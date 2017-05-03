15:25 03 мая 2017 0

Организатор «Монстрации» не хочет проводить шествие на Уралмаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организатор ежегодного шуточного шествия «Монстрация» в Екатеринбурге отказался от предложения регионального министерства общественной безопасности перенести мероприятие из центра уральской столицы на Уралмаш. Такая инициатива напомнила ему «выдавливание» неформальных политических движений на периферию, где они впоследствии маргинализовались и развалились. Об этом «URA.RU» сообщил инициатор флешмоба Александр Семухин, который в 2013 году организовал первую «Монстрацию» в Екатеринбурге.

«Никакой „Монстрации“ проводить не по нашему маршруту не буду. Что-то подобное было со многими неформальными политическими движениями, крайне правыми и крайне левыми. Сначала их „выдавливали“ на периферию, потом движения маргинализовались, а потом вовсе разваливались. Посмотрите на националистов и анархистов. Все они ушли на условный и реальный Уралмаш, и больше их по сути нет», — пояснил свое решение Семухин, отметив, что больше организацией шуточного шествия он заниматься не будет.

Заявка на проведение «Монстрации» 1 мая, напомним, была подана еще в середине апреля, однако тогда согласовать шествие так и не удалось — вместо министерства общественной безопасности документ был отправлен в администрацию города.

На переоформление заявки времени не оставалось, поэтому министерство предложило перенести мероприятие на 6 мая. Организаторы согласились, однако и эту дату власти не согласовали. В официальном письме Семухину было написано, что в этот день в центре Екатеринбурга запланирована другая массовая акция. В качестве альтернативы чиновники предложили перенести шуточное шествие молодежи на Уралмаш — на улицы Народного Фронта, Победы и Восстания.