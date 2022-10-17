Решетников заявил об ослаблении курса рубля к 2025 году

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Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году за доллар будут давать 72,2 рубля Фото:

Минэкономразвития РФ ждет ослабление курса рубля к 2025 году. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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«[В прогнозе] заложено постепенное ослабление курса рубля — с 68,1 за доллар в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году», — сообщил Решетников. Его слова передает ТАСС.

Однако, по его словам, реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным. «На 10—15% крепче, чем в среднем за 2016—2021 годы», — подчеркнул глава Минэкономразвития. Он отметил, что снижению давления на рубль поспособствуют сокращение притока иностранной валюты, валютная диверсификация и постепенная переориентация потоков капитала.

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Минэкономразвития РФ ждет ослабление курса рубля к 2025 году. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. «[В прогнозе] заложено постепенное ослабление курса рубля — с 68,1 за доллар в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году», — сообщил Решетников. Его слова передает ТАСС. Однако, по его словам, реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным. «На 10—15% крепче, чем в среднем за 2016—2021 годы», — подчеркнул глава Минэкономразвития. Он отметил, что снижению давления на рубль поспособствуют сокращение притока иностранной валюты, валютная диверсификация и постепенная переориентация потоков капитала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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