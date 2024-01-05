Красотки с велосипедом, Сергей Шнуров и кувалда в стиле «Вагнер»

Пермяки и гости города с размахом встретили 300-летний юбилей краевой столицы
В прошедшем 2023 году пермяки наблюдали за разборками силовиков и чиновников и ужасались жестокой расправе школьника над своей сверстницей в Октябрьском. Тем не менее, год был богат и на радостные события. Столица Прикамья с размахом отметила 300-летний юбилей, а праздничные мероприятия растянулись на весь год. Жители региона раскупали возрожденный велосипед «Кама», радовались открытию набережной и вновь открывали для себя Пермский край. Все, чем запомнился 2023 год — в фотоподборке URA.RU.
Обновленную «Каму» вновь начали выпускать в Перми в 2023 году. Велосипед оказался настолько популярным, что его раскупили еще до того, как он поступил в магазины
Набережная у Речного вокзала после реконструкции стала еще современнее: здесь обновились причалы и променадная зона, а знаменитое «Счастье не за горами» вновь вернулось на свое законное место
Немало шума наделали организаторы Арт-Перми. Часть работ на выставке «Понаехали» пришлось спрятать от глаз посетителей, чтобы не оскорблять их чувства
В День Победы пермяки чествовали ветеранов. Главный парад, по традиции, прошел на Октябрьской площади
Одним из самых громких политических событий уходящего года стала отставка главы Перми Алексея Демкина (слева) со своего поста. Новым местом работы экс-градоначальника стало краевое правительство
Инаугурация нового мэра Перми Эдуарда Соснина запомнилась необычным подарком, который сделал градоначальнику губернатор Дмитрий Махонин. Соснин получил из рук своего бывшего босса молот, чтобы «выбивать дурь из чиновников»
В День города пермяки радовались красочному салюту
Одним их хедлайнеров фестиваля, посвященного юбилею краевой столицы, стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Пермяки танцевали под любимые хиты группы и с удовольствием подпевали артисту
Губернатор Дмитрий Махонин в 2023 году был в гуще событий вместе с пермяками
Глава региона старался не пропускать ни одного знакового события — одним из таких стал фестиваль «Тайны горы крестовой» в Губахе
Жестокой убийство школьницы в Октябрьском потрясло не только жителей небольшого поселка, но и всего края. Главным подозреваемым является ее давний друг, который сейчас находится под стражей
Одной из главных тем в 2023 году остается спецоперация. Пермяки, которые решают отправиться на фронт, проходят подготовку у опытных инструкторов
Паркет УДС «Молот» стал «домашней» для сборной России по баскетболу, которая при поддержке пермяков обыграла сборную Ирана
Пермский ХК «Молот-Прикамье в 2023 году стал для своих поклонников настоящим открытием: команда выиграла несколько матчей подряд и сейчас занимает верхние строчки турнирной таблицы
В уходящем году жители Пермского края не переставали восхищаться красотой родного региона, вновь открывая для себя его неизведанные уголки
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