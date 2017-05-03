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Главные новости Пермского края
18:46  03 мая 2017 0

Скандальный пермский телеканал, который отключали от вещания, будет продан

Клипарт. Выключенный телевизор, телевизор, телевидение, ТВ, пульт, выключенный телевизор
Скорее всего, судьба телеканала будет решена уже после майских праздниковФото: Анна Майорова © URA.RU

Владелец оборудования и лицензии телеканала «Урал-Информ ТВ» Владимир Переляев ведет переговоры о продаже компании. Скорее всего, судьба телеканала будет решена уже после майских праздников.

Переляеву принадлежат 99% долей ООО ПТРК «Урал-Информ ТВ». «Сейчас я собираюсь продать их, — рассказал он корреспонденту „URA.RU“. — Я веду переговоры с двумя потенциальными покупателями, раскрывать которых я пока не могу. Думаю, после майских праздников будет конкретная информация по сделке».

В данный момент «Урал-Информ ТВ» фактически имеет двух владельцев. Редакция принадлежит ООО «Актив-Медиа», подконтрольному депутату Госдумы Дмитрию Скриванову, а эфирное оборудование и лицензия — ООО «ПТРК УИТВ» Владимира Переляева. Это «двоевластие» стало причиной крупного медиаскандала. 12 мая 2016 года канал был отключен от эфира, а 3 июня — от кабельного вещания. Уже через пять дней вещание УИТВ было восстановлено.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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