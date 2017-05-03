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Главные новости Челябинской области
13:46  03 мая 2017 0

Жителей Миасса поприветствовал покойный экс-губернатор. ФОТО

Жителям Миасса напомнили о прошлом семилетней давностиЧитатель "URA.RU"

Жители Миасса были очень удивлены, когда обнаружили на одном из рекламных баннеров на улице Лихачева плакат с изображением ныне покойного экс-губернатор Челябинской области Петра Сумина, призывающего голосовать за экс-главу Миасса Игоря Войнова. «Увидела — и аж мурашки по коже побежали… Это праймериз или начало какой-то кампании. Может, это намек Войнову?» — рассказала «URA.RU» жительница города.

«Поддерживаю только самых достойных!» — говорится в призыве за подписью Петра Сумина. На баннере размещена символика «Единой России». Горожане обратили внимание, что плакат изрядно обветшал. Это баннер еще времен начала 2010 года, когда областью руководил Сумин, а Войнов баллотировался в главы. Выборы Войнов выиграл, а Петр Сумин ушел в апреле того же года в отставку и скончался в январе 2011 года.

Жители Миасса сообщили «URA.RU», что старый плакат обнаружился, когда снимали с конструкции баннеры, у которых истек срок аренды. Похожая история была зимой. На одном из баннеров обнаружили плакат 2010 года, на котором депутат Николай Кривошеев, он также баллотировался в главы, поздравлял женщин города с 8 Марта.

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В 2010 году Игорь Войнов баллотировался в главы Читатель «URA.RU»

Альбина Золотухина
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