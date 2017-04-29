Ученые выявили признаки приближающейся смерти

12:22 29 апреля 2017 1

Люди как будто знали заранее, что умрут Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американские ученые изучили истории болезни людей, которые умерли внезапно, и проанализировали действия этих людей накануне их смерти. Многие совершенно здоровые, на первый взгляд, люди стремились привести в порядок свои дела перед тем, как скоропостижно уходили из жизнь

Медики Уильям Грин, Стефан Голдстейн и Алекс Мосс изучили тысячи историй болезни пациентов, жизнь которых оборвалась внезапно, однако они словно предчувствовали свою смерть. Перед кончиной многие из умерших начинали испытывать тревогу и впадали в депрессию. Врачи считают, что это могло быть вызвано гормональными изменениями, функция которых заключалась в подготовке центральной нервной системы и психики к уходу из жизни.

Доктор Мортон Э. Либерман даже разработал систему тестов, которая помогает определить, что человек скоро умрет. Его исследование длилось три года, в нем участвовали 80 добровольцев от 65 до 91 года, пишет агентство Nation News. После завершения эксперимента 50% испытуемых скончались. Либерман сравнил результаты тестов тех, кто остался в живых, и тех, кто умер. При жизни результаты когнитивных тестов умерших оказались хуже. Такие люди были менее склонны к самоанализу и проявляли меньшую активность. Также был низок уровень агрессии и настойчивости.

Признаки осознания приближающейся смерти у этих людей начали появляться примерно за год до кончины. Демонстрируемые доктором изображения они трактовали как сюжеты о смерти. «Несколько пациентов говорили мне: „Я не проживу года“, — и они оказались правы», — заявил Либерман.