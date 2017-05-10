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10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:34  10 мая 2017 0

На Урале заработала речная почта

Почтовая навигация будет работать, пока не замерзнут водоемыФото: "Почта России"

В труднодоступных районах Свердловской области начала работать речная почта. Ранее в населенные пункты Гаринского и Таборинского районов почта доставлялась вертолетом.

«В настоящее время все деревни и села, доступ к которым возможен по воде, обходит катер, снабжая жителей уральской глубинки всем необходимым. В отличие от авиадоставки, речной транспорт позволяет осуществлять подвоз почтовых грузов гораздо чаще», — рассказала «URA.RU» руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» на Урале Анна Первушина.

В Гаринском районе почту везут по реке Сосьва, в Таборинском — по реке Тавда. За месяц в Гаринском районе катер проплывает порядка 2000 км. Паромом почта доставляется в Таборинском районе. В труднодоступных районах области, отрезанных от большой земли речными преградами, живут свыше двух тысяч человек.

Почтовая навигация продлится до осенних заморозков.

Александр Лукманов
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