12 октября 2023

Перед сожжением пермскую школьницу 12 раз ударили камнем по голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, рельсы, ржд, жд пути
Тело девушки было обнаружено на железнодорожных путях в селе Октябрьский Фото:

Школьницу из Октябрьского (Пермский край) перед тем, как поджечь били камнем по голове. По данным экспертизы всего было 12 ударов.

«Возле железнодорожных путей, где была обнаружена обожженная девушка, следователи нашли три камня. На всех была кровь школьницы. Судмедэкспертиза показала, что девушке нанесли 12 ударов, часть из них — тупым предметом», — сообщает «КП-Пермь». Большинство ударов были сосредоточены в затылочной части головы, но были удары и в область уха.

В жестоком убийстве 16-летней девушки был обвинен ее одноклассник и житель поселка. Он признался в содеянном, но сообщил, что не планировал убивать свою знакомую. По его словам, девушка убежала из его дома и упала на железнодорожных путях. Испугавшись, что его обвинят в убийстве, подросток облил школьницу бензином и поджег. После этого он поехал кататься на мотоцикле. Сейчас школьник находится в СИЗО, следователи ведут расследование уголовного дела.

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Школьницу из Октябрьского (Пермский край) перед тем, как поджечь били камнем по голове. По данным экспертизы всего было 12 ударов. «Возле железнодорожных путей, где была обнаружена обожженная девушка, следователи нашли три камня. На всех была кровь школьницы. Судмедэкспертиза показала, что девушке нанесли 12 ударов, часть из них — тупым предметом», — сообщает «КП-Пермь». Большинство ударов были сосредоточены в затылочной части головы, но были удары и в область уха. В жестоком убийстве 16-летней девушки был обвинен ее одноклассник и житель поселка. Он признался в содеянном, но сообщил, что не планировал убивать свою знакомую. По его словам, девушка убежала из его дома и упала на железнодорожных путях. Испугавшись, что его обвинят в убийстве, подросток облил школьницу бензином и поджег. После этого он поехал кататься на мотоцикле. Сейчас школьник находится в СИЗО, следователи ведут расследование уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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