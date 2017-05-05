{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
10:39  05 мая 2017 0

На Южном Урале нашли причину массовой гибели рыбы в Кунашаке. Катастрофа была рукотворной

Гладь озера была покрыта тоннами мертвой рыбыФото: экологическая организация «Маяк-57 Наследие»

Виновниками массовой гибели рыбы в озере Кунашак стали дорожники. К такому выводу пришли в Минсельхозе Челябинской области после исследований, проведенных ветеринарами, сообщили «URA.RU» в ведомстве.

Экспертиза не обнаружила в тушках следов отравляющих веществ либо паразитов. Зато жабры были неестественно серого цвета от набившегося в них ила. Рыбу придавило ко дну льдом, опустившимся из-за низкого уровня воды в озере, и она задохнулась от недостатка кислорода.

Причиной случившегося, скорее всего, стало строительство автодороги «Кунашак — Усть-Багаряк». В ходе него был создан обводной канала, по которому часть воды из озера Кунашак ушла в расположенное поблизости озеро Уелги. Тем не менее, специалисты отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по Челябинской области проведут дополнительные анализы взятых в Кунашаке проб воды и биоматериалов.

Массовый замор, когда поверхность озера оказалась покрыта тоннами мертвой рыбы, вызывал большой резонанс в Кунашакском районе. Местные жители предположили, что озеро «зачистил» для зарыбления промысловыми породами местным предприниматель и депутат Рафкат Нигматьянов. Ущерб, нанесенный природе, сейчас оценивает прокуратура.

Схожие явления наблюдаются этой весной на водоемах практически всего Уральского региона — от Свердловской области до Зауралья.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров