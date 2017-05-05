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05 мая 2017
Главные новости Свердловской области
21:39  05 мая 2017 0

Из Кольцово появится еще один рейс в центральную Россию

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, руслайн
Первый авиарейс Воронеж-Екатеринбург намечен на 13 июняФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «Руслайн» в летний период возобновит рейсы по направлению Екатеринбург-Воронеж. Полеты будут выполняться дважды в неделю.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, улететь из Воронежа в Екатеринбург можно будет по вторникам и четвергам, в 00:20 и 00:45 соответственно. Полеты по маршруту Кольцово — аэропорт Воронеж будут также осуществляться каждый вторник (05:50) и четверг (05:45). Время местное.

Рейсы по данному направлению стартуют 13 июня и завершатся 28 сентября. Продажа билетов доступна во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Сергей Макеев
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