Минэка Максима Решетникова перед Комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Согласно обновленной версии макропрогноза ведомства, ослабление рубля к доллару до 68 рублей ожидается только в 2023 году, а в IV квартале текущего года средний курс составит лишь 64,4 рубля. Значений выше 70 рублей Минэк теперь ждет не раньше следующей зимы. Майский прогноз ведомства предполагал, что курс составит 76,4 рубля за доллар уже в декабре 2022 года, причем как сам Решетников, так и министр финансов Антон Силуанов высказывались за то, чтобы рубль подешевел еще быстрее. Теперь глава Минэка говорит о плавном ослаблении. «По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году», — сказал министр, представляя макропрогноз депутатам 17 октября. С июня участники рынка безуспешно ожидали резкого ослабления рубля из-за слов Решетникова о том, что «укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики» и обещаний Силуанова «пожертвовать» часть сырьевых сверхдоходов на интервенции в рамках обновленного бюджетного правила. Глава Минфина аргументировал это тем, что слишком крепкая нацвалюта лишает казну сотен миллиардов рублей доходов от экспорта. Однако в проекте бюджета на предстоящую трехлетку перезапуск бюджетного правила по настоянию Минэка отложили. В итоге позиция Решетникова стала ближе к точке зрения Центробанка, рассказал URA.RU замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Минэкономразвития прогнозирует, но не устанавливает курс рубля относительно других валют. Валютой у нас занимается Центробанк, однако руководство ЦБ специально ослаблять курс рубля не желает. Поэтому Решетников работает с теми исходными данными, что есть на текущий момент. Лично я считаю, что в данной ситуации позиция Центробанка правильная, потому что отечественную промышленность надо поддерживать не ослаблением рубля, то есть не путем снижения доходов людей, а введением таможенных пошлин, хотя большинство во власти эту точку зрения на пошлины сейчас не разделяет. В Центробанке выступают за плавающий курс и против попыток управлять им административными методами, говорила глава ЦБ Эльвина Набиуллина, отвечая на вопрос URA.RU на пресс-конференции 16 сентября. «Интересам российской экономики, на мой взгляд, отвечает плавающий курс, который учитывает все тенденции и в экспорте, и в импорте», — сказала она. «От крепкого курса, безусловно, выигрывает население, которое получает более доступные импортные товары, и также выигрывают предприятия, которым надо закупать импортное оборудование и компенсировать рост импортных цен, связанный с подорожавшей логистикой. Именно поэтому мы и апеллируем к плавающему курсу как к инструменту, который обеспечивает баланс интересов всех экономических агентов», — дополнил ответ Набиуллиной URA.RU зампред ЦБ Алексей Заботкин. Несмотря на пользу от крепкого рубля, в Минэке уверены, что он будет ослабляться сам собой из-за постепенного сокращения притока иностранной валюты по счету текущих операций, поскольку нефть будут дешеветь, сообщил Решетников депутатам. «Что касается цен на российские энергоресурсы — в прогноз заложено их постепенное сокращение. При этом они останутся на приемлемом уровне. В пользу этого говорит и решение ОПЕК+. Сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика сможем даже при введении новых санкций. На Россию приходится 14% мировой добычи нефти — при необходимости переориентируем свой экспорт на восточные рынки», — пообещал он. По нефти российской марки Urals Минэк прогнозирует снижение котировок с 80 долларов за баррель в 2022 году до 70 долларов в 2023 году — это чуть более консервативный прогноз по динамике цен в сравнении с майской версией прогноза ведомства, что связано с коррекцией сырьевых цен на мировом рынке в последние месяцы, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина. Цены на нефть находятся в нисходящем тренде с середины июня. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник пошла вниз к отметке 90 долларов за баррель, а по итогам прошлой недели Brent подешевела более, чем на 6%. «Большинство международных институтов ожидают дальнейшее снижение котировок нефти, в частности, по прогнозу Всемирного банка, средние цены на нефть марки Brent снизятся на 8% в 2023 году и еще на 13% в 2024 году», — рассказала URA.RU эксперт. При построении прогнозов по курсу рубля (умеренное ослабление курса до 72,2 руб. за доллар к 2025 году) финансово-экономический блок правительства также учитывает темпы восстановления импорта и адаптации российской экономики к санкциям, плюс частичное снятие ограничений по движению капитала, добавила Сафина. «По мере отладки альтернативных каналов импорта в страну и послаблений в валютном регулировании давление со стороны излишне укрепившегося курса рубля на российскую экономику будет ослабевать», — заключила она. ЦБ уже получил от президента Владимира Путина полномочия выдавать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США. Соответствующий указ № 737, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из России наличной иностранной валюты, Путин подписал 15 октября.