Пермяки обратятся к Путину из-за сноса сквера. Фото, видео

Территорию почти 30 лет обустраивал за свой счет 83-летний пенсионер

14 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Рабочие уже демонтировал часть объектов благоустройства, которые были установлены Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жильцы дома №42 на проспекте Парковый в Перми решили встать на защиту сквера, построенного их соседом, 83-летним пенсионером Владимиром Кормщиковым. Часть сквера решено демонтировать по решению суда из-за проходящих под ним труб теплосетей. Корреспондент URA.RU поговорил с создателем «народного» сквера, с жильцами дома, и выяснил, что инициативная группа горожан готовит обращение на имя президента Владимира Путина. «Мои дети здесь, в этом сквере росли, многие дети из соседних домов приходили сюда играть. Конечно, мы с жильцами будем защищать его [сквер] от сноса. Сейчас собираем подписи, чтобы направить обращение в адрес президента [Владимира Путина]», — сказал мужчина, попросивший не указывать его имя. Владимир Кормщиков вспоминает, как много лет назад не дал застроить территорию на проспекте Парковый под автостоянку, и начал разбивать сквер для детей и взрослых Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новость по теме Пермский пенсионер 18 лет за свой счет строит сквер для всех. «Называли чудаком» Сам создатель сквера, Владимир Кормщиков отметил, что облагораживал территорию возле своего дома поэтапно. И вспоминает, что 30 лет назад на этом месте был пустырь. «Изначально на этом месте [где сейчас сквер] был страшный, загаженный пустырь: огромные камни, все это сверху засыпано торфом, который постоянно горел. Нужно было это убрать, потому что детишкам после школы, садика негде было гулять. Я посадил пять березок, очистил территорию. Заказывал машины, бульдозеры, чтобы вывезти мусор», — пояснил Кормщиков. По словам пенсионера, несколько лет назад один местный житель хотел «захватить» территорию под автостоянку. Площадку отсыпали щебнем и уже «хотели закатать в асфальт». Планам помешали жильцы дома, а Кормщиков выяснил в администрации Дзержинского района Перми, что никакого разрешения на размещение автостоянки у пермяка не было. В сквере уже идет демонтаж Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Пришлось снова убирать щебень. Все делал один, вывез 274 тачки земли. А сколько денег ушло… Больше 40 тысяч рублей только бетон стоил, а еще опалубка, арматура, наем рабочих для помощи», — объясняет мужчина. Однако опускать руки Владимир Кормщиков не намерен: он запланировал восстановить сквер, как только ремонтные работы на теплосетях завершатся. Так, пенсионер намерен закупить несколько уличных тренажеров для установки в сквере. За один из них мужчина уже внес аванс. URA.RU рассказывало, что часть сквера, построенного Кормщиковым, сейчас разбирают. Суд решил, что сквер расположен в опасной близости от теплосетей. Инициатор обращения в суд, компания «Т Плюс» объясняет: трубы, которые проходят под сквером могут травмировать людей в случае нештатных ситуаций. Кроме того, есть угроза провала грунта при утечке и размыве площадки. Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Действуя в интересах жителей Перми, энергетики „Т Плюс“ добились перенесения части объектов сквера в Дзержинском районе. При этом сам сквер сохранен с соблюдением норм безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Т Плюс». В компании также пообещали «оказать всяческое содействие» в благоустройстве территории после проведения необходимых работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы дома №42 на проспекте Парковый в Перми решили встать на защиту сквера, построенного их соседом, 83-летним пенсионером Владимиром Кормщиковым. Часть сквера решено демонтировать по решению суда из-за проходящих под ним труб теплосетей. Корреспондент URA.RU поговорил с создателем «народного» сквера, с жильцами дома, и выяснил, что инициативная группа горожан готовит обращение на имя президента Владимира Путина. «Мои дети здесь, в этом сквере росли, многие дети из соседних домов приходили сюда играть. Конечно, мы с жильцами будем защищать его [сквер] от сноса. Сейчас собираем подписи, чтобы направить обращение в адрес президента [Владимира Путина]», — сказал мужчина, попросивший не указывать его имя. Сам создатель сквера, Владимир Кормщиков отметил, что облагораживал территорию возле своего дома поэтапно. И вспоминает, что 30 лет назад на этом месте был пустырь. «Изначально на этом месте [где сейчас сквер] был страшный, загаженный пустырь: огромные камни, все это сверху засыпано торфом, который постоянно горел. Нужно было это убрать, потому что детишкам после школы, садика негде было гулять. Я посадил пять березок, очистил территорию. Заказывал машины, бульдозеры, чтобы вывезти мусор», — пояснил Кормщиков. По словам пенсионера, несколько лет назад один местный житель хотел «захватить» территорию под автостоянку. Площадку отсыпали щебнем и уже «хотели закатать в асфальт». Планам помешали жильцы дома, а Кормщиков выяснил в администрации Дзержинского района Перми, что никакого разрешения на размещение автостоянки у пермяка не было. «Пришлось снова убирать щебень. Все делал один, вывез 274 тачки земли. А сколько денег ушло… Больше 40 тысяч рублей только бетон стоил, а еще опалубка, арматура, наем рабочих для помощи», — объясняет мужчина. Однако опускать руки Владимир Кормщиков не намерен: он запланировал восстановить сквер, как только ремонтные работы на теплосетях завершатся. Так, пенсионер намерен закупить несколько уличных тренажеров для установки в сквере. За один из них мужчина уже внес аванс. URA.RU рассказывало, что часть сквера, построенного Кормщиковым, сейчас разбирают. Суд решил, что сквер расположен в опасной близости от теплосетей. Инициатор обращения в суд, компания «Т Плюс» объясняет: трубы, которые проходят под сквером могут травмировать людей в случае нештатных ситуаций. Кроме того, есть угроза провала грунта при утечке и размыве площадки. «Действуя в интересах жителей Перми, энергетики „Т Плюс“ добились перенесения части объектов сквера в Дзержинском районе. При этом сам сквер сохранен с соблюдением норм безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Т Плюс». В компании также пообещали «оказать всяческое содействие» в благоустройстве территории после проведения необходимых работ.