В Совфеде высказались о скорых переговорах с Украиной

Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Киевом в ближайшее время

21 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Матвиенко не видит предпосылок для переговоров с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я вам честно скажу свое мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры [с официальным Киевом]. Не о чем и не с кем», — отметила Матвиенко, передает РИА Новости. РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, украинский президент подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Он также заявил, что никаких территориальных уступков России не будет.

Предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я вам честно скажу свое мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры [с официальным Киевом]. Не о чем и не с кем», — отметила Матвиенко, передает РИА Новости. РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, украинский президент подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Он также заявил, что никаких территориальных уступков России не будет.