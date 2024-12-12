Глава BitRiver: майнинг поможет РФ достичь технологического суверенитета

Игорь Рунец: майнинг — один из главных драйверов развития новых технологий

12 декабря 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Промышленный майнинг должен активно развиваться в России, заявил Игорь Рунец Фото: пресс-служба группы компаний BitRiver Владелец и генеральный директор дата-центров BitRiver Игорь Рунец рассказал о пользе для страны от развития отрасли промышленного майнинга. По его словам, это может РФ добиться финансового суверенитета. Об этом он сообщил журналистам «Комсомольской правды». «Мы точно должны активно развивать новые технологии. И майнинг — один из главных драйверов этого процесса. Он — двигатель блокчейн-технологий, на его базе будет развиваться ИИ. И все крупные компании сейчас идут в этом направлении, нарабатывая компетенции и новые подходы. Уверен, у нас все получится», — заключил Игорь Рунец в беседе с журналистами. Рунец уверен, что майнинг станет одним из ключевых элементов для выполнения амбициозных задач, стоящих перед Россией по достижению технологического суверенитета. Индустрия объединяет энергетику, IT и финансы, укрепляя позиции страны в глобальной технологической гонке. Независимый эксперт в сфере цифровой экономики Руфат Абясов также считает, что использование майнинговых дата-центров дает России уникальное преимущество в глобальной гонке за технологическое лидерство. «Эта инфраструктура уже готова к использованию, и ее интеграция в проекты искусственного интеллекта позволит значительно ускорить развитие передовых технологий. В физическом измерении экономия может составить годы и миллиарды рублей», — подчеркнул эксперт. Принятый в этом году закон о промышленном майнинге стал важным шагом для развития отрасли. Он установил четкие правила работы для компаний, дал импульс росту инвестиций в отрасль, в том числе зарубежных. Майнинговая индустрия не только обеспечивает стране дополнительные налоговые поступления, но и создает рабочие места, поддерживая развитие цифровой экономики. Кроме того, криптовалюты теперь можно использовать во внешнеэкономических расчетах. «Они ближе к традиционным финансам, чем кажется. Это возвращение к традиционным базовым возможностям, когда страны вольны сами принимать решения, как им вести дела, с кем дружить, с кем торговать, а с кем — нет. И никто не может изменить в одностороннем порядке правила игры», — прокомментировал Игорь Рунец в интервью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец и генеральный директор дата-центров BitRiver Игорь Рунец рассказал о пользе для страны от развития отрасли промышленного майнинга. По его словам, это может РФ добиться финансового суверенитета. Об этом он сообщил журналистам «Комсомольской правды». «Мы точно должны активно развивать новые технологии. И майнинг — один из главных драйверов этого процесса. Он — двигатель блокчейн-технологий, на его базе будет развиваться ИИ. И все крупные компании сейчас идут в этом направлении, нарабатывая компетенции и новые подходы. Уверен, у нас все получится», — заключил Игорь Рунец в беседе с журналистами. Рунец уверен, что майнинг станет одним из ключевых элементов для выполнения амбициозных задач, стоящих перед Россией по достижению технологического суверенитета. Индустрия объединяет энергетику, IT и финансы, укрепляя позиции страны в глобальной технологической гонке. Независимый эксперт в сфере цифровой экономики Руфат Абясов также считает, что использование майнинговых дата-центров дает России уникальное преимущество в глобальной гонке за технологическое лидерство. «Эта инфраструктура уже готова к использованию, и ее интеграция в проекты искусственного интеллекта позволит значительно ускорить развитие передовых технологий. В физическом измерении экономия может составить годы и миллиарды рублей», — подчеркнул эксперт. Принятый в этом году закон о промышленном майнинге стал важным шагом для развития отрасли. Он установил четкие правила работы для компаний, дал импульс росту инвестиций в отрасль, в том числе зарубежных. Майнинговая индустрия не только обеспечивает стране дополнительные налоговые поступления, но и создает рабочие места, поддерживая развитие цифровой экономики. Кроме того, криптовалюты теперь можно использовать во внешнеэкономических расчетах. «Они ближе к традиционным финансам, чем кажется. Это возвращение к традиционным базовым возможностям, когда страны вольны сами принимать решения, как им вести дела, с кем дружить, с кем торговать, а с кем — нет. И никто не может изменить в одностороннем порядке правила игры», — прокомментировал Игорь Рунец в интервью.