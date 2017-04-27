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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
18:22  26 апреля 2017 7

За главой скандального фонда ХМАО приехали обманутые дольщики. Мужчин разнимали депутаты. ВИДЕО

Исполнительный директор ОФРЖС
Главу "Жилище" Андрея Шаламова преследуют дольщикиФото: ОФРЖС "Жилище"

Скандал между участниками долевого строительства в Нижневартовске и правительственным фондом «Жилище» вышел на новый уровень и добрался до Думы ХМАО-Югры. 26 апреля на заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, в преддверии восьмого заседания парламента, пришли нежданные гости. Дольщики, которые считают, что их обманули, в присутствии депутатов задали свои вопросы руководителю «Жилище» Андрею Шаламову.

По словам представителя дольщиков Алексея Романова, визит в Думу — это последний способ решения проблемы. Глава фонда занял позицию игнорирования, а на все вопросы и жалобы по срокам и качеству работы отвечал фразой: «идите в суд!».

«Когда мы обращались к вам с нашими проблемами, вы мне задали вопрос: „вы что, там жить собираетесь?“ Если бы мы с вами сейчас находились в другой обстановке, я бы вам ответил простым русским матом», — начал с возмущений представитель дольщиков Романов.

«А я бы вам ответил контролировать свои слова, во-первых, и голословных обвинений в мой адрес не делать», — парировал Шаламов.

Ругающихся разняли депутаты. «У всех граждан, которые тут собрались, ситуация в жизни лучше, чем ситуация у дольщиков, а мы на это как-то не должным образом внимание обращаем. С людьми разговаривать надо. Давайте придем к мировому соглашению», — высказался Евгений Марков, который, как выяснилось, привез дольщиков в Ханты-Мансийск и провел их в Думу.

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В результате беседы было принято решение рассмотреть вопросы дольщиков после комитетов за «закрытой дверью» — в присутствии всех сторон конфликта и ответственных чиновников. По данным инсайдеров, вартовчане заявили о готовности отозвать иски против «Жилище» в случае, если Андрей Шаламов добровольно вернет дольщикам вложенные средства с учетом неустойки.

Деятельность строительного фонда «Жилище» уже не раз освещалась «URA.RU». История с долгостроем началась еще в 2014 году, когда вартовчане вложились в новостройку по адресу ул. Ленина, 48. Для покупки недвижимости будущее новоселы использовали не только личные накопления, но и ипотечные кредиты в банках.

Срок сдачи объекта не раз переносился, в крайнем случае сдать высотку обещали в декабре 2016-го. За время долгостроя фонд получил около 3 млрд рублей субсидии из бюджета, в том числе деньги предназначались на строительство указанного дома. Несмотря на это объект не сдан в полную эксплуатацию и по сей день.

В декабре 2016 года фонд «Жилище» пересек еще один строительный дедлайн, что вызвало череду судебных исков в адрес застройщика. Первое время суды ХМАО-Югры, рассматривая конфликты между строителями и дольщиками, защищали интересы пострадавших, но в середине февраля 2017 года обстоятельства изменились. По мнению дольщиков и их юристов, суды стали более лояльны к застройщику, сроки выплат неустойки стали растягиваться, а суммы возмещения убытков уменьшаться. Якобы это было связано с просьбой губернатора Натальи Комаровой в адрес председателей судов поддерживать «Жилище» и по возможности помогать минимизировать расходы.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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