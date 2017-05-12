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Главные новости Пермского края
13:09  12 мая 2017 0

Цыгане украли слепого пони из детского клуба в Перми и требовали выкуп

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, жеребенок пони
Лекса искали три дня (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Прикамье цыганка с сообщником 8 мая увела двух лошадей из конного клуба в районе Кислотных Дач, где младшие отряды детского патриотического клуба проходят курсы верховой езды. На поиски ушло 3 дня, и вернуть животное удалось только с помощью полиции.

По словам очевидцев, когда никто не присматривал за животными, молодая девушка, похожая на цыганку, увела его через лог и вышла на дорогу, где ее ждала машина.

«У него вообще нет глаз, — рассказала „КП-Пермь“ командир отряда Алена Вотинова. — Ветеринар говорит, что это последствия травмы, которую он получил еще в раннем детстве. Цыгане могли просто избавиться от Лекса, ведь слепого пони нельзя ни продать, ни использовать в коммерческих целях. У нас в клубе он не работал, а просто развлекал детей. Несмотря на травму, малыш научился смешить ребят, делая вид, что рычит. Дети его очень любят».

Участники казачьего отряда и волонтеры два дня прочесывали микрорайон Январский, куда предположительно отправились цыгане. Алена рассказывает, что они стучались во все двери, но жители цыганского поселка все как один говорили, что не видели лошадей.

10 мая казаки написали заявление в полицию, и вскоре Алене Вотиновой позвонил один из мужчин, с которым она разговаривали в Январском. Он потребовал 10 тысяч рублей за лошадей, сказав, что потратился на ветеринара и корм.

Алена сообщила о вымогательстве в полицию, и было решено задержать преступника во время обмена. Один полицейский в штатской форме не произвел впечатление на злоумышленника, но когда прибыл полицейский наряд, пони удалось освободить. Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства дела, а детский клуб сообщает, что занятия по верховой езде скоро возобновятся.

Семен Гринберг
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