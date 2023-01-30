Турчака втягивают в разборки во власти Екатеринбурга

Под ударом — союзница спикера думы, собравшаяся на выборы

30 января 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

В письме Андрею Турчаку (на фото) Колесников заявил, что «с интересом следит за его работой, особенно в отношении СВО» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конфликт депутатов гордумы Екатеринбурга неожиданно дошел до секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. По данным URA.RU, Александр Колесников («Справедливая Россия») попросил Турчака проверить работу лидера думской фракции ЕР Иры Овчинниковой, которая может войти в пул спикера думы Игоря Володина на сентябрьских выборах. В письме, оказавшемся в распоряжении агентства, фигурирует проект московских олигархов. Речь идет о строительстве транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» в екатеринбургском поселке Калиновский. Бенефициаром ТЛЦ является компания «РБ Групп». Ее совладелец Александр Кахидзе ранее был близок к руководству РЖД. Подготовка проекта сопровождалась скандалом: активисты, представившиеся местными жителями, выступили против, заявив, что ТЛЦ нанесет удар по экологии и приведет к перегрузке улицы Мурзинской. Поскольку «РБ Групп» заручилась поддержкой федеральных и областных властей, тушили волнение идеологи горадминистрации (расходы крупный бизнес взял на себя). Строительство ТЛЦ «Уральский» поддержали федералдьные и областные власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осенью гордума зарегистрировала границы территориального общественного самоуправления (ТОС) «ИЖС Калиновский». Колесников — возможно, с подачи мэрии (хотя там это отрицают) — выступал против. Письмо Турчаку он отправил через два месяца, 19 декабря. Документом с URA.RU поделился источник в свердловском отделении «Единой России». «По какой-то причине многие депутаты Екатеринбургской городской думы от вашей партии проводят в корне неверную политику. В частности, 18 октября 2022 года, <…> лидер фракции „Единая Россия“ Овчинникова И. А., манипулируя партийной дисциплиной и идя на поводу у депутата Киселева К. В., избранного от партии „Яблоко“, заставила членов „Единой России“ голосовать за крайне вредное для города решение: утвердить границы ТОС „Калиновский“ (здесь и далее депутат ошибся в названии ТОСа, „Калиновский“ зарегистрировали еще в 2007 году — прим. URA.RU). В результате <…> протестный электорат получил поддержку посредством утверждения границ ТОС „Калиновский“ во вред принятому ранее решению по ТЛЦ „Уральский“», — рапортовал Турчаку Колесников. Пренебрежение Александра Колесникова к ТОСам некоторые объясняют тем, что он — директор УК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Активистов из ТОС «ИЖС Калиновский» Колесников назвал «группой маргиналов, неоднократно организующих волнения в Екатеринбурге и преследующих свои узкокорыстные интересы». «Прошу вас организовать партийную проверку деятельности депутата Овчинниковой И. А. и привлечь [ее] к ответственности вплоть до лишения членства в партии „Единая Россия“», — резюмировал Колесников. Несколько дней назад партийное руководство попросило свердловских коллег подготовить объяснение. В разговоре с URA.RU Овчинникова заявила, что знает о письме. Комментируя его содержание, депутат отметила, что она и коллеги действовали в рамках законодательства: гордума не имеет права отказывать активистам в установлении границ ТОСов. «Мы лишь устанавливаем границы ТОСов, а все организационные моменты уже за администрацией города. Поэтому, где мои действия были незаконными, я даже не могу понять», — сказала Овчинникова. Говорить о мотивах Колесникова она отказалась. Статья по теме Против спикера думы Екатеринбурга устроили демарш на банкете Овчинникова — один из опытнейших депутатов. В действующий созыв (от 2018 года) она попала при поддержке ГК «Ренова», но считается, что со временем стала ближе к лагерю Володина — протеже совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, близкого к губернатору Евгению Куйвашеву. Именно по инициативе Володина Овчинникова в феврале 2020-го сменила Алексея Вихарева («Единая Россия»), главного оппонента спикера, на посту председателя думской комиссии по местному самоуправлению. Колесников и Вихарев представляют авторитетную бизнес-группу, контролирующую крупные управляющие компании. Согласие Овчинниковой участвовать в интриге Володина против Вихарева клан воспринял как агрессию и с ее стороны тоже. Поэтому письмо Колесникова Турчаку — банальный акт возмездия, уверен один из депутатов. Ира Овчинникова не скрывает: если партия поддержит, она пойдет на выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако два других собеседника, погруженные во внутридумские расклады, убеждены, что цель Колесникова и его партнеров — ослабить Володина. По слухам, сейчас Володин рассматривает варианты с выдвижением собственного списка кандидатов — альтернативного списку мэра Алексея Орлова — на выборы (при финансовой поддержке Кочеткова). И Овчинникова может стать одним из фронтменов коалиции. «Ее исключение из партии, на чем настаивает Колесников, серьезно ударит по планам спикера», — поделился один из источников. Впрочем, вероятность такого сценария он оценил как невысокую. Сам Володин в письме не упоминается. В разговоре с корреспондентом он от комментариев воздержался. Четвертый собеседник в муниципальной власти предположил, что Колесников просто «заигрывает» с руководством «Единой России». «Он ведь еще не решил, от какой партии выдвигаться», — напомнил источник. К моменту публикации на вопрос корреспондента по теме депутат не ответил. У Андрея Турчака уже есть опыт взаимодействия с нынешним созывом думы. В декабре 2018 года только назначенный мэр Александр Высокинский (ныне сенатор) продвигал повышение зарплат чиновникам. Депутаты его поддержали, разразился скандал. Реагируя на резонанс, Турчак заявил, что думские единороссы должны отменить свое решение. Те подчинились. По распространенной версии, с этого эпизода и начался большой публичный конфликт между Высокинским и думским большинством. В начале 2020 года Алексей Вихарев, выступавший против переезда думы в новые помещения в пику Володину и его заму Виктору Тестову, сообщил Турчаку о расхождении взглядов внутри фракции ЕР. А после встретился с Турчаком лично — в его московском кабинете. Местный истеблишмент был шокирован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт депутатов гордумы Екатеринбурга неожиданно дошел до секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. По данным URA.RU, Александр Колесников («Справедливая Россия») попросил Турчака проверить работу лидера думской фракции ЕР Иры Овчинниковой, которая может войти в пул спикера думы Игоря Володина на сентябрьских выборах. В письме, оказавшемся в распоряжении агентства, фигурирует проект московских олигархов. Речь идет о строительстве транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» в екатеринбургском поселке Калиновский. Бенефициаром ТЛЦ является компания «РБ Групп». Ее совладелец Александр Кахидзе ранее был близок к руководству РЖД. Подготовка проекта сопровождалась скандалом: активисты, представившиеся местными жителями, выступили против, заявив, что ТЛЦ нанесет удар по экологии и приведет к перегрузке улицы Мурзинской. Поскольку «РБ Групп» заручилась поддержкой федеральных и областных властей, тушили волнение идеологи горадминистрации (расходы крупный бизнес взял на себя). Осенью гордума зарегистрировала границы территориального общественного самоуправления (ТОС) «ИЖС Калиновский». Колесников — возможно, с подачи мэрии (хотя там это отрицают) — выступал против. Письмо Турчаку он отправил через два месяца, 19 декабря. Документом с URA.RU поделился источник в свердловском отделении «Единой России». «По какой-то причине многие депутаты Екатеринбургской городской думы от вашей партии проводят в корне неверную политику. В частности, 18 октября 2022 года, <…> лидер фракции „Единая Россия“ Овчинникова И. А., манипулируя партийной дисциплиной и идя на поводу у депутата Киселева К. В., избранного от партии „Яблоко“, заставила членов „Единой России“ голосовать за крайне вредное для города решение: утвердить границы ТОС „Калиновский“ (здесь и далее депутат ошибся в названии ТОСа, „Калиновский“ зарегистрировали еще в 2007 году — прим. URA.RU). В результате <…> протестный электорат получил поддержку посредством утверждения границ ТОС „Калиновский“ во вред принятому ранее решению по ТЛЦ „Уральский“», — рапортовал Турчаку Колесников. Активистов из ТОС «ИЖС Калиновский» Колесников назвал «группой маргиналов, неоднократно организующих волнения в Екатеринбурге и преследующих свои узкокорыстные интересы». «Прошу вас организовать партийную проверку деятельности депутата Овчинниковой И. А. и привлечь [ее] к ответственности вплоть до лишения членства в партии „Единая Россия“», — резюмировал Колесников. Несколько дней назад партийное руководство попросило свердловских коллег подготовить объяснение. В разговоре с URA.RU Овчинникова заявила, что знает о письме. Комментируя его содержание, депутат отметила, что она и коллеги действовали в рамках законодательства: гордума не имеет права отказывать активистам в установлении границ ТОСов. «Мы лишь устанавливаем границы ТОСов, а все организационные моменты уже за администрацией города. Поэтому, где мои действия были незаконными, я даже не могу понять», — сказала Овчинникова. Говорить о мотивах Колесникова она отказалась. Овчинникова — один из опытнейших депутатов. В действующий созыв (от 2018 года) она попала при поддержке ГК «Ренова», но считается, что со временем стала ближе к лагерю Володина — протеже совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, близкого к губернатору Евгению Куйвашеву. Именно по инициативе Володина Овчинникова в феврале 2020-го сменила Алексея Вихарева («Единая Россия»), главного оппонента спикера, на посту председателя думской комиссии по местному самоуправлению. Колесников и Вихарев представляют авторитетную бизнес-группу, контролирующую крупные управляющие компании. Согласие Овчинниковой участвовать в интриге Володина против Вихарева клан воспринял как агрессию и с ее стороны тоже. Поэтому письмо Колесникова Турчаку — банальный акт возмездия, уверен один из депутатов. Однако два других собеседника, погруженные во внутридумские расклады, убеждены, что цель Колесникова и его партнеров — ослабить Володина. По слухам, сейчас Володин рассматривает варианты с выдвижением собственного списка кандидатов — альтернативного списку мэра Алексея Орлова — на выборы (при финансовой поддержке Кочеткова). И Овчинникова может стать одним из фронтменов коалиции. «Ее исключение из партии, на чем настаивает Колесников, серьезно ударит по планам спикера», — поделился один из источников. Впрочем, вероятность такого сценария он оценил как невысокую. Сам Володин в письме не упоминается. В разговоре с корреспондентом он от комментариев воздержался. Четвертый собеседник в муниципальной власти предположил, что Колесников просто «заигрывает» с руководством «Единой России». «Он ведь еще не решил, от какой партии выдвигаться», — напомнил источник. К моменту публикации на вопрос корреспондента по теме депутат не ответил. У Андрея Турчака уже есть опыт взаимодействия с нынешним созывом думы. В декабре 2018 года только назначенный мэр Александр Высокинский (ныне сенатор) продвигал повышение зарплат чиновникам. Депутаты его поддержали, разразился скандал. Реагируя на резонанс, Турчак заявил, что думские единороссы должны отменить свое решение. Те подчинились. По распространенной версии, с этого эпизода и начался большой публичный конфликт между Высокинским и думским большинством. В начале 2020 года Алексей Вихарев, выступавший против переезда думы в новые помещения в пику Володину и его заму Виктору Тестову, сообщил Турчаку о расхождении взглядов внутри фракции ЕР. А после встретился с Турчаком лично — в его московском кабинете. Местный истеблишмент был шокирован.