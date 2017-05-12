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12:32  12 мая 2017 2

Нефтяников ХМАО осаждают голодные медведи

Медведи в поисках еды окружили опорные базы нефтяниковФото: Pixabay

Нефтяники Ханты-мансийского и Нижневартовского района завалили жалобами департамент природных ресурсов. Они оказались в медвежьей осаде. Недавно вышедшие из зимней спячки хищники из-за отсутствия в лесу в это время года пищи пошли к людям. Об этом сообщил «URA.RU» источник в департаменте природных ресурсов ХМАО.

«Медведи голодные, жир нагуляют лишь к июлю. А может вообще в этом году не нагуляют, если лето будет таким же холодным, как весна. Поэтому медвежьи семьи окружили нефтяные точки, — объяснили в департаменте природных ресурсов. — Люди боятся, пишут, просят прислать вооруженных инспекторов».

Наученные горьким опытом, нефтяники начали убирать за собой мусор, который привлекает хищников. Кое-где даже собрали установки для сжигания мусора на опорных базах. Напуганным нефтяникам руководство прислало на буровые пожарные автомобили, чтобы в случае нападения медведей отбиваться от них водой под давлением.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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