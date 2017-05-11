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Главные новости Пермского края
17:20  11 мая 2017 0

В Пермском крае требуют реформировать систему капремонта. Оппозиция придумала идеальный рецепт

Фасады зданий Курган, улица коли мяготина74, отвалившаяся штукатурка, фасад здания аварийный
И после смены губернатора оппозиция не отпускает тему капремонтаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермской программе капремонта грозят значительные преобразования. Как стало известно «URA.RU», депутат-оппозиционер предложил обследовать дома перед тем, как приступать к проведению каких-либо работ.

Депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Илья Шулькин 4 мая внес законопроект с изменениями действующего регионального закона о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Парламентарий требует, чтобы до начала работ дом проходил осмотр технического состояния. Шулькин считает, что необходимо определить общий процент износа здания и состояние его конструктивных элементов. Уже после следует устанавливать, в каком ремонте нуждается дом.

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, шулькин илья
Илья Шулькин предлагает сначала разобраться, нужен ли вообще дому ремонт, и только потом приступать к работам
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Действующая редакция закона не предусматривает проведение осмотров технического состояния многоквартирного дома как самостоятельного вида работ по капитальному ремонту. Вместе с тем такие обследования являются определяющими для подготовки региональной программы. Отсутствие указанных положений в законе способствует тому, что актуальная информация о техническом состоянии многоквартирных домов отсутствует, а сам мониторинг осуществляется зачастую лишь формально», — указал автор инициативы в пояснительной записке.

Журналистами и общественниками уже неоднократно поднималась проблема отсутствия актуальной информации о реальном техническом состоянии домов в Пермском крае, при этом Фонд капитального ремонта проводит работы, невзирая на отсутствие подобных сведений. А врио губернатора Максим Решетников ранее лично пообещал «URA.RU», что возьмет на контроль вопрос реализации программы капремонта в Прикамье.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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