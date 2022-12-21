В Совфеде высказались о скорых переговорах с Украиной

Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Киевом в ближайшее время
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Политсовет партии
Матвиенко не видит предпосылок для переговоров с Украиной Фото:

Предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я вам честно скажу свое мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры [с официальным Киевом]. Не о чем и не с кем», — отметила Матвиенко, передает РИА Новости.

РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, украинский президент подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Он также заявил, что никаких территориальных уступков России не будет.

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Предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я вам честно скажу свое мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры [с официальным Киевом]. Не о чем и не с кем», — отметила Матвиенко, передает РИА Новости. РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, украинский президент подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Он также заявил, что никаких территориальных уступков России не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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