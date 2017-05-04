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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
09:31  04 мая 2017 0

«Скоро загорятся танки с керосином». Около военного аэродрома и завода на Урале полыхает огонь. ВИДЕО

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пламя, огонь, лесной пожар, сельскохозяйственный пал
В окрестностях Каменска-Уральского горит траваФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В непосредственной близости от Синарского трубного завода и военного аэродрома в окрестностях Каменска-Уральского (Свердловская область) вспыхнул пожар.

Видео происходящего в редакцию «URA.RU» прислал очевидец. По его словам, запись сделана накануне, 3 мая.

Очевидец отмечает, что горят трава в поле и дачи. Он предполагает, что вскоре могут загореться танки с керосином: «Они как раз в этом месте находятся».

Подтвердить эту информацию в ГУ МЧС России по Свердловской области не удалось — в пресс-службе не ответили на звонок журналиста агентства.

Марина Мотылева
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