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10 мая 2017
09 мая 2017
07:45  10 мая 2017 0

В Сети ужаснулись: дороги отремонтировали плитами с мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. ФОТО, ВИДЕО

Пользователи недовольны кощунственным ремонтом дорогиФото: Алена Шишкова

Пользователи соцсетей активно обсуждают ремонт дорожных ям в поселке Кормиловка Омской области с использованием надгробных плит с мемориала погибших в Великой Отечественной войне. Фото выложены в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Дорожные выбоины на улице Калинина в поселке засыпали осколками плит мемориала, на которых видны имена воинов. Большинство пользователей раскритиковало такой методов дорожного ремонта, но были и те, кто посчитал данную информацию вбросом.

«Значит для них это просто камушки… Что ж поделаешь, не чтут память о героях… и не задумываются, что среди этих имен могут быть их родственники», — написала Карина Клеменчук. «Вполне нормально для нашей страны», — отметил Никита Буравцев. «А не кажется, что уж как-то складно лежат? Ощущение, что вброс», — предположил Денис Стукалов.

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Фото: Типичный Омск

Лев Истомин
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