В Волгоградской области человек умер от бешенства

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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
В Волгограде зафиксирован летальный исход от бешенства Фото:

В Волгоградской области человек умер от смертельного заболевания — бешенства. Инцидент произошел в ноябре, однако стало известно об этом только сейчас.

«В настоящее время продолжается подъем обращаемости в медицинские организации лиц, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства… В ноябре зарегистрирован летальный случай», — сообщили на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора. Волгоградская область на текущий момент является эндемичной по бешенству.

В докладе также говорится, что с начала 2024 года жители данного региона стали почти на 30% чаще обращаться в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных. А от нападений диких собак и кошек пострадали более 10 тысяч человек.

Бешенство — крайне опасное и смертельное вирусное заболевание для человека. Ранее URA.RU рассказывало о том, как понять болен ли ваш домашний питомец бешенством. Симптомы у кошек и собак зависят от стадии болезни и проявляются по-разному.

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В Волгоградской области человек умер от смертельного заболевания — бешенства. Инцидент произошел в ноябре, однако стало известно об этом только сейчас. «В настоящее время продолжается подъем обращаемости в медицинские организации лиц, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства… В ноябре зарегистрирован летальный случай», — сообщили на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора. Волгоградская область на текущий момент является эндемичной по бешенству. В докладе также говорится, что с начала 2024 года жители данного региона стали почти на 30% чаще обращаться в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных. А от нападений диких собак и кошек пострадали более 10 тысяч человек. Бешенство — крайне опасное и смертельное вирусное заболевание для человека. Ранее URA.RU рассказывало о том, как понять болен ли ваш домашний питомец бешенством. Симптомы у кошек и собак зависят от стадии болезни и проявляются по-разному.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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