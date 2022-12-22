Самые влиятельные свердловчанки объединятся ради общей миссии

Десятки статусных дам собрались на светском приеме, чтобы стать новой силой

22 декабря 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Статусные свердловчанки впервые встретились в одном месте в таком составе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самых деятельных и влиятельных дам Свердловской области появился свой престижный клуб. Впервые известные бизнесвумен, чиновницы и менеджеры встретились в одном месте — на новогоднем приеме регионального отделения Союза женщин России в Екатеринбурге. Отныне, как заверяют леди, они смогут вместе работать над одной целью. И это будет совсем не похоже на привычные заунывные съезды и слеты. Центром притяжения статусных женщин стала галерея «Главный проспект» бизнесмена Олега Гусева. Этим вечером здесь все говорило о том, что предстоящее мероприятие подготовлено с особым лоском. В фойе мерно звучало фортепиано, а гостьи, пришедшие задолго до начала, могли неспеша исследовать полотна Германа Метелева, Миши Брусиловского и Ивана Бурлакова. Прибывшие одними из первых депутат заксобрания Елена Трескова и министр культуры области Светлана Учайкина задали вечеру дружелюбный тон — других пришедших, независимо от возраста и ранга, они по-свойски звали «девочками». Олег Чемезов и Людмила Бабушкина приветствовали участниц светского раута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Открывая вечер, вице-губернатор Олег Чемезов признался, что готовился к этому выступлению «где-то часов 20» и много размышлял о сути женщин. «Мы, мужчины, зачастую думаем, что управляем всем. Но понятно, что всем управляют женщины. На любом мероприятии, где куча мужчин присутствуют, всегда понимаешь — чтобы что-то двигалось, надо обратиться к женщине-организатору. Мужчины приходят — им написали, куда сесть, написали, что сказать. А все это делали женские руки», — вызывал Чемезов у дам смущенные улыбки. Рассуждая о природе противоположного пола, вице-губернатор упомянул и особую миссию женщин — оберегать мир на родной земле. «На ваших плечах лежит понимание того, что делают мужики там, на переднем крае. На ваших плечах ответственность за то, что происходит здесь, в тылу. Вы остаетесь удерживать мир. Спасибо за то, что вы делаете», — встретил он аплодисменты растроганных слушательниц. Людмила Бабушкина явила публике нового лидера свердловского Союза женщин — Ирину Чемезову (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, выбравшая на этот вечер лаконичный total black костюм, взяла слово от лица прекрасной половины — и наша что возразить Чемезову: «Олег Леонидович, спасибо. Но без мужчин мы бы не смогли все это делать!» Говоря о работе женского союза, глава парламента сходу дала понять, что это будет не закрытый клуб для светских львиц, а реально работающее комьюнити. «Нам нужно усилить региональное отделение. И вы, как авторитетные люди, пригласите в Союз женщин тех, кто активен, но не знает, как себя проявить», — призвала публику Бабушкина. Именно спикер заксо, будучи самой статусной дамой вечера, представила единомышленницам их нового лидера. В октябре главой свердловского отделения Союза женщин России избрали Ирину Чемезову, и это был ее первый большой выход в свет. Чемезова, еще на входе тепло приветствовавшая каждого гостя, обращалась к соратницам вновь, уже со сцены. «Огромное спасибо за доверие. Сейчас мы разрабатываем годовую программу развития, — анонсировала она, решив сразу расставить акценты. — И основные направления в ней — укрепление патриотизма, поддержка наших мобилизованных братьев, отцов, мужей, детей, а также укрепление института семьи». Позднее, уже в кулуарах приема, Чемезова объяснила корреспонденту URA.RU, что участницы Союза женщин воспринимают поддержку мобилизованным как свою самую важную задачу. «Это будет помощь в организации специальных грузов, которые мы будем направлять в Донецк и Луганск. Будет материальная и моральная помощь женщинам, которые тоже находятся в зоне спецоперации. Нового здесь ничего нет, главное задействовать активность и женские ресурсы», — пояснила глава свердловской ячейки. Приобщиться к новому уральскому комьюнити дам приехала даже известная тюменка Наталья Шевчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на серьезность обсуждений, вечер продолжал быть светским. Лаконичнее других это объяснила легендарная политвумен, вице-спикер тюменской областной думы Наталья Шевчик, приехавшая в Екатеринбург поддержать единомышленниц: «„Подруги“ — мы так обращаемся друг к другу. Мы не элитная организация, а организация для всех позитивных и желающих созидать женщин». В неформальной части вечера организаторы решили подарить дамам чувство приближающегося праздника. Сперва о красоте и женском здоровье с ними пообщалась гуру медицинского дела, главврач Свердловского центра планирования семьи Елена Николаева. А затем фурор произвела имиджмейкер и стилист Наталья Радзивончик, давшая мастер-класс по этикету и сервировке новогоднего стола. Гостьи вечера, к примеру, изрядно удивились, узнав, что вино перед подачей на стол нельзя ставить в холодильник или на балкон — так благородный напиток «засыпает». Гораздо правильнее оставить бутылку в чаше со льдом, чтобы сохранить весь букет. В неформальной части вечера гостьи наслаждались музыкой, вином и известными полотнами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А пока девушки делились впечатлениями, в холле «Главного проспекта» для них уже готовили фуршет. Угощаясь бокалами красного сухого кьянти или белого новозеландского совиньона, дамы обсуждали грандиозные планы — развить целую сеть отделений Союза по всей Свердловской области. Одни в узком кругу делились идеями с Чемезовой, другие фотографировали друг друга на фоне трехметровой ели, усыпанной золотыми шарами. А третьи просто наслаждались живыми мелодиями в исполнении струнного квартета. Четыре девушки в строгих черных платьях прямо в холле наигрывали то менуэт Поля Мориа, то знаменитое танго «Por una cabeza» из фильма «Запах женщины», то инструментальную версию хита 1980-х «Last Christmas». «Мы очень хотели, чтобы вы немного отвлеклись от повседневной работы, суеты, от ответственности, которая лежит на всех вас. Если нам это удалось, то мы счастливы», — завершила вечер Бабушкина, сорвав овации. Глава ОТВ Элеонора Расулова и директор ТАСС-Урал Мария Картуз появились на приеме вместе — немного задержавшись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кресло в первом ряду вместе с Ириной Чемезовой и Натальей Шевчик заняла известная врач-репродуктолог Елена Николаева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат заксобрания Елена Трескова (в центре с круглой брошью) и министр культуры Светлана Учайкина (справа в пестром платье) весь вечер собирали вокруг себя самые большие компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У самых деятельных и влиятельных дам Свердловской области появился свой престижный клуб. Впервые известные бизнесвумен, чиновницы и менеджеры встретились в одном месте — на новогоднем приеме регионального отделения Союза женщин России в Екатеринбурге. Отныне, как заверяют леди, они смогут вместе работать над одной целью. И это будет совсем не похоже на привычные заунывные съезды и слеты. Центром притяжения статусных женщин стала галерея «Главный проспект» бизнесмена Олега Гусева. Этим вечером здесь все говорило о том, что предстоящее мероприятие подготовлено с особым лоском. В фойе мерно звучало фортепиано, а гостьи, пришедшие задолго до начала, могли неспеша исследовать полотна Германа Метелева, Миши Брусиловского и Ивана Бурлакова. Прибывшие одними из первых депутат заксобрания Елена Трескова и министр культуры области Светлана Учайкина задали вечеру дружелюбный тон — других пришедших, независимо от возраста и ранга, они по-свойски звали «девочками». Открывая вечер, вице-губернатор Олег Чемезов признался, что готовился к этому выступлению «где-то часов 20» и много размышлял о сути женщин. «Мы, мужчины, зачастую думаем, что управляем всем. Но понятно, что всем управляют женщины. На любом мероприятии, где куча мужчин присутствуют, всегда понимаешь — чтобы что-то двигалось, надо обратиться к женщине-организатору. Мужчины приходят — им написали, куда сесть, написали, что сказать. А все это делали женские руки», — вызывал Чемезов у дам смущенные улыбки. Рассуждая о природе противоположного пола, вице-губернатор упомянул и особую миссию женщин — оберегать мир на родной земле. Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, выбравшая на этот вечер лаконичный total black костюм, взяла слово от лица прекрасной половины — и наша что возразить Чемезову: «Олег Леонидович, спасибо. Но без мужчин мы бы не смогли все это делать!» Говоря о работе женского союза, глава парламента сходу дала понять, что это будет не закрытый клуб для светских львиц, а реально работающее комьюнити. «Нам нужно усилить региональное отделение. И вы, как авторитетные люди, пригласите в Союз женщин тех, кто активен, но не знает, как себя проявить», — призвала публику Бабушкина. Именно спикер заксо, будучи самой статусной дамой вечера, представила единомышленницам их нового лидера. В октябре главой свердловского отделения Союза женщин России избрали Ирину Чемезову, и это был ее первый большой выход в свет. Чемезова, еще на входе тепло приветствовавшая каждого гостя, обращалась к соратницам вновь, уже со сцены. «Огромное спасибо за доверие. Сейчас мы разрабатываем годовую программу развития, — анонсировала она, решив сразу расставить акценты. — И основные направления в ней — укрепление патриотизма, поддержка наших мобилизованных братьев, отцов, мужей, детей, а также укрепление института семьи». Позднее, уже в кулуарах приема, Чемезова объяснила корреспонденту URA.RU, что участницы Союза женщин воспринимают поддержку мобилизованным как свою самую важную задачу. «Это будет помощь в организации специальных грузов, которые мы будем направлять в Донецк и Луганск. Будет материальная и моральная помощь женщинам, которые тоже находятся в зоне спецоперации. Нового здесь ничего нет, главное задействовать активность и женские ресурсы», — пояснила глава свердловской ячейки. Несмотря на серьезность обсуждений, вечер продолжал быть светским. Лаконичнее других это объяснила легендарная политвумен, вице-спикер тюменской областной думы Наталья Шевчик, приехавшая в Екатеринбург поддержать единомышленниц: «„Подруги“ — мы так обращаемся друг к другу. Мы не элитная организация, а организация для всех позитивных и желающих созидать женщин». В неформальной части вечера организаторы решили подарить дамам чувство приближающегося праздника. Сперва о красоте и женском здоровье с ними пообщалась гуру медицинского дела, главврач Свердловского центра планирования семьи Елена Николаева. А затем фурор произвела имиджмейкер и стилист Наталья Радзивончик, давшая мастер-класс по этикету и сервировке новогоднего стола. Гостьи вечера, к примеру, изрядно удивились, узнав, что вино перед подачей на стол нельзя ставить в холодильник или на балкон — так благородный напиток «засыпает». Гораздо правильнее оставить бутылку в чаше со льдом, чтобы сохранить весь букет. А пока девушки делились впечатлениями, в холле «Главного проспекта» для них уже готовили фуршет. Угощаясь бокалами красного сухого кьянти или белого новозеландского совиньона, дамы обсуждали грандиозные планы — развить целую сеть отделений Союза по всей Свердловской области. Одни в узком кругу делились идеями с Чемезовой, другие фотографировали друг друга на фоне трехметровой ели, усыпанной золотыми шарами. А третьи просто наслаждались живыми мелодиями в исполнении струнного квартета. Четыре девушки в строгих черных платьях прямо в холле наигрывали то менуэт Поля Мориа, то знаменитое танго «Por una cabeza» из фильма «Запах женщины», то инструментальную версию хита 1980-х «Last Christmas». «Мы очень хотели, чтобы вы немного отвлеклись от повседневной работы, суеты, от ответственности, которая лежит на всех вас. Если нам это удалось, то мы счастливы», — завершила вечер Бабушкина, сорвав овации.