В Волгоградской области человек умер от бешенства

12 декабря 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

В Волгограде зафиксирован летальный исход от бешенства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Волгоградской области человек умер от смертельного заболевания — бешенства. Инцидент произошел в ноябре, однако стало известно об этом только сейчас. «В настоящее время продолжается подъем обращаемости в медицинские организации лиц, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства… В ноябре зарегистрирован летальный случай», — сообщили на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора. Волгоградская область на текущий момент является эндемичной по бешенству. В докладе также говорится, что с начала 2024 года жители данного региона стали почти на 30% чаще обращаться в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных. А от нападений диких собак и кошек пострадали более 10 тысяч человек. Бешенство — крайне опасное и смертельное вирусное заболевание для человека. Ранее URA.RU рассказывало о том, как понять болен ли ваш домашний питомец бешенством. Симптомы у кошек и собак зависят от стадии болезни и проявляются по-разному. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгоградской области человек умер от смертельного заболевания — бешенства. Инцидент произошел в ноябре, однако стало известно об этом только сейчас. «В настоящее время продолжается подъем обращаемости в медицинские организации лиц, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства… В ноябре зарегистрирован летальный случай», — сообщили на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора. Волгоградская область на текущий момент является эндемичной по бешенству. В докладе также говорится, что с начала 2024 года жители данного региона стали почти на 30% чаще обращаться в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных. А от нападений диких собак и кошек пострадали более 10 тысяч человек. Бешенство — крайне опасное и смертельное вирусное заболевание для человека. Ранее URA.RU рассказывало о том, как понять болен ли ваш домашний питомец бешенством. Симптомы у кошек и собак зависят от стадии болезни и проявляются по-разному.