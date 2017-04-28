14:11 28 апреля 2017 0

Профсоюз металлургов традиционно берет на себя организацию массовых мероприятий Фото: Илья Московец © URA.RU

1 мая на улицы Магнитогорска выйдет до 50 тысяч человек, сообщили «URA.RU» в управлении информации и общественных связей группы ММК. Праздничное шествие пройдет по инициативе профсоюзов комбината и будет организовано с участием городской администрации, учреждений культуры и спорта.

Колонну возглавит профорганизация ММК под новым лозунгом «Единство, проверенное временем!». Впрочем, участники понесут транспаранты с самыми разными лозунгами, а также 5 тысяч малых флажков, 7 тысяч шариков и более 150 флагов.

По традиции сбор участников и построение колонны будут происходить с 9 до 10 часов на проспекте Ленина, от улицы Калинина до проспекта Металлурга. В 10:00 колонна двинется по проспекту Ленина до улицы Гагарина. Затем праздник продолжится на центральном стадионе, где в 11:30 начнётся концерт. Перед горожанами выступят Татьяна Овсиенко, Рома Жуков и Влад Агафонов из ансамбля «Лейся песня». Также развлекать магнитогорцев будут представители дворцов культуры и МБУ «Отдых».