17:11 26 апреля 2017 10

Могилы залиты водой Фото: скрин

В Серове затопило кладбище, расположенное на окраине города в поселке Металлургов. Из-за отсутствия дренажной системы могилы уральцев оказались под водой.

«Кладбище построили в 1972 году, еще в СССР. Тогда никто даже не задумался, что место выбрано неудачно: в низине, на болотистой почве. А теперь поздно место менять. Не была организованна и дренажная система. Обычно вода постепенно уходит, но в этом году помешала затяжная весна. Если не выкопать ров для отвода воды и не создать дренаж, вода периодически так и будет топить территорию», — рассказал «URA.RU» начальник администрации кладбищ управления капитального строительства Алексей Рябоконь.

По словам собеседника агентства, на кладбище захоронено от 70 до 80 тысяч тел. Захоронения продолжаются, большинство местных жителей привыкли хоронить близких именно на этом месте. Со слов начальника администрации кладбищ, у управления капитального строительства есть проект спасения могил. Нужно лишь финансирование от администрации Серовского городского округа.

Получить комментарий в администрации не удалось. На момент написания материала телефоны структуры не отвечали.