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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
20:07  27 апреля 2017 0

Субсидии на жилье для работников ММК резко выросли

День металлурга. Магнитогорский металлургический комбинат, Комсомольская площадь, трамвай, новый дом. Магнитогорск., ммк, каски
В первую очередь комбинат помогает лучшим в профессииФото: Илья Московец © URA.RU

Субсидия на покупку жилья для молодых работников ММК увеличена до 250 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в управлении информации и общественных связей комбината. До этого ее размер составлял 120 тысяч рублей.

Программа «Помощь молодым семьям ОАО «ММК» действует с 2007 года. Ежегодно несколько молодых семейных работников, победителей конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференций, получают средства на на оплату первоначального взноса в учрежденном ММК жилищно-инвестиционном фонде «Ключ», а также возможность приобрести квартиру по низкой стоимости.

В рамках комбинатской программы «Доступное жилье — металлургам» в Магнитогорске было построено 350 тыс. кв. метров комфортного жилья, отличающегося качеством отделки и отличным благоустройством. Привлекательность программы для работников структурных подразделений комбината и предприятий Группы компаний ММК обеспечивается использованием различных видов рассрочек платежей и доступной ипотеки. Это позволило улучить свои жилищные условия тысячам жителей Магнитки.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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