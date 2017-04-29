{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 апреля 2017
28 апреля 2017
12:22  29 апреля 2017 1

Ученые выявили признаки приближающейся смерти

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, череп, смерть, паук, птицеед, тарантул
Люди как будто знали заранее, что умрутФото: Александр Мамаев © URA.RU

Американские ученые изучили истории болезни людей, которые умерли внезапно, и проанализировали действия этих людей накануне их смерти. Многие совершенно здоровые, на первый взгляд, люди стремились привести в порядок свои дела перед тем, как скоропостижно уходили из жизнь

Медики Уильям Грин, Стефан Голдстейн и Алекс Мосс изучили тысячи историй болезни пациентов, жизнь которых оборвалась внезапно, однако они словно предчувствовали свою смерть. Перед кончиной многие из умерших начинали испытывать тревогу и впадали в депрессию. Врачи считают, что это могло быть вызвано гормональными изменениями, функция которых заключалась в подготовке центральной нервной системы и психики к уходу из жизни.

Доктор Мортон Э. Либерман даже разработал систему тестов, которая помогает определить, что человек скоро умрет. Его исследование длилось три года, в нем участвовали 80 добровольцев от 65 до 91 года, пишет агентство Nation News. После завершения эксперимента 50% испытуемых скончались. Либерман сравнил результаты тестов тех, кто остался в живых, и тех, кто умер. При жизни результаты когнитивных тестов умерших оказались хуже. Такие люди были менее склонны к самоанализу и проявляли меньшую активность. Также был низок уровень агрессии и настойчивости.

Признаки осознания приближающейся смерти у этих людей начали появляться примерно за год до кончины. Демонстрируемые доктором изображения они трактовали как сюжеты о смерти. «Несколько пациентов говорили мне: „Я не проживу года“, — и они оказались правы», — заявил Либерман.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров