05 января 2024
04 января 2024

Красотки с велосипедом, Сергей Шнуров и кувалда в стиле «Вагнер»

Лучшие кадры из 2023 года, которые запомнят пермяки. Фотоитоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды на Алее Славы. 300 лет Пермь, торговая тележка, барабаньщики
Пермяки и гости города с размахом встретили 300-летний юбилей краевой столицы Фото:

В прошедшем 2023 году пермяки наблюдали за разборками силовиков и чиновников и ужасались жестокой расправе школьника над своей сверстницей в Октябрьском. Тем не менее, год был богат и на радостные события. Столица Прикамья с размахом отметила 300-летний юбилей, а праздничные мероприятия растянулись на весь год. Жители региона раскупали возрожденный велосипед «Кама», радовались открытию набережной и вновь открывали для себя Пермский край. Все, чем запомнился 2023 год — в фотоподборке URA.RU.

Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь
Обновленную «Каму» вновь начали выпускать в Перми в 2023 году. Велосипед оказался настолько популярным, что его раскупили еще до того, как он поступил в магазины
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Повседневная жизнь. Пермь
Набережная у Речного вокзала после реконструкции стала еще современнее: здесь обновились причалы и променадная зона, а знаменитое «Счастье не за горами» вновь вернулось на свое законное место
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Открытие выставки "Понаехали. Арт - Пермь XXV". Пермь
Немало шума наделали организаторы Арт-Перми. Часть работ на выставке «Понаехали» пришлось спрятать от глаз посетителей, чтобы не оскорблять их чувства
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Парад Победы. Пермь
В День Победы пермяки чествовали ветеранов. Главный парад, по традиции, прошел на Октябрьской площади
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Заседание городской думы. Пермь
Одним из самых громких политических событий уходящего года стала отставка главы Перми Алексея Демкина (слева) со своего поста. Новым местом работы экс-градоначальника стало краевое правительство
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Инаугурация мэра Эдуарда Соснина. Пермь
Инаугурация нового мэра Перми Эдуарда Соснина запомнилась необычным подарком, который сделал градоначальнику губернатор Дмитрий Махонин. Соснин получил из рук своего бывшего босса молот, чтобы «выбивать дурь из чиновников»
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Пиротехническое шоу "Рожденные на Каме". 300 лет Пермь
В День города пермяки радовались красочному салюту
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь
Одним их хедлайнеров фестиваля, посвященного юбилею краевой столицы, стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Пермяки танцевали под любимые хиты группы и с удовольствием подпевали артисту
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Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
Губернатор Дмитрий Махонин в 2023 году был в гуще событий вместе с пермяками
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Всесезонный курорт Губаха. Пермский край. Пермь
Глава региона старался не пропускать ни одного знакового события — одним из таких стал фестиваль «Тайны горы крестовой» в Губахе
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь
Жестокой убийство школьницы в Октябрьском потрясло не только жителей небольшого поселка, но и всего края. Главным подозреваемым является ее давний друг, который сейчас находится под стражей
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь
Одной из главных тем в 2023 году остается спецоперация. Пермяки, которые решают отправиться на фронт, проходят подготовку у опытных инструкторов
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Баскетбол Россия - Иран. УДС Молот. Пермь
Паркет УДС «Молот» стал «домашней» для сборной России по баскетболу, которая при поддержке пермяков обыграла сборную Ирана
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Хоккей Молот ( Пермь ) - Химик ( Воскресенск ). УДС Молот. Пермь
Пермский ХК «Молот-Прикамье в 2023 году стал для своих поклонников настоящим открытием: команда выиграла несколько матчей подряд и сейчас занимает верхние строчки турнирной таблицы
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Зимний туризм. Красновишерск
В уходящем году жители Пермского края не переставали восхищаться красотой родного региона, вновь открывая для себя его неизведанные уголки
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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В прошедшем 2023 году пермяки наблюдали за разборками силовиков и чиновников и ужасались жестокой расправе школьника над своей сверстницей в Октябрьском. Тем не менее, год был богат и на радостные события. Столица Прикамья с размахом отметила 300-летний юбилей, а праздничные мероприятия растянулись на весь год. Жители региона раскупали возрожденный велосипед «Кама», радовались открытию набережной и вновь открывали для себя Пермский край. Все, чем запомнился 2023 год — в фотоподборке URA.RU.
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