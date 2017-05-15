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Главные новости Свердловской области
12:40  15 мая 2017 0

В ГИБДД на Урале рассказали о работе после масштабной атаки хакеров

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, клавиатура, блогеры, печатать
Хакерская атака не прошла бесследно для УралаФото: depositphotos.com © URA.RU

Свердловская ГИБДД полностью восстановила работу после масштабного сбоя. Ранее из-за вируса-вымогателя, поразившего компьютеры в 150 странах мира, на Урале была парализована выдача прав и регистрация авто.

«Все системы восстановлены, мы работаем в штатном режиме», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе областной ГИБДД.

Информацию о том, что сбой произошел из-за хакерской атаки, в ГИБДД комментировать отказались.

Как ранее заявляла официальный представитель МВД Ирина Волк, свыше тысячи компьютеров ведомства подверглось масштабной хакерской атаке. Вирус был локализован. По информации «URA.RU», специалистам компьютерной безопасности свердловской полиции удалось отбить атаку без потерь.

В минувшую субботу случился сбой в работе ГИБДД по всему УрФО.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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