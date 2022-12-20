Путин и Шойгу подведут итоги спецоперации за 2022 год

Путин проведет заседание с Шойгу 21 декабря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин проведет заседание коллегии Минобороны. С подведением итогов деятельности ведомства, в том числе и в ходе спецоперации на Украине, за 2022 выступит министр обороны Сергей Шойгу.
«Путин завтра проведет расширенное заседание коллегии Минобороны», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. По информации агентства, на заседании будут подведены итоги деятельности ВС РФ за 2022 год. А с основным докладом о ходе спецоперации и деятельности Минобороны в этом году выступит Шойгу.
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