{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:20  04 мая 2017 0

Житель Екатеринбурга получил ожоги после того, как в его руках взорвался смартфон. ФОТО

Презентация первого российского VR кинозала (виртуальная реальность). Екатеринбург, смартфоны, телефоны на зарядке
После взрыва смартфона у мужчины остались ожогиФото: Александр Мамаев © URA.RU

У жителя Екатеринбурга в руках взорвался смартфон Dexp отечественного производства. Из-за происшествия в квартире горожанина едва не произошел пожар, сам мужчина получил ожоги. Фотографии сгоревшего телефона появились в сети.

На одном из популярных интернет-порталов супруга пострадавшего рассказала, что мужчина держал телефон в руках в момент, когда тот заряжался. Неожиданно произошел хлопок и владелец смартфона откинул его в сторону.

«Во время возгорания от него отлетела задняя крышка вместе с чехлом, а сам смарт, ведомый неуправляемой энергией, залетел в угол под кровать, где благополучно загорелся. В этот момент я схватила одеяло и, накрыв им телефон, потушила пламя», — сообщила горожанка.

После взрыва у мужчины остались ожоги на животе, было прожжено одеяло, подгорела кровать, сообщила жительница Екатеринбурга. «Если бы взрыв произошел на пять минут позднее, последствия могли бы быть куда серьезнее, так как мы уже находились в кровати и готовились ко сну. А ночью смартфон обычно лежит на изголовье, прямо над нашими головами», — заметила автор поста.

1/3
Телефон взорвался в момент зарядки Фото: портал Pikabu

Журналист агентства отправил в офис Dexp во Владивостоке письменный запрос для комментария, ответ на него пока не поступил.

Компания Dexp была основана в 1998 году во Владивостоке. Она занимается производством компьютеров, смартфонов, планшетов и другой цифровой техники.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров