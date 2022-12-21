Путин объяснил, что будет со спецоперацией в 2023 году

И дал обещание жителям новых регионов России

21 декабря 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Армия России стойко противостоит всей мощи стран НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин твердо намерен защищать жителей новых регионов России от украинской агрессии в ходе спецоперации. Так эксперты оценивают его выступление на коллегии Минобороны РФ 21 декабря, где обсуждались результаты СВО и задачи военных на следующий год. Путин четко дал понять, что ожидает от чиновников всех уровней, предприятий и общества максимальной поддержки солдат и офицеров на фронте, обеспечения их всем необходимым, рассказали URA.RU политологи. На расширенном заседание коллегии Минобороны РФ в Национальном центре управления обороной в Москве президент заслушал доклад Сергея Шойгу о ходе СВО, поступивших в войска в 2022 году вооружениях, строительстве военной инфраструктуры, соцзащите военнослужащих, и сам выступил с объемной речью. Выступление Путин начал со слов искренней благодарности солдатам и офицерам, а также попросил почтить минутой молчаний память погибших. «Сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи», — сказал президент. С основным докладом на заседании коллегии Минобороны выступил министр обороны Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава государства пообещал обеспечить безопасность всех россиян, включая жителей новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «На всех территориях РФ, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — подчеркнул Путин, отметив важную роль, которую в обеспечении безопасности России играют новейшие образцы гиперзвукового и другого вооружения. «Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это — главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире», — пояснил он. Россия активно наращивает свой военный потенциал, отметил президент. «Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать. Военно-промышленный комплекс должен стать штабом взаимодействия оборонной промышленности, науки и вооруженных сил для решения самых насущных и перспективных задач», — сказал Путин. Президент поручил Минобороны и Генштабу проанализировать тактику действий стран Альянса, усовершенствовав подготовку и оснащение российской армии. Глава Минобороны отчитался о поступивших в войска в 2022 году вооружениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Также Путин потребовал обеспечить российских военных оснащением на самом высоком уровне, включая вооружение и приборы ночного видения. Особое внимание он обратил на беспилотники. «Их использование стало практически повсеместным, и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах», — распорядился верховный главнокомандующий. «Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, что у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все», — подчеркнул он. Кроме того, Путин указал генералам внимательно относиться к гражданским инициативам и учитывать даже эмоциональную критику. «Нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение. Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее», — сказал глава государства. Президент ожидает от чиновников всех уровней и общественности максимальной поддержки военнослужащих и их семей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экономике РФ не грозит милитаризация по советскому образцу даже при всех усилиях по успешному завершению СВО, заметил российский лидер. «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, прежде всего потому, что достигнутый уровень развития, структура экономики на сегодняшний день не требуют этого. Делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены», — заключил он. Выступление президента показало, что власть твердо намерена защищать жителей новых регионов России от украинской агрессии, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Заявления Путина дают надежду для жителей новых регионов, а также жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, что скоро обстрелы прекратятся. Они ежедневно подвергаются нападению со стороны войск Украины и стран Запада, которые поставляют украинцам вооружение. Можно надеяться на то, что российские военные переломят ситуацию и отодвинут линию фронта на сотни километров от наших границ. Это один из самых важных запросов, который идет к президенту от населения», — сказал Данилин URA.RU. Статья по теме Путин назвал тех, кто приближает окончание спецоперации Российские власти обеспечат жителям новых субъектов РФ не только физическую безопасность, но и нормальный набор социальных благ — именно об этом говорит Путин, пояснил URA.RU политтехнолог Марат Баширов. «Президент в своем выступлении четко артикулировал норму, что все граждане России равны вне зависимости от того, где они живут — в Москве, Хабаровске или Донецке. У нас одно государство и одинаковые права. Это не только безопасность, но и доступ к системе здравоохранения, образования и так далее. Путин поручил наладить нормальное функционирование государства на новых территориях сразу, как это позволит военная обстановка», — сказал Баширов. Президент лично занимается вопросами обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также регулярно напоминает об этом генералам и чиновникам на всех уровнях, отметил в беседе с URA.RU замглавы Комитета по информационной политике депутат Олег Матвейчев. «Путин показывает, что это его личная забота. Мы видим, что он часто стал сам вручать госнаграды военнослужащим, и очень тепло общается с людьми. По всей вертикали власти есть жесткая установка, что проблемы военнослужащих и их семей — приоритет для чиновников всех уровней, вплоть до мэров и губернаторов. Проблемы у семей зачастую не типовые, поэтому часто требуется включение „ручного режима“, но в любом случае они берутся на контроль», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин твердо намерен защищать жителей новых регионов России от украинской агрессии в ходе спецоперации. Так эксперты оценивают его выступление на коллегии Минобороны РФ 21 декабря, где обсуждались результаты СВО и задачи военных на следующий год. Путин четко дал понять, что ожидает от чиновников всех уровней, предприятий и общества максимальной поддержки солдат и офицеров на фронте, обеспечения их всем необходимым, рассказали URA.RU политологи. На расширенном заседание коллегии Минобороны РФ в Национальном центре управления обороной в Москве президент заслушал доклад Сергея Шойгу о ходе СВО, поступивших в войска в 2022 году вооружениях, строительстве военной инфраструктуры, соцзащите военнослужащих, и сам выступил с объемной речью. Выступление Путин начал со слов искренней благодарности солдатам и офицерам, а также попросил почтить минутой молчаний память погибших. «Сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи», — сказал президент. Глава государства пообещал обеспечить безопасность всех россиян, включая жителей новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «На всех территориях РФ, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — подчеркнул Путин, отметив важную роль, которую в обеспечении безопасности России играют новейшие образцы гиперзвукового и другого вооружения. «Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это — главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире», — пояснил он. Россия активно наращивает свой военный потенциал, отметил президент. «Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать. Военно-промышленный комплекс должен стать штабом взаимодействия оборонной промышленности, науки и вооруженных сил для решения самых насущных и перспективных задач», — сказал Путин. Президент поручил Минобороны и Генштабу проанализировать тактику действий стран Альянса, усовершенствовав подготовку и оснащение российской армии. Также Путин потребовал обеспечить российских военных оснащением на самом высоком уровне, включая вооружение и приборы ночного видения. Особое внимание он обратил на беспилотники. «Их использование стало практически повсеместным, и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах», — распорядился верховный главнокомандующий. Кроме того, Путин указал генералам внимательно относиться к гражданским инициативам и учитывать даже эмоциональную критику. «Нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение. Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее», — сказал глава государства. Экономике РФ не грозит милитаризация по советскому образцу даже при всех усилиях по успешному завершению СВО, заметил российский лидер. «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, прежде всего потому, что достигнутый уровень развития, структура экономики на сегодняшний день не требуют этого. Делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены», — заключил он. Выступление президента показало, что власть твердо намерена защищать жителей новых регионов России от украинской агрессии, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Заявления Путина дают надежду для жителей новых регионов, а также жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, что скоро обстрелы прекратятся. Они ежедневно подвергаются нападению со стороны войск Украины и стран Запада, которые поставляют украинцам вооружение. Можно надеяться на то, что российские военные переломят ситуацию и отодвинут линию фронта на сотни километров от наших границ. Это один из самых важных запросов, который идет к президенту от населения», — сказал Данилин URA.RU. Российские власти обеспечат жителям новых субъектов РФ не только физическую безопасность, но и нормальный набор социальных благ — именно об этом говорит Путин, пояснил URA.RU политтехнолог Марат Баширов. «Президент в своем выступлении четко артикулировал норму, что все граждане России равны вне зависимости от того, где они живут — в Москве, Хабаровске или Донецке. У нас одно государство и одинаковые права. Это не только безопасность, но и доступ к системе здравоохранения, образования и так далее. Путин поручил наладить нормальное функционирование государства на новых территориях сразу, как это позволит военная обстановка», — сказал Баширов. Президент лично занимается вопросами обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также регулярно напоминает об этом генералам и чиновникам на всех уровнях, отметил в беседе с URA.RU замглавы Комитета по информационной политике депутат Олег Матвейчев. «Путин показывает, что это его личная забота. Мы видим, что он часто стал сам вручать госнаграды военнослужащим, и очень тепло общается с людьми. По всей вертикали власти есть жесткая установка, что проблемы военнослужащих и их семей — приоритет для чиновников всех уровней, вплоть до мэров и губернаторов. Проблемы у семей зачастую не типовые, поэтому часто требуется включение „ручного режима“, но в любом случае они берутся на контроль», — заключил депутат.