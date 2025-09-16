Рябков: переговоры России, Украины и США в настоящее время невозможны

Переговоры между Россией, Украиной и США в трехстороннем формате в настоящее время невозможны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Причиной он назвал отсутствие конструктивной реакции со стороны Киева.
«Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», — заявил Рябков. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Россией, но только при участии США. Он отметил, что между Москвой и Киевом нет действующих договоренностей и единственным политиком, с которым киевский режим имеет соглашения, является президент США Дональд Трамп, который, по его мнению, может помочь остановить конфликт. Россия, в свою очередь, неоднократно выражала готовность к миру. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Путин готов к личной встрече с Зеленским при наличии четкой повестки.
