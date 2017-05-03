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03 мая 2017
Главные новости Москвы
19:35  03 мая 2017 0

В Испании для потомков закопали плиту с мемами. ФОТО, ВИДЕО

Египет, отдых туристов, горы, аравийская пустыня
Плиту закопали в испанской пустыне (архивный снимок)Фото: Нина Калинина © URA.RU

В испанской пустыне представители американского развлекательного портала 9GAG высекли на большой плите несколько популярных мемов, после чего закопали ее для будущих поколений.

Потомки, обнаружив плиту, увидят на ней философствующего динозавра, японского комика Пико-Таро, пингвина-социопата и ряд других популярных персонажей. Активисты верят, что когда будущее поколение найдет этот артефакт, то поймет, что люди прошлого «были не только умными, но и смешными», отмечает «Газета.ру».

За мемы проголосовали более 600 тысяч участников сообщества.

Фрагмент плиты для потомков
Фото: Life.ru

Лев Истомин
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