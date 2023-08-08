Путин напомнил чиновникам о ключевом KPI

По нему президент оценивает настроение жителей страны

08 августа 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин напомнил чиновникам о важном KPI Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин напомнил чиновникам об одном из ключевых KPI — уровне доступности жилья в регионах страны. Для людей собственные квадратные метры — это фактор стабильности, поэтому власти должны обеспечить возможность обрести их. Так эксперты объяснили смыслы встречи Путина с представителями строительной отрасли 8 августа. По их словам, глава государства дал понять, что от амбициозных планов в этой сфере он отказываться не намерен. Путин признался, что формат прямого общения с руководителями компаний ключевых отраслей экономики ему понравился (на прошлой неделе он общался с директорами обрабатывающих производств). Поэтому обсуждать развитие строительной отрасли он предпочел не с правительством и губернаторами, как делал ранее, а с теми, кто и занимается этой работой. «Это живой разговор с людьми, которые непосредственно работают и могут оценить, что происходит в их отрасли, дать какие-то рекомендации, сформулировать пожелания», — заметил Путин. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Минстроя Ирек Файзуллин (на втором плане) заверили президента, что прошлогодний рекорд в жилищном строительстве будет побит Фото: Георгий Бергал © URA.RU Он напомнил о мультипликативном эффекте строительной отрасли для всей экономики, о рекорде прошлого года в жилищном строительстве (тогда было сдано в эксплуатацию почти 104 млн квадратных метров). Плюс к этому — инфраструктурные и коммерческие объекты, благоустройство. «По предварительной оценке, строительный комплекс дает порядка пяти процентов ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом — это почти 13 процентов… Объем строительных работ в 2020—2022 годах увеличился почти на 15 процентов, а в первом полугодии текущего года рост составил 9,2 процента», — сообщил Путин. Продолжает расти жилищное строительство, отметил президент. Уже введено 24 млн кв. метров, а свои жилищные условия улучшили порядка 400 тысяч семей. «Одна из важнейших задач любой семьи — обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства — сделать все, чтобы эти цели достигались», — подчеркнул Путин. В России снова собираются строить деревянные многоквартирные дома, но по новым технологиям и большей этажности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для президента пока еще не выясненным остался только один вопрос: как можно построить деревянную многоэтажку — 12 и более этажей. «Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», — признался он. Глава Минстроя Ирек Файзуллин заверил, что технология почти отработана, и осталось провести только пожарные испытания. Если безопасность будет подтверждена, начнется внедрение технологии в жизнь. В готовности возводить такие дома, в том числе в рамках московской программы реновации, Путина заверил глава строительной компании Павел Карнаух. Застройщики рассказали президенту о своих проектах в регионах страны. Причем большая часть из них — это не точечное строительство, а комплексное развитие территорий и возведение наряду с жилым фондом еще и социальных объектов. Благополучие любой российской семьи зависит в том числе от решенности жилищного вопроса, поясняют эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Улучшение жилищных условий для власти — это цель «верхнего уровня», как и доходы, занятость, здоровье и образование. Это все то, что говорит о благосостоянии граждан, и что влияет на доверие людей к власти, — об этом Путин косвенно напомнил чиновникам, поясняют URA.RU эксперты. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, жилищное строительство — это «маркер нормальности и эффективности работы власти». «Во время социологических исследований, отвечая на вопрос „что для вас является признаком стабильности и нормальности в стране и регионе?“ респонденты ставили на второе место после социальной сферы (здравоохранения, образования, соцобеспечения) жилищный вопрос. Это важная сфера для граждан, важная социальная тема», — отметил социолог. Улучшение жилищных условий россиян является задачей, которая имеет национальный характер, пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Поэтому эта тема стала центральной на встрече президента со строителями. Новость по теме Путин пообещал продлить практику льготной ипотеки в России Путин показывает, что во многом именно стройка определяет развитие производственной и социальной сфер страны в целом, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В перспективе жилье должно стать доступным для 2/3 населения. Как отметил Орлов, эту встречу можно считать сигналом президента бизнесу, чиновникам и населению о том, что от таких амбициозных планов в сфере жилищного строительства никто отступать не намерен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин напомнил чиновникам об одном из ключевых KPI — уровне доступности жилья в регионах страны. Для людей собственные квадратные метры — это фактор стабильности, поэтому власти должны обеспечить возможность обрести их. Так эксперты объяснили смыслы встречи Путина с представителями строительной отрасли 8 августа. По их словам, глава государства дал понять, что от амбициозных планов в этой сфере он отказываться не намерен. Путин признался, что формат прямого общения с руководителями компаний ключевых отраслей экономики ему понравился (на прошлой неделе он общался с директорами обрабатывающих производств). Поэтому обсуждать развитие строительной отрасли он предпочел не с правительством и губернаторами, как делал ранее, а с теми, кто и занимается этой работой. «Это живой разговор с людьми, которые непосредственно работают и могут оценить, что происходит в их отрасли, дать какие-то рекомендации, сформулировать пожелания», — заметил Путин. Он напомнил о мультипликативном эффекте строительной отрасли для всей экономики, о рекорде прошлого года в жилищном строительстве (тогда было сдано в эксплуатацию почти 104 млн квадратных метров). Плюс к этому — инфраструктурные и коммерческие объекты, благоустройство. «По предварительной оценке, строительный комплекс дает порядка пяти процентов ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом — это почти 13 процентов… Объем строительных работ в 2020—2022 годах увеличился почти на 15 процентов, а в первом полугодии текущего года рост составил 9,2 процента», — сообщил Путин. Продолжает расти жилищное строительство, отметил президент. Уже введено 24 млн кв. метров, а свои жилищные условия улучшили порядка 400 тысяч семей. «Одна из важнейших задач любой семьи — обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства — сделать все, чтобы эти цели достигались», — подчеркнул Путин. Для президента пока еще не выясненным остался только один вопрос: как можно построить деревянную многоэтажку — 12 и более этажей. «Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», — признался он. Глава Минстроя Ирек Файзуллин заверил, что технология почти отработана, и осталось провести только пожарные испытания. Если безопасность будет подтверждена, начнется внедрение технологии в жизнь. В готовности возводить такие дома, в том числе в рамках московской программы реновации, Путина заверил глава строительной компании Павел Карнаух. Застройщики рассказали президенту о своих проектах в регионах страны. Причем большая часть из них — это не точечное строительство, а комплексное развитие территорий и возведение наряду с жилым фондом еще и социальных объектов. Улучшение жилищных условий для власти — это цель «верхнего уровня», как и доходы, занятость, здоровье и образование. Это все то, что говорит о благосостоянии граждан, и что влияет на доверие людей к власти, — об этом Путин косвенно напомнил чиновникам, поясняют URA.RU эксперты. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, жилищное строительство — это «маркер нормальности и эффективности работы власти». «Во время социологических исследований, отвечая на вопрос „что для вас является признаком стабильности и нормальности в стране и регионе?“ респонденты ставили на второе место после социальной сферы (здравоохранения, образования, соцобеспечения) жилищный вопрос. Это важная сфера для граждан, важная социальная тема», — отметил социолог. Улучшение жилищных условий россиян является задачей, которая имеет национальный характер, пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Поэтому эта тема стала центральной на встрече президента со строителями. Путин показывает, что во многом именно стройка определяет развитие производственной и социальной сфер страны в целом, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В перспективе жилье должно стать доступным для 2/3 населения. Как отметил Орлов, эту встречу можно считать сигналом президента бизнесу, чиновникам и населению о том, что от таких амбициозных планов в сфере жилищного строительства никто отступать не намерен.