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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
04:54  26 апреля 2017 0

Назначена дата премьеры девятого эпизода «Звездных войн»

В новой серии космической саги вновь появится принцесса ЛеяФото: Flickr

Компании Walt Disney и Lucasfilm назначили официальную дату выхода девятого эпизода «Звездных войн».

Премьера нового эпизода саги состоится 24 мая 2019 года. Режиссер фильма — Колин Треворроу, сообщает «Газета.ру». Этот фильм станет заключительным в третьей трилогии «Звездных войн».

Известно, что в девятой серии вновь появится принцесса Лея, несмотря на то, что актриса Керри Фишер скончалась в декабре 2016 года. Студия использует ранее отснятый видеоматериал.

Ранее стало известно, что показ восьмого эпизода «Звездных войн» стартует 15 декабря 2017 года.

Первый фильм оригинальной трилогии — «Эпизод IV: Новая надежда» — вышел в 1977 году, затем последовали «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980) и «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983). Новая трилогия началась в 1999 году с фильма «Эпизод I: Скрытая угроза», в 2002-м вышел «Эпизод II: Атака клонов», в 2005-м — «Эпизод III: Месть ситха». В 2012 году компания Disney приобрела студию Lucasfilm и съемки эпизодов были продолжены. В декабре 2015 года на экраны вышла седьмая серия саги «Звездные войны: Пробуждение силы». Через год поклонникам был представлен еще один фильм из серии «Звездные войны», но с «параллельным сюжетом» — «Изгой-один», который стал самой кассовой картиной прошлого года по предпремьерным сборам. В 2018 году планируется к выходу девятый эпизод киносаги.

Наталья Володина
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