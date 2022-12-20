Путин и Шойгу подведут итоги спецоперации за 2022 год

20 декабря 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Путин проведет заседание с Шойгу 21 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин проведет заседание коллегии Минобороны. С подведением итогов деятельности ведомства, в том числе и в ходе спецоперации на Украине, за 2022 выступит министр обороны Сергей Шойгу. «Путин завтра проведет расширенное заседание коллегии Минобороны», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. По информации агентства, на заседании будут подведены итоги деятельности ВС РФ за 2022 год. А с основным докладом о ходе спецоперации и деятельности Минобороны в этом году выступит Шойгу.

Президент России Владимир Путин проведет заседание коллегии Минобороны. С подведением итогов деятельности ведомства, в том числе и в ходе спецоперации на Украине, за 2022 выступит министр обороны Сергей Шойгу. «Путин завтра проведет расширенное заседание коллегии Минобороны», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. По информации агентства, на заседании будут подведены итоги деятельности ВС РФ за 2022 год. А с основным докладом о ходе спецоперации и деятельности Минобороны в этом году выступит Шойгу.