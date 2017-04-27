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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:02  27 апреля 2017 0

Монсон поедет на крупнейший российский рок-фестиваль

Пресс-конференция Джеффа Монсона в ЦУ ПАССАЖ. Екатеринбург, монсон джефф
Монсон увлекается не только спортомФото: Анна Майорова © URA.RU

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон заявил, что намерен посетить крупнейший российский летний рок-фестиваль «Нашествие».

«Я люблю рок-музыку, и мне бы очень хотелось побывать на „Нашествии“», — признался один из самых известных спортсменов современности.

Фестиваль рок-музыки состоится с 7 по 9 июля рядом с поселком Большое Завидово в Тверской области.

Американец Джефф Монсон, ставший в декабре позапрошлого года гражданином России, выступает за уничтожение классовой иерархии и анархию, напоминает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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