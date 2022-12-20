Путин и Шойгу подведут итоги спецоперации за 2022 год

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, парад, офицеры, шойгу сергей, путин владимир, день вмф, военные моряки
Путин проведет заседание с Шойгу 21 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин проведет заседание коллегии Минобороны. С подведением итогов деятельности ведомства, в том числе и в ходе спецоперации на Украине, за 2022 выступит министр обороны Сергей Шойгу.

«Путин завтра проведет расширенное заседание коллегии Минобороны», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. По информации агентства, на заседании будут подведены итоги деятельности ВС РФ за 2022 год. А с основным докладом о ходе спецоперации и деятельности Минобороны в этом году выступит Шойгу.

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Президент России Владимир Путин проведет заседание коллегии Минобороны. С подведением итогов деятельности ведомства, в том числе и в ходе спецоперации на Украине, за 2022 выступит министр обороны Сергей Шойгу. «Путин завтра проведет расширенное заседание коллегии Минобороны», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. По информации агентства, на заседании будут подведены итоги деятельности ВС РФ за 2022 год. А с основным докладом о ходе спецоперации и деятельности Минобороны в этом году выступит Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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