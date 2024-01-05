Красотки с велосипедом, Сергей Шнуров и кувалда в стиле «Вагнер»

Лучшие кадры из 2023 года, которые запомнят пермяки. Фотоитоги

03 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Пермяки и гости города с размахом встретили 300-летний юбилей краевой столицы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В прошедшем 2023 году пермяки наблюдали за разборками силовиков и чиновников и ужасались жестокой расправе школьника над своей сверстницей в Октябрьском. Тем не менее, год был богат и на радостные события. Столица Прикамья с размахом отметила 300-летний юбилей, а праздничные мероприятия растянулись на весь год. Жители региона раскупали возрожденный велосипед «Кама», радовались открытию набережной и вновь открывали для себя Пермский край. Все, чем запомнился 2023 год — в фотоподборке URA.RU. Обновленную «Каму» вновь начали выпускать в Перми в 2023 году. Велосипед оказался настолько популярным, что его раскупили еще до того, как он поступил в магазины Фото: Сергей Русанов © URA.RU Набережная у Речного вокзала после реконструкции стала еще современнее: здесь обновились причалы и променадная зона, а знаменитое «Счастье не за горами» вновь вернулось на свое законное место Фото: Сергей Русанов © URA.RU Немало шума наделали организаторы Арт-Перми. Часть работ на выставке «Понаехали» пришлось спрятать от глаз посетителей, чтобы не оскорблять их чувства Фото: Сергей Русанов © URA.RU В День Победы пермяки чествовали ветеранов. Главный парад, по традиции, прошел на Октябрьской площади Фото: Сергей Русанов © URA.RU Одним из самых громких политических событий уходящего года стала отставка главы Перми Алексея Демкина (слева) со своего поста. Новым местом работы экс-градоначальника стало краевое правительство Фото: Сергей Русанов © URA.RU Инаугурация нового мэра Перми Эдуарда Соснина запомнилась необычным подарком, который сделал градоначальнику губернатор Дмитрий Махонин. Соснин получил из рук своего бывшего босса молот, чтобы «выбивать дурь из чиновников» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В День города пермяки радовались красочному салюту Фото: Сергей Русанов © URA.RU Одним их хедлайнеров фестиваля, посвященного юбилею краевой столицы, стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Пермяки танцевали под любимые хиты группы и с удовольствием подпевали артисту Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Дмитрий Махонин в 2023 году был в гуще событий вместе с пермяками Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава региона старался не пропускать ни одного знакового события — одним из таких стал фестиваль «Тайны горы крестовой» в Губахе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жестокой убийство школьницы в Октябрьском потрясло не только жителей небольшого поселка, но и всего края. Главным подозреваемым является ее давний друг, который сейчас находится под стражей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Одной из главных тем в 2023 году остается спецоперация. Пермяки, которые решают отправиться на фронт, проходят подготовку у опытных инструкторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Паркет УДС «Молот» стал «домашней» для сборной России по баскетболу, которая при поддержке пермяков обыграла сборную Ирана Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский ХК «Молот-Прикамье в 2023 году стал для своих поклонников настоящим открытием: команда выиграла несколько матчей подряд и сейчас занимает верхние строчки турнирной таблицы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В уходящем году жители Пермского края не переставали восхищаться красотой родного региона, вновь открывая для себя его неизведанные уголки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В прошедшем 2023 году пермяки наблюдали за разборками силовиков и чиновников и ужасались жестокой расправе школьника над своей сверстницей в Октябрьском. Тем не менее, год был богат и на радостные события. Столица Прикамья с размахом отметила 300-летний юбилей, а праздничные мероприятия растянулись на весь год. Жители региона раскупали возрожденный велосипед «Кама», радовались открытию набережной и вновь открывали для себя Пермский край. Все, чем запомнился 2023 год — в фотоподборке URA.RU.